Cinco equipos del ‘Top 10’ del ranking UCI América Tour confirmados para la Vuelta a Venezuela 2026

Un lote de altísmo nivel, encabezado por cinco escuadras extranjeras pertenecientes al top 10 del ranking UCI America Tour, animarán una nueva edición de la Vuelta a Venezuela, prueba que se disputará del 4 al 11 de octubre y otorgará puntos para la clasificación individual y por equipos de la Unión Ciclista Internacional.

​La representación internacional cuenta con una destacada presencia colombiana, con dos escuadras consolidadas en la élite del escalafón continental: el GW Erco Sportfitness, séptimo con 412 puntos, y el Team Sistecrédito, noveno con 323 unidades.



El Team Sistecrédito llega con un potente equipo a la Vuelta a Venezuela 2026. (Foto © RMC)

Asimsimo, estarán el Best PC de Ecuador, cuarto en el escalafón con 639 puntos; el conjunto brasileño Localiza Meoo / Swift Pro Cycling, quinto con 593 unidades; y la formación chilena Plus Performance – Zeo Sport, ubicada en la décima casilla con 282 puntos.

​El bloque foráneo para el giro venezolano se completa con el conjunto portugués Tavfer – Ovos Matinados – Mortágua, la Selección Nacional de Cuba y las formaciones colombianas Level Up y Team Spartak.

Con esta participación internacional de gran peso competitivo, la sexagenaria carrera venezolana garantiza un espectáculo nivel, donde las escuadras locales medirán fuerzas ante bloques consolidados en el circuito UCI, en una giro nacional clave para las aspiraciones y el reparto de puntos del máximo entre rector del ciclismo mundial, en el tramo final de la temporada continental.

*Con Información de Carlos Alexis Rivera