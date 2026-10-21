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Iván Ramiro Sosa regresa al World Tour de la mano del EF Education-EasyPost
El gran escalador colombiano Iván Ramiro Sosa asumirá un nuevo reto en su trayectoria deportiva al regresar a la máxima categoría del ciclismo mundial de la mano del equipo estadounidense EF Education-EasyPost. El corredor de 28 años, que pasó por el Ineos y el Movistar, manifestó su motivación por este nuevo paso en su carrera, donde espera retomar la senda victoriosa.
“Me motiva mucho poder reincorporarme al WorldTour y saber que contaré con el apoyo de mis nuevos compañeros para ganar carreras. Eso es lo que yo quiero y, creo, lo que también quiere el equipo”, dijo Sosa, en declaraciones recogidas por su nueva escuadra.
El palmarés del escarabajo incluye triunfos en la clasificación general de la Vuelta a Burgos, el Tour de Langkawi, el Tour de la Provence y la Vuelta a Asturias. Asimismo, ha sumado victorias de etapa en esas mismas competencias a lo largo de su trayectoria profesional.
Durante la presente temporada, Sosa se impuso en la tercera etapa del Tour de Turquía, reafirmando su nivel competitivo. Adicionalmente, logró el segundo puesto en el campeonato nacional, en el Tour de Turquía y en la Mercan Tour Classic.
“He escuchado cosas estupendas sobre el EF Education-EasyPost. Estoy convencido de que, trabajando junto a todos los que forman parte del equipo, lograremos grandes cosas y viviremos muchos momentos felices, muchas victorias a lo largo del camino; al fin y al cabo, de eso se trata, ¿no?, de intentar disfrutar”, concluyó Sosa.
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Juan Camilo Charris correrá la Vuelta a Guatemala con el Momentum Racing
El joven escarabajo Juan Camilo Charris se prepara para asumir el primer gran reto internacional de su prometedora carrera. Tras ganarse la atención por sus destacadas actuaciones a nivel local, el pedalista nacional ha sido confirmado para competir en la próxima edición de la Vuelta a Guatemala.
El ciclista de 18 años, quien venía defendiendo los colores del equipo LCM Bogotá – Ciclismo Capital, reforzará para esta competencia centroamericana a la escuadra estadounidense Momentum Racing – GCS – Quici. La formación norteamericana apostó por el talento del corredor bogotano con el objetivo de buscar protagonismo en las exigentes etapas de montaña que caracterizan a la ronda guatemalteca, un terreno ideal para las condiciones naturales del colombiano.
La inclusión de Charris en este plantel se produce luego de su consagración en la prestigiosa Vuelta de la Juventud 2026. El corredor firmó la hazaña más importante de su palmarés el pasado 26 de julio, cuando se coronó como el ganador de la séptima y última etapa de dicha carrera en un emocionante embalaje en Sopó. Aquella exhibición de coraje y potencia en los kilómetros finales llamó la atención de cazatalentos internacionales.
Con las expectativas altas, el pedalista juvenil buscará ratificar sus condiciones en territorio chapín y seguir los pasos de los grandes campeones de nuestro país que iniciaron su trayectoria en carreteras centroamericanas. La Vuelta a Guatemala se perfila como el escenario perfecto para que el talentoso escarabajo sume valiosos kilómetros de experiencia internacional y demuestre que está listo para competir al más alto nivel continental.
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César Guavita liderará al Best PC en la sexagésima quinta edición de la Vuelta a Guatemala
El equipo continental ecuatoriano Best PC confirmó su alineación oficial para competir en la sexagésima quinta edición de la Vuelta a Guatemala 2026. La prestigiosa ronda centroamericana se disputará del 23 de octubre al 1 de noviembre de 2026. La escuadra suramericana tiene como objetivo ser protagonista en una de las carreras más exigentes de la región, presentando una nómina altamente competitiva de seis corredores enfocados en pelear la clasificación general y los triunfos de etapa.
La escuadra ecuatoriana estará liderada por el bogotano César Guavita, actual campeón de la Vuelta Bantrab, quien asume el rol de capo tras sus grandes actuaciones en territorio centroamericano. Junto al colombiano, la nómina la completan cinco ciclistas ecuatorianos de primer nivel: Kevin Navas, Nixon Rosero, Richard Huera, Erik Pozo y el experimentado Bayron Guamá. Todo el bloque estará respaldado bajo la dirección técnica de Anderson Bonilla, quien ha diseñado la estrategia para afrontar la dura geografía del país anfitrión.
