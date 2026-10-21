Iván Ramiro Sosa regresa al World Tour de la mano del EF Education-EasyPost

El gran escalador colombiano Iván Ramiro Sosa asumirá un nuevo reto en su trayectoria deportiva al regresar a la máxima categoría del ciclismo mundial de la mano del equipo estadounidense EF Education-EasyPost. El corredor de 28 años, que pasó por el Ineos y el Movistar, manifestó su motivación por este nuevo paso en su carrera, donde espera retomar la senda victoriosa.

“Me motiva mucho poder reincorporarme al WorldTour y saber que contaré con el apoyo de mis nuevos compañeros para ganar carreras. Eso es lo que yo quiero y, creo, lo que también quiere el equipo”, dijo Sosa, en declaraciones recogidas por su nueva escuadra.

El palmarés del escarabajo incluye triunfos en la clasificación general de la Vuelta a Burgos, el Tour de Langkawi, el Tour de la Provence y la Vuelta a Asturias. Asimismo, ha sumado victorias de etapa en esas mismas competencias a lo largo de su trayectoria profesional.

Durante la presente temporada, Sosa se impuso en la tercera etapa del Tour de Turquía, reafirmando su nivel competitivo. Adicionalmente, logró el segundo puesto en el campeonato nacional, en el Tour de Turquía y en la Mercan Tour Classic.

“He escuchado cosas estupendas sobre el EF Education-EasyPost. Estoy convencido de que, trabajando junto a todos los que forman parte del equipo, lograremos grandes cosas y viviremos muchos momentos felices, muchas victorias a lo largo del camino; al fin y al cabo, de eso se trata, ¿no?, de intentar disfrutar”, concluyó Sosa.