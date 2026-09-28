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Ruta

“Muy agradecido siempre con todos por el cariño”: Nairo Quintana un día después de vivir su último Mundial en Montreal

Publicado

Hace 57 mins

el

El boyacense Nairo Quintana afrontó en Montreal su último Mundial de Ciclismo en Ruta. (Foto © UCI Cycling)
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Tour de Langkawi: Lennart Jasch conquista el Monte Jerai y gana la primera etapa montañosa con Martín Herreño 12°

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28 septiembre, 2026

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El alemán Lennart Jasch ganó la segunda etapa del Tour de Langkawi 2026. (Foto © Tudor Pro Cycling Team)
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Victoria de Michal Pomorski en la novena etapa del Tour del Lago Poyang; Agustín Durán mejora en la general

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Hace 3 horas

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28 septiembre, 2026

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El polaco Michal Pomorski ganó la novena etapa del Tour del Lago Poyang 2026. (Foto © ATT Investments)
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Ruta

Alexander Villasmil se consagró campeón de la Vuelta Internacional a Zamora 2026

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Hace 4 horas

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28 septiembre, 2026

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Santiago Mora, Alexander Villasmil y Ángel Rivas, en el podio de la Vuelta Internacional a Zamora 2026. (Foto © Carlos Alexis Rivera)
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