La nómina del Best PC para la Vuelta a Guatemala. (Foto © Best PC)
La histórica competencia tendrá un recorrido total de 1.438 kilómetros distribuidos en 10 exigentes etapas. El trazado pondrá a prueba la resistencia física de todo el pelotón, combinando jornadas de alta montaña con exigentes circuitos que pondrán a vibrar a los aficionados. Este trayecto es considerado uno de los más duros y tradicionales del calendario de la Unión Ciclista Internacional (UCI) en América Latina.
El pelotón nacional guatemalteco se medirá ante diez equipos internacionales que llegarán a territorio chapín para buscar la gloria. La carrera contará con la representación de formaciones de Colombia, Ecuador, Costa Rica, Honduras, México, Bolivia, Estados Unidos, Panamá y Bélgica. Esta amplia baraja de naciones asegura un espectáculo del más alto nivel, consolidando a la Vuelta a Guatemala como el epicentro del ciclismo continental en el cierre de la temporada.
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Clásico RCN Sistecrédito 2026: Camilo Ardila gana la cuarta etapa en Sevilla y es el nuevo líder
El corredor tolimense Camilo Ardila, integrante del equipo NU Colombia, ganó de forma espectacular la cuarta etapa Clásico RCN Sistecrédito 2026, la cual contó con un exigente recorrido de 133 kilómetros disputado entre la ciudad de Ibagué y el municipio de Sevilla, en el Valle del Cauca.
La jornada estuvo marcada por una sólida estrategia del equipo morado, que logró el uno-dos en la línea de meta. Al vencedor de la fracción lo escoltó su compañero de escuadra Javier Jamaica, quien cruzó en la segunda posición, mientras que el boyacense Diego Camargo (Team Medellín-EPM) se reportó en el tercer lugar; por su parte, Wilson Peña (Team Sistecrédito) y Kevin Castillo (Orgullo Paisa) completaron el selecto top 5 del día.
Este triunfo en territorio valluno significó un vuelco total en las posiciones de privilegio de la carrera. Gracias a su brillante bonificación y diferencia en meta, Camilo Ardila le arrebató el liderato general al antioqueño Wilmar Paredes (Team Medellín-EPM), vistiéndose con la camiseta amarilla que lo acredita como el nuevo líder de la prueba.
La tradicional competencia, conocida popularmente como el ‘Duelo de Titanes’, continuará este miércoles con las emociones de la quinta etapa, la cual tendrá un trazado de 171,7 kilómetros. El pelotón tomará la salida en Caicedonia y pasará La Uribe, Bugalagrande, Tuluá, Buga y Amaime, antes de llegar a Palmira y afrontar el exigente tramo final que coronará al ganador en la ciudad de Cali.
Clásico RCN Sistecrédito 2026
Resultados Etapa 4 | Ibagué › Sevilla (133 km)
|1
|Camilo Ardila
|Nu Colombia
|3:39:11
|2
|Javier Jamaica
|Nu Colombia
|0:17
|3
|Diego Camargo
|Team Medellín-EPM
|m.t.
|4
|Wilson Peña
|Team Sistecrédito
|0:17
|5
|Kevin Castillo
|Orgullo Paisa
|0:17
|6
|Sergio Luis Henao
|Nu Colombia
|0:45
|7
|Carlos Gutiérrez
|Nu Colombia
|1:29
|8
|Jaider Muñoz
|Team Sistecrédito
|1:35
|9
|Daniel Carvajal
|GW Erco Sportfitness
|2:13
|10
|David Sebastián Riaño
|Team Boyacá es para Vivirla
|2:13
Clasificación General Individual
|1
|Camilo Ardila
|Nu Colombia
|14:02:59
|2
|Kevin Castillo
|Orgullo Paisa
|0:06
|3
|Javier Jamaica
|Nu Colombia
|0:14
|4
|Diego Camargo
|Team Medellín-EPM
|0:23
|5
|Wilson Peña
|Team Sistecrédito
|0:27
|6
|Sergio Luis Henao
|Nu Colombia
|0:51
|7
|Jaider Muñoz
|Team Sistecrédito
|1:38
|8
|Rodrigo Contreras
|Nu Colombia
|3:47
|9
|Óscar Santiago Garzón
|GW Erco Sportfitness
|3:47
|10
|Edgar Pinzón
|Team Boyacá es para Vivirla
|4.46