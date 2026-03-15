Santiago Umba termina tercero en el Istrian Spring Tour 2026 con Matisse van Kerckhove de campeón

El boyacense Santiago Umba (Solution Tech NIPPO Rali) se subió al tercer cajón del podio en el Istrian Spring Tour 2026, que concluyó tras cuatro días de competencia en territorio croata, luego de un prólogo y tres etapas en línea.

¡La tercera fue la vencida! El de Arcabuco, Boyacá, quien cumplió su tercera competencia en Europa esta temporada, terminó 3° en esta carrera del calendario UCI, sumando para Colombia el primer podio en esta prueba europea.

Al escarabajo lo superaron en el podio el belga Matisse Van Kerckhove, del equipo de desarrollo del Team Visma | Lease a Bike y el austriaco Sebastian Putz (Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies), quienes ocuparon el 1° y 2° puesto, respectivamente. El otro colombiano en competencia, Alejandro Callejas (Petrolike) se clasificó en la casilla 21°.

En la jornada final, el italiano Alessio Magagnotti (Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies) se quedó con la victoria. El corredor italiano, superó al estadounidense Scott McGill (Modern Adventure Pro Cycling) y al belga Matteo Vanden (UAE Team Emirates Gen Z).

Istrian Spring Tour (2.2)

Resultados 3 Etapa | Pazin – Umag (125 km)

1 Alessio Magagnotti Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies 2:37:52 2 Scott McGill Modern Adventure Pro Cycling m.t. 3 Matteo Vanden UAE Team Emirates Gen Z m.t. 4 Dylan Massa Nice Métropole Côte d’Azur m.t. 5 Rait Ärm Energus Cycling Team m.t. 6 Konrad Czabok Voster Team m.t. 7 Patrick Frydkjær Lidl – Trek Future Racing m.t. 8 Juan José Prieto Petrolike m.t. 9 Nencini Tommaso Solution Tech NIPPO Rali m.t. 10 Grindley Sebastian Lidl – Trek Future Racing m.t. 36 Santiago Umba Solution Tech NIPPO Rali m.t. 49 Alejandro Callejas Petrolike m.t.



Matisse Van Kerckhove, campeón del Istrian Spring Tour 2026. (Foto © Team Visma | Lease a Bike Development)

Clasificación General Final