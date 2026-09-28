Ruta
“Muy agradecido siempre con todos por el cariño”: Nairo Quintana un día después de vivir su último Mundial en Montreal
El ciclismo colombiano vivió una jornada de profunda nostalgia en el Mundial de Ciclismo de Ruta celebrado en Montreal, Canadá. Un día después de haber vestido por última vez la camiseta tricolor, el formidable pedalista boyacense Nairo Quintana conversó en exclusiva con nuestro director Héctor Urrego Caballero. En una charla cargada de sentimiento, el ‘Cóndor de Boyacá’ reflexionó sobre el significado de cerrar este glorioso ciclo con el equipo nacional, tras ser uno de los corredores más ovacionados y queridos por la afición internacional en territorio canadiense.
Aún con las pulsaciones de la alta competencia a flor de piel, el campeón del Giro de Italia 2014 y la Vuelta a España 2016 no ocultó el impacto emocional que le produjo representar al país por última vez en un evento de talla mundial. Quintana se mostró profundamente conmovido por las masivas muestras de afecto que recibió a lo largo de todo el circuito mundialista. Para el boyacense, el respaldo del público en las carreteras de Montreal representó un cierre ideal para una trayectoria de 17 temporadas en la que siempre portó el uniforme de Colombia con el máximo orgullo y dignidad.
“Feliz de haber compartido con toda la gente que nos vino a apoyar en esta última competición con la Selección Colombia, muy agradecido siempre con todos por el cariño. Es un deporte lindísimo que une muchísimo”, expresó el formidable ciclista con una sonrisa de gratitud. Sus palabras reafirmaron esa conexión única e inquebrantable que ha mantenido con los aficionados a lo largo de su carrera, un vínculo que transformó con cada una de sus históricas gestas que realizó Europa que paralizaron y unieron a todo un país.
Durante la entrevista, el diálogo tomó un tinte más melancólico cuando se abordó la cruda realidad del ‘día después’. Al despertar y asimilar que ya no volverá a portar el uniforme de la Selección en una cita mundialista, Quintana dejó claro lo que le produce este cambio de etapa en su vida. La nostalgia de abandonar el protagonismo activo en el pelotón de los mejores del planeta se mezcló con la paz de saber que lo entregó todo en cada kilómetro recorrido.
“Son cosas que no vas a volver a vivir, y que ya toca de aquí en adelante desde la barrera, pero eso sí, seguiremos apoyando y les daremos mucho ánimo a los que nos sigan representando”, manifestó con madurez. Con esta declaración, Nairo dejó en claro que su romance con el ciclismo colombiano no termina con su retiro de las carreteras, sino que mutará hacia un rol de mentor y espectador de lujo, dispuesto a heredar su experiencia a las nuevas generaciones de escarabajos.
Con la mítica camiseta tricolor guardada en el baúl de los recuerdos más preciados, Nairo Quintana se alista ahora para sus últimos compromisos profesionales con el Movistar Team en territorio europeo antes del adiós definitivo. Sin embargo, su emotivo paso por el Mundial de Montreal quedará grabado en la historia como el testamento de un atleta excepcional que no solo conquistó las cumbres más altas del mundo, sino que unió los corazones de millones de compatriotas bajo una misma bandera.
“Termino mi ciclo como profesional el día 3 de octubre en Italia, en una de las primeras carreras que gané en Europa en 2012, recuerdo que fue una victoria espectacular y me despediré con un público amante de la bicicleta, en un escenario muy lindo para despedirme”, concluyó el boyacense.
Ruta
Tour de Langkawi: Lennart Jasch conquista el Monte Jerai y gana la primera etapa montañosa con Martín Herreño 12°
El ciclista alemán Lennart Jasch se impuso con autoridad en la primera jornada de alta montaña del Tour de Langkawi 2026, una exigente etapa de 145,6 kilómetros disputada entre la localidad de Taiping y la mítica cima del Monte Jerai. Jasch demostró una gran fortaleza en las rampas finales de la jornada para marcar la diferencia frente a sus rivales directos y adjudicarse un triunfo categórico que sacudió la clasificación general de la ronda malaya.
Detrás del pedalista teutón arribó la dupla española del equipo Caja Rural – Seguros RGA, conformada por Abel Balderstone y Jan Castellón, quienes cruzaron la línea de meta en la segunda y tercera posición, respectivamente. Los ibéricos intentaron contrarrestar el fuerte ritmo impuesto por el corredor alemán en el ascenso definitivo, pero tuvieron que conformarse con escoltarlo en el podio, firmando de igual manera una notable actuación colectiva para la escuadra española.
Por el lado de los colombianos, Martín Santiago Herreño (Bardiani CSF Faizanè) firmó la actuación más destacada de la jornada al finalizar en la casilla 12° a 2:11 del ganador. Herreño supo regular sus fuerzas en la dura escalada al Monte Jerai y se mantuvo cerca del grupo de favoritos, consolidándose como la principal carta de su equipo para las etapas venideras.
