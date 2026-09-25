Ruta
Ashlin Barry se corona campeón mundial de ruta Sub-23 en Montreal con dos suramericanos en el top 20
El ciclista estadounidense Ashlin Barry se consagró campeón del mundo de ruta en la categoría Sub-23 tras una gran exhibición por las calles de Montreal. Justo en el día de su decimonoveno cumpleaños, el norteamericano firmó una gesta memorable al lanzar un audaz ataque en solitario a más de 30 kilómetros de la meta, coronándose con un tiempo oficial de 4 horas, 17 minutos y 35 segundos.
El desenlace de la exigente prueba de 174,2 kilómetros se definió en favor del estadounidense, quien demostró su categoría como una de las grandes promesas emergentes del ciclismo mundial. El podio lo completaron el español Héctor Álvarez, al cruzar la meta a 53 segundos del ganador, y el noruego Jesper Stiansen, quien quedó tercero tras vencer en el embalaje del grupo perseguidor.
Por los lados de Suramérica, el corredor más destacado de la exigente prueba en territorio canadiense fue el ecuatoriano Mateo Ramírez, quien completó una sólida actuación que le permitió finalizar en la posición 18°, arribando a la línea de meta a solo 1:19 del nuevo portador del maillot arcoíris. Otro de los destacados de la región fue el brasilero Henrique Bravo en la posición 19°.
Por su parte, la delegación colombiana tuvo una jornada de alta exigencia en Montreal, donde el vallecaucano Juan Diego Quintero emergió como el mejor representante de nuestro país. Quintero dio la pelea en el exigente trazado urbano, pero las diferencias se ampliaron en los giros de cierre, y terminó en la casilla 43° a 3:44 del vencedor. Los tros dos nacionales que concluyeron la prueba fueron Migue Ángel Marín en el puesto 91° , escoltado por Robert Plazas, ambos a 16 minutos de Barry.
Resultados Mundial de Ruta 2026 – Categoría Sub-23 Masculina
*Prueba de de Fondo | Montreal – Montreal (174,2 km)
|1
|Ashlin Barry
|Estados uNidos
|4:17:35
|2
|Héctor Álvarez
|España
|0:53
|3
|Jesper Stiansen
|Noruega
|0:53
|4
|Aubin Sparfel
|Francia
|0:53
|5
|Niels Driesen
|Bélgica
|0:55
|6
|Matteo Scalco
|Italia
|0:55
|7
|Mattia Negrente
|Italia
|1:19
|8
|Richard Riška
|Eslovaquia
|,,
|9
|Erazem Valjavec
|Eslovenia
|1:19
|10
|Jack Ward
|Australia
|1:19
|18
|Mateo Ramírez
|Ecuador
|1:19
|19
|Henrique Bravo
|Brasil
|1:19
|43
|Juan Diego Quintero
|Colombia
|3:44
|91
|Miguel Ángel Marín
|Colombia
|16:00
|92
|Robert Plazas
|Colombia
|16:00
|DNF
|Jaider Muñoz
|Colombia
|No finalizó
|DNF
|William Colorado
|Colombia
|No finalizó
Ruta
Daniel Felipe Martínez gana de forma espectacular la cuarta etapa de la CRO Race
El ciclista colombiano del Red Bull – BORA – hansgrohe, Daniel Felipe Martínez, se impuso de forma escpectacular en la cuarta etapa de la CRO Race, una de las jornadas más exigentes de la carrera croata. El escarabajo mostro un gran nivel en un trazado catalogado como un auténtico «rompe-piernas» y firmando un gran triunfo que lo acerca en la clasificación general.
La exigente jornada, que conectó las ciudades de Pula y Rijeka a lo largo de 160 kilómetros, supuso un desafío extremo para el pelotón debido a sus 2,470 metros de desnivel positivo. El recorrido estuvo marcado por constantes repechos y dos exigentes puertos montañosos categorizados que seleccionaron con dureza el grupo principal, sirviendo como el escenario ideal para los mejores escaladores.
En el tramo decisivo de la fracción, Martínez exhibió su potencia al consolidarse como el más fuerte dentro de una fuga integrada por cuatro corredores. En un emocionante cierre de alta velocidad, el escarabajo colombiano superó en la línea de meta al belga Louis Vervaeke (Soudal Quick-Step) y al esloveno Domen Novak (UAE Team Emirates – XRG), quienes debieron conformarse con la segunda y tercera posición respectivamente tras no poder con la velocidad del sudamericano.
El pelotón principal, que no logró dar caza a la escapada del día, cruzó la línea de meta con un retraso de 15 segundos, encabezado por el belga Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step). Gracias a la diferencia obtenida en esta dura jornada y a las bonificaciones cosechadas, Daniel Felipe Martínez logró escalar varias posiciones en la clasificación general, quedando a tres segundos de entrar al top 10.
La prestigiosa carrera croata continuará este sábado con la cuarta etapa, una jornada ondulada de 164,5 kilómetros entre las ciudades de Karlovac y Sveta Nedelja, que incluye varios repechos y dos puertos de montaña de segunda categoría.
