Ashlin Barry se corona campeón mundial de ruta Sub-23 en Montreal con dos suramericanos en el top 20

El ciclista estadounidense Ashlin Barry se consagró campeón del mundo de ruta en la categoría Sub-23 tras una gran exhibición por las calles de Montreal. Justo en el día de su decimonoveno cumpleaños, el norteamericano firmó una gesta memorable al lanzar un audaz ataque en solitario a más de 30 kilómetros de la meta, coronándose con un tiempo oficial de 4 horas, 17 minutos y 35 segundos.

El desenlace de la exigente prueba de 174,2 kilómetros se definió en favor del estadounidense, quien demostró su categoría como una de las grandes promesas emergentes del ciclismo mundial. El podio lo completaron el español Héctor Álvarez, al cruzar la meta a 53 segundos del ganador, y el noruego Jesper Stiansen, quien quedó tercero tras vencer en el embalaje del grupo perseguidor.



Héctor Álvarez, Ashlin Barry y Jesper Stiansen, en el podio de la ruta de los sub-23. (Foto UCI Cycling © SWpix)

Por los lados de Suramérica, el corredor más destacado de la exigente prueba en territorio canadiense fue el ecuatoriano Mateo Ramírez, quien completó una sólida actuación que le permitió finalizar en la posición 18°, arribando a la línea de meta a solo 1:19 del nuevo portador del maillot arcoíris. Otro de los destacados de la región fue el brasilero Henrique Bravo en la posición 19°.

Por su parte, la delegación colombiana tuvo una jornada de alta exigencia en Montreal, donde el vallecaucano Juan Diego Quintero emergió como el mejor representante de nuestro país. Quintero dio la pelea en el exigente trazado urbano, pero las diferencias se ampliaron en los giros de cierre, y terminó en la casilla 43° a 3:44 del vencedor. Los tros dos nacionales que concluyeron la prueba fueron Migue Ángel Marín en el puesto 91° , escoltado por Robert Plazas, ambos a 16 minutos de Barry.



El presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo Rubén Darío Galeano, en compañía de los sub-23 de la Selección Colombia. (Foto © RMC)

Resultados Mundial de Ruta 2026 – Categoría Sub-23 Masculina

*Prueba de de Fondo | Montreal – Montreal (174,2 km)