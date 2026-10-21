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Ruta

Iván Ramiro Sosa regresa al World Tour de la mano del EF Education-EasyPost

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Hace 1 hora

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El cundinamarqués Iván Ramiro Sosa deja las filas del Kern Pharma y pasa al EF Education-EasyPost. (Foto RMC © Gilberto Chocce)
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Juan Camilo Charris correrá la Vuelta a Guatemala con el Momentum Racing

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21 octubre, 2026

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Juan Camilo Charris, que este año ganó la última etapa de la Vuelta de la Juventud 2026, correrá la Vuelta a Guatemala. (Foto Anderson Bonilla © RMC)
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César Guavita liderará al Best PC en la sexagésima quinta edición de la Vuelta a Guatemala

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21 octubre, 2026

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El bogotano César Guavita, listo pelear por la Vuelta a Guatemala 2026. (Foto © Best PC)
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Clásico RCN Sistecrédito 2026: Camilo Ardila gana la cuarta etapa en Sevilla y es el nuevo líder

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20 octubre, 2026

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El tolimense Camilo Ardila ganó la cuarta etapa del Clásico RCN Sistecrédito 2025. (Foto Anderson Bonilla © RMC)
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