CRO Race (2.Pro)
Resultados Etapa 4 | Pula – Rijeka (160 km)
|1
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|3:43:19
|2
|Louis Vervaeke
|Soudal Quick-Step
|m.t.
|3
|Domen Novak
|UAE Team Emirates-XRG
|m.t.
|4
|Aimé De Gendt
|Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|m.t.
|5
|Sam Maisonobe
|Cofidis
|m.t.
|6
|Ilan Van Wilder
|Soudal Quick-Step
|0:15
|7
|Edoardo Zambanini
|Bahrain Victorious
|0:15
|8
|Thomas Pesenti
|Team Polti VisitMalta
|0:15
|9
|Dario Giuliano
|Team Polti VisitMalta
|0:15
|10
|Joe Pidcock
|Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|0:15
Clasificación General Individual
|1
|Tobias Svarre
|Uno-X Mobility
|14:34:32
|2
|Antonio Tiberi
|Bahrain Victorious
|0:04
|3
|Tim Wellens
|UAE Team Emirates-XRG
|0:08
|4
|Sam Maisonobe
|Cofidis
|0:19
|5
|Adrien Boichis
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:39
|6
|Dylan Teuns
|Cofidis
|0:41
|7
|Johannes Kulset
|Uno-X Mobility
|0:41
|8
|Emil Herzog
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:41
|9
|Steff Cras
|Soudal Quick-Step
|0:47
|10
|Aimé De Gendt
|Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|0:58
|11
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|1:01
Ruta
Alejandra Neira se corona campeona del mundo júnior en Montreal con protagonismo de Zara Lamprea
La ciclista española Alejandra Neira se consagró campeona mundial de ruta en la categoría júnior, tras firmar una exhibición memorable por las exigentes calles de Montreal, Canadá. Neira demostró una madurez táctica y una gran fortaleza física que le permitieron salir victoriosa en el exigente circuito. Con un cambio de ritmo frenético en el tramo definitivo, la corredora ibérica dejó sin opciones a sus rivales directas y cruzó la línea de meta en solitario, regalándole a España una medalla de oro memorable.
El podio de la prueba juvenil estuvo reñido hasta el último metro y reflejó el altísimo nivel de la competencia. La medalla de plata quedó en manos de la italiana Matilde Rossignoli, quien lideró la persecución de la española pero no logró recortar la distancia. Por su parte, la suiza Anja Grossmann se colgó la presea de bronce al imponerse con potencia en el embalaje del grupo perseguidor.
La carrera también estuvo marcada por la valentía de la colombiana Zara Sofía Lamprea, quien protagonizó uno de los momentos más vibrantes de la jornada al lanzar un audaz ataque de larga distancia. Lamprea llegó a rodar en solitario al frente del grupo principal, haciendo soñar a su delegación con una hazaña. Sin embargo, su ambicioso intento fue neutralizado rápidamente en los kilómetros decisivos por el grupo de las máximas favoritas, que impuso un ritmo demoledor para dar caza a la fugitiva antes de encarar la definición.
Pese al desgaste físico de la escapada y a quedar fuera de la disputa por las medallas, la ciclista colombiana demostró un gran coraje que fue aplaudido por los aficionados. Al cierre de la dura jornada, Lamprea cruzó la meta y se reportó en un meritorio 12° puesto de la clasificación general. La competencia júnior en Montreal deja así un balance lleno de emociones, con una Alejandra Neira vestida de arcoíris y una nueva generación de ciclistas listas para asaltar la élite mundial.
Resultados Mundial de Ruta 2026 – Categoría Junior Femenina
*Prueba de de Fondo | Montreal – Montreal (80,4 km)
|1
|Alejandra Neira
|España
|2:21:00
|2
|Matilde Rossignoli
|Italia
|m.t.
|3
|Anja Grossmann
|Suiza
|m.t.
|4
|Maria Okrucińska
|Polonia
|0:04
|5
|Mirthe Mons
|Países Bajos
|0:05
|6
|Edda Bieberle
|Alemania
|0:42
|7
|Thaïs Poirier
|Francia
|0:42
|8
|Justine Baud
|Francia
|0:42
|9
|Amandine Jakob
|Alemania
|0:42
|10
|Sophia Wellmeier
|Estados Unidos
|0:42
|11
|Neve Parslow
|Australia
|0:42
|12
|Zara Sofía Lamprea
|Colombia
|0:42
|DNF
|Estefanía Castillo
|Colombia
|No finalizó
|DNF
|Salomé Vargas
|Colombia
|No finalizó
Ruta
Oficial: Germán Darío Gómez se reintegra a las filas del Team Polti Visit Malta y correrá la París-Chauny
Hoy se hizo oficial la primicia que dio RMC con el reintegro de Germán Darío Gómez Becerra a las filas del Team Polti VisitMalta. El pedalista santandereano fue habilitado para regresar a la competencia profesional.
El conjunto italiano comunicó la reincorporación inmediata del ciclista colombiano a la actividad del equipo, luego de que las investigaciones de la International Testing Agency (ITA) confirmaran de manera oficial que su resultado analítico adverso se debió a una contaminación alimentaria.
El escarabajo, bicampeón de la Vuelta a la Juventud, se encontraba suspendido provisionalmente tras detectarse una anomalía en un control. Sin embargo, tras un riguroso análisis del caso, las autoridades de la ITA determinaron que el hallazgo fue provocado por el consumo de carne contaminada.
La escuadra italiana de categoría UCI ProTeam acogió con beneplácito la conclusión del procedimiento y la plena reincorporación de Germán, a quien respaldo desde el primer momento y durante todo el proceso. El director del equipo celebró la resolución del caso y confirmó que el pedalista de 25 años se reintegra inmediatamente a la plantilla.
El regreso oficial de Gómez a los grandes escenarios del ciclismo internacional se producirá este mismo fin de semana. El colombiano tomará la salida este domingo 27 de septiembre en la clásica francesa París-Chauny, marcando el reinicio de su temporada en el viejo continente.