El balance para el resto de los nacionales que completaron la exigente fracción se dio de la siguiente manera: Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL) finalizó en el puesto 37°, mientras que Edward Cruz (Bardiani CSF Faizanè) ocupó la posición 51°. Finalmente, el velocista antioqueño Fernando Gaviria (Caja Rural – Seguros RGA) se clasificó 98° a más de 21 minutos de Jasch.
La prestigiosa carrera asiática continuará este martes con la tercera etapa, de las ocho pactadas, una jornada con poca montaña, que se disputará entre la localidad de Sungai Petani y la ciuad de Kuala Kangsar, con un recorrido de 189,7 kilómetros, que incluye un puerto categorizado en la fase inicial.
Petronas Le Tour de Langkawi (2.Pro)
Resultados Etapa 2 | Taiping – Gunung Jerai (145,6 km)
|1
|Lennart Jasch
|Tudor Pro Cycling Team
|3:37:21
|2
|Abel Balderstone
|Caja Rural-Seguros RGA
|0:16
|3
|Jan Castellón
|Caja Rural-Seguros RGA
|0:32
|4
|José Manuel Díaz
|Burgos Burpellet BH
|1:04
|5
|Cedrik Christophersen
|Unibet Rose Rockets
|1:05
|6
|Eivind Fougner
|Unibet Rose Rockets
|1:06
|7
|Mattia Gaffuri
|Team Picnic PostNL
|1:13
|8
|Mathis Le Berre
|Team TotalEnergies
|1:26
|9
|Jorge Gutiérrez
|Equipo Kern Pharma
|1:31
|10
|Mathias Bregnhøj
|Terengganu Cycling Team
|1:36
|12
|Martín Santiago Herreño
|Bardiani CSF 7 Saber
|2:11
|37
|Juan Guillermo Martinez
|Team Picnic PostNL
|7:24
|51
|Edward Cruz
|Bardiani CSF 7 Saber
|10:43
|98
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|21:54
Clasificación General Individual
|1
|Lennart Jasch
|Tudor Pro Cycling Team
|7:44:04
|2
|Abel Balderstone
|Caja Rural-Seguros RGA
|0:20
|3
|Jan Castellón
|Caja Rural-Seguros RGA
|0:38
|4
|José Manuel Díaz
|Burgos Burpellet BH
|1:14
|5
|Cedrik Christophersen
|Unibet Rose Rockets
|1:15
|6
|Eivind Fougner
|Unibet Rose Rockets
|1:16
|7
|Mattia Gaffuri
|Team Picnic PostNL
|1:23
|8
|Mathis Le Berre
|Team TotalEnergies
|1:36
|9
|Jorge Gutiérrez
|Equipo Kern Pharma
|1:41
|10
|Mathias Bregnhøj
|Terengganu Cycling Team
|1:46
|11
|Robin Donzé
|Tudor Pro Cycling Team
|2:12
|12
|Martín Santiago Herreño
|Bardiani-CSF 7 Saber
|2:21
|37
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|7:34
|51
|Edward Cruz
|Bardiani CSF 7 Saber
|10:53
|91
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|22:00
Ruta
Victoria de Michal Pomorski en la novena etapa del Tour del Lago Poyang; Agustín Durán mejora en la general
La novena etapa del Tour del Lago Poyang 2026 la ganó Michal Pomorski (ATT Investments). El polaco fue él más fuerte en la jornada rompe-piernas y logró adjudicarse una gran victoria, luego de recorrer 107,6 kilómetros por los alrededores del distrito urbano de Wanli, en la costa rocosa al norte de Taiwán.
Pomorski, de 23 años, que alcanzó su segunda victoria de la temporada, le ganó el duelo en la definición al líder, el italiano Alexander Konychev (China Anta – Mentech Cycling Team) y al eritreo Yoel Habteab (Bike AID), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.
Con relación a los tres suramericanos en competencia, el mejor clasificado fue el argentino Agustín Durán (Roojai Insurance Winspace) en el puesto 21°, lo que le valió para mejorar en la general, que sigue comandada por el italiano Alexander Konychev (China Anta – Mentech Cycling Team). El segundo puesto lo ocupa el polaco Michal Pomorski (ATT Investments) a solo 5 segundos del líder y el podio parcial lo completa el alemán Jonas Rapp (FNIX – SCOM – Hengxiang Cycling Team).
La carrera china, que no cuenta con participación colombiana, finalizará este martes con la décima y última etapa, que tendrá un recorrido de 94 kilómetros por los alrededores del condado de Pengze, donde conoceremos al sucesor del ruso Petr Rikunov, ganador de las últimas dos ediciones.
