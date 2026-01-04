Santos Tour Down Under 2026: la primera carrera del World Tour del año tendrá en competencia a dos colombianos

Los organizadores del Tour Down Under anunciaron los participantes de la primera gran cita ciclista del año, en la que fueron confirmados dos colombianos: el sprinter boyacense Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates – XRG) y el escalador bogotano Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious).

Como es tradición en los últimos años, el calendario World Tour arrancará en 2026 en el continente oceánico, más exactamente en Australia, en la que el ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates – XRG) defenderá el título logrado el año pasado.



El ecuatoriano Jhonatan Narváez, campeón del Santos Tour Down Under 2025. (Foto © Santos Tour Down Under)

Para la edición número 26 de la prueba australiana esta confirmada la presencia de grandes figuras del pelotón internacional como Jay Vine, Adam Yates, Javier Romo, Jack Haig, Ben O’Connor y Matthew Brennan, entre otras estrellas.

La carrera oceánica, que tendrá seis etapas, se disputará desde el martes 20 de enero hasta el domingo 25 de enero y contará con la participación de los 18 equipos de la máxima categoría.

Listado de Preinscritos