Vuelta a Guatemala 2026: Johan Rubio gana la jornada inaugural

El bogotano Javier Jamaica (Nu Colombia) dio un auténtico recital en la alta montaña y se adjudicó de forma solitaria la séptima etapa del Clásico RCN Sistecrédito 2026. La exigente fracción, que contó con un recorrido de 121,6 kilómetros entre los municipios de Supía y La Estrella, tuvo como principal juez el mítico Alto de Minas, terreno donde el corredor capitalino demostró sus condiciones de escalador para cruzar la meta sin compañía y consolidar el dominio absoluto de su escuadra en la jornada.

La exhibición del equipo continental morado fue total en territorio antioqueño, logrando un implacable uno-dos-tres en el podio del día. Detrás de la soberbia cabalgata de Jamaica, arribaron sus compañeros de filas Camilo Ardila y Rodrigo Contreras, quienes ocuparon la segunda y tercera posición respectivamente.

“Muy contento por la victoria, el equipo estuvo muy fuerte. Al final, nos preocupó cuando nos llegó Bustamante. Traté de bajar lo más rápido, eso sin arriesgar, prácticamente fue una crono de 15 kilómetros”, declaró Jamaica visiblemente emocionado al finalizar la etapa, reconociendo el esfuerzo extremo que significó mantener la ventaja en el último tramo del descenso hacia la línea de meta.

Con este triunfo categórico, Javier Jamaica se afianzó sólidamente en el liderato de la clasificación general y acaricia el título de la carrera. El podio parcial del Clásico RCN lo completan el tolimense Camilo Ardila, también del Nu Colombia, en la segunda casilla, y el pedalista Kevin Castillo (Orgullo Paisa), quien bajó a la tercera posición.

El ‘Duelo de Titanes’ continuará este viernes con la séptima etapa, de las nueve pactadas, otra jornada ondulada de 136 kilómetros entre los municipios de Bello y Santo Domingo. El sucesor del boyacense Diego Camargo, campeón del año pasado, lo conoceremos el domingo en la ciudad de Medellín.



Javier Jamaica, ganador de la séptima etapa del Clásico RCN Sistecrédito 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

Clásico RCN Sistecrédito 2026

Resultados Etapa 7 | Supía › La Estrella (121,6 km)

1 Javier Jamaica NU Colombia 3:07:57 2 Camilo Ardila NU Colombia 0:42 3 Rodrigo Contreras NU Colombia 1:53 4 Juan Carlos López GW Erco Sportfitness 1:54 5 Adrián Bustamante GW Erco Sportfitness 1:57 6 Michael Moreno EBSA 1:59 7 Daniel Hoyos CRIC Nacional 2:06 8 Kevin Castillo Orgullo Paisa 2:10 9 Yeison Reyes Orgullo Paisa 2:44 10 Sergio Luis Henao NU Colombia 4:00



Javier Jamaica, líder del Clásico RCN Sistecrédito 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

Clasificación General Individual

1 Javier Jamaica Nu Colombia 26:26:16 2 Camilo Ardila Nu Colombia 1:08 3 Kevin Castillo Orgullo Paisa 2:32 4 Sergio Luis Henao Nu Colombia 5:25 5 Rodrigo Contreras Nu Colombia 6:10 6 Daniel Hoyos CRIC Nacional 7:33 7 Wilson Peña Team Sistecrédito 9:25 8 Óscar Santiago Garzón GW Erco Sportfitness 9:57 9 Jaider Muñoz Team Sistecrédito 9.59 10 Juan Carlos López GW Erco Sportfitness 10:48



El podio con los diferentes líderes del Clásico RCN Sistecrédito 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

CLASIFICACIONES COMPLETAS