Tour of Poyang Lake (2.2)
Resultados Etapa 9 | Wanli – Wanli (107,9 km)
|1
|Michal Pomorski
|ATT Investments
|2:45:41
|2
|Alexander Konychev
|China Anta – Mentech Cycling Team
|m.t.
|3
|Yoel Habteab
|Bike AID
|m.t.
|4
|Niek Voogt
|Azerion / Villa Valkenburg
|m.t.
|5
|Filip Reha
|ATT Investments
|m.t.
|6
|Even Yemane
|Bike AID
|m.t.
|7
|Riccardo Lucca
|Quick Pro Team
|m.t.
|8
|Jonas Rapp
|Fnix-SCOM-Hengxiang Cycling Team
|m.t.
|9
|Simone Lucca
|Gragnano Sporting Club
|m.t.
|10
|Otto van Zanden
|Azerion / Villa Valkenburg
|m.t.
|21
|Agustín Durán
|Roojai Insurance Winspace
|3:16
Clasificación General Individual
|1
|Alexander Konychev
|China Anta – Mentech Cycling Team
|23:07:24
|2
|Michał Pomorski
|ATT Investments
|0:05
|3
|Jonas Rapp
|FNIX – SCOM – Hengxiang Cycling Team
|0:16
|4
|Riccardo Lucca
|Quick Pro Team
|0:25
|5
|Otto van Zanden
|Azerion / Villa Valkenburg
|0:27
|6
|Filip Řeha
|ATT Investments
|0:36
|7
|Niek Voogt
|Azerion / Villa Valkenburg
|0:38
|8
|Yoel Habteab
|Bike AID
|0:41
|9
|Victor Vidal
|Bike AID
|1:58
|10
|Even Yemane
|BIKE AID
|2:52
|18
|Agustín Durán
|Roojai Insurance Winspace
|10:20
Ruta
Alexander Villasmil se consagró campeón de la Vuelta Internacional a Zamora 2026
El ciclista venezolano Alexander Villasmil, en representación de la Gobernación de Mérida, se coronó campeón absoluto de la Vuelta Internacional a Zamora, tras disputarse la tercera y última etapa en un electrizante circuito de 105 kilómetros en Santa Bárbara de Barinas. La jornada de cierre finalizó con un masivo sprint resuelto a una impresionante velocidad promedio de 54,33 km/h.
En el embalaje final, Jad Colmenares (Alcaldía Torbes Ureña Sport IVT) se acreditó el triunfo al detener el reloj en 1 hora, 55 minutos y 58 segundos, superando en la propia raya de sentencia al flameante campeón Alexander Villasmil, quien ingresó con el mismo tiempo para asegurar la camiseta amarilla y tercero en la etapa fue Enrique Díaz de la Lotería del Táchira con ese mismo registro.
De ese modo Villasmil acumuló un tiempo de 7 horas, 53 minutos y 18 segundos. La segunda casilla de la clasificación general individual correspondió a Ángel Rivas (Alcaldía de Valera Confitería La Guacamaya) con el mismo tiempo del campeón, mientras que Santiago Mora (Alcaldía Torbes Ureña Sport IVT) se ubicó en la tercera plaza del podio final a 9 segundos.
El campeón Alexander Villasmil, no ocultó su emoción al coronarse y analizó como obtuvo el título: “Damos las gracias a Dios, al gobernador de Mérida al alcalde, a los patrocinantes. Los muchachos hicieron un trabajo bonito desde el primer día y le agradezco al director técnico Gerardo Jurado por confiar en mí. También le envío un saludo a mi esposa y familia que deben estar saltando en un pie”, expresó el corredor andino al culminar la prueba.
En lo que respecta a otras clasificaciones, la competencia dejó actuaciones sobresalientes en todos sus frentes. En la categoría Sub-23, el pedalista Santiago Mora (Alcaldía Torbes Ureña Sport IVT) ratificó su hegemonía al dominar la clasificación con un registro de 7 horas, 53 minutos y 27 segundos. Por su parte, entre los juveniles, Santiago Osorio (Kino Táchira Alicante) se consagró como el mejor con un tiempo de 7 horas, 53 minutos y 44 segundos. Entre tanto, la modalidad de las metas volantes fue dominada por Edwin Torres (Lotería del Táchira) con 17 puntos, y finalmente, en la clasificación por equipos, la escuadra Alcaldía Torbes Ureña Sport IVT se coronó en lo más alto del podio colectivo con un acumulado general de 23 horas, 41 minutos y 3 segundos.
Vuelta Internacional a Zamora 2026
Resultados – Circuito Final Santa Bárbara de Barinas (105 km)
|1
|Jad Colmenares
|Alcaldía Torbes Ureña Sport IVT
|1:55:58″
|2
|Alexander Villasmil
|Gobernación de Mérida
|m.t.
|3
|Enrique Díaz
|Lotería del Táchira
|m.t.
|4
|Ismael Cárdenas
|Patriotas de Cabimas Zulia
|m.t.
|5
|Neftaly Jiménez
|Patriotas de Cabimas Zulia
|m.t.
Clasificación General Final
|1
|Alexander Villasmil
|Gobernación de Mérida
|7:53:18″
|2
|Ángel Rivas
|Alcaldía de Valera Confitería La Guacamaya
|m.t.
|3
|Santiago Mora
|Alcaldía Torbes Ureña Sport IVT
|0:09
|4
|Kevin Roa
|Maracaibo Country Club
|0:11
|5
|Edwin Torres
|Lotería del Táchira
|0:12
*Con Información Prensa Carlos Alexis Rivera