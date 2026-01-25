Ruta
Vuelta a San Juan 2026: Nicolás Tivani impuso su ley en un sprint masivo y ganó la primera etapa
La gloria frente al Estadio Aldo Cantoni fue para el argentino Nicolás Tivani, quien impuso su ley en un sprint masivo que quedará en la historia de la Vuelta a San Juan 2026, tras una definición de infarto en el templo del deporte sanjuanino.
La primera etapa unió Capital, Sarmiento y Albardón en una batalla de 138,5 kilómetros que cruzó el corazón de la provincia, desafiando el ritmo frenético del pelotón antes de la entrada triunfal por el anillo de la Avenida Circunvalación.
El ganador el día, Nicolás Tivani (Municipalidad de Pocito) lidera la clasificación general y se mantiene como el mejor sanjuanino de la competencia. Su regularidad en las rutas lo posiciona en lo más alto de esta 41° edición de la ronda sanjuanina.
En las categorías especiales, Ramiro Videla Páez comanda la Sub-23, mientras que los representantes del Plus Racing, los chilenos Francisco Kotsakis y Héctor Quintana, lideran los premios de montaña y los sprints respectivamente.
La carrera suramericana, que cuenta con participación colombiana, continuará este domingo con la segunda etapa en línea de 130 kilómetros por los alrededores del departamento de Sarmiento.
CLASIFICACIONES
*Con Información Vuelta a San Juan
Ruta
Adrián Bustamante sigue en racha victoriosa y gana la Copa de Ciclismo Policarpa Salavarrieta
En el municipio de Guaduas se disputó, como es costumbre en los últimos años, una nueva edición de la Copa de Ciclismo Policarpa Salavarrieta, en la que Adrián Bustamante (GI Group Holding – Simoldes – UDO) en la categoría élite y Santiago Silva entre los sub-23 se llevaron la victoria.
La carrera cundinamarquesa, que se realizó con el apoyo de la Escuela de Ciclismo Adolfo Rico, hizo parte de la programación y celebración de los 230 años del natalicio de la Heroína de la Independencia de Colombia, Policarpa Salavarrieta.
El boyacense Bustamante, que hace dos semanas ganó el Circuito de Jenesano, sucedió en el palmarés de la tradicional competencia cundinamarquesa a su paisano Robinson López, campeón del año pasado.
“La segunda vez que puedo estar aquí. La verdad me gusta cuando se puede participar en estos eventos, es una manera de probar uno, de forzar y no estar uno solo entrenando en carretera. Esperamos encontrarnos bien en el campeonato nacional y que todo marche de la mejor forma”, dijo Bustamante en declaraciones recogidas por Hablemos de Ciclismo.
La prueba, que sirvió de preparación para los Campeonatos Nacionales Ruta, también contó con el apoyo y patrocinio de la Administración Municipal en cabeza del alcalde Diego Jiménez y la Dirección de Deporte y Recreación que lidera Ángela González.
Podio Copa de Ciclismo Policarpa Salavarrieta
Categoría Élite
🥇 Adrián Bustamante –
🥈 David Guavita – Movistar Best PC
🥉 Brayan Báez – Team Zapien Zacapu
*Categoría Sub-23
🥇 Santiago Silva
🥈 Juan David Bernal
Últimos Ganadores de la Copa Policarpa Salavarrieta
2026 – Élite: Adrián Bustamante y Sub-23: Santiago Silva
2025 – Élite: Robinson López y Sub-23: Esteban Hoyos
2023 – Élite: Luis Carlos Chía y Sub-23: Santiago Ábreo
2022 – Élite: Wilson Rodríguez y Sub-23: Óscar Téllez
2020 – Élite: Róbigzon Oyola y Sub-23: Camilo Ardila
Ruta
Michael Matthews consigue su segundo triunfo en el Gran Premio Castellón – Ruta de la Cerámica
Luego de la Clásica de Camp Morvedre, las carreras en la región valenciana continuaron con el Gran Premio Castellón – Ruta de la Cerámica, que terminó con victoria para el australiano Michael Matthews (Team Jayco AlUla), luego de recorrer 171,7 kilómetros.
El podio de la carrera española de un día lo completaron el español Pau Miquel (Bahrain – Victorious), quien terminó segundo y el eslovaco Lukáš Kubiš (Unibet Rose Rockets), que se subió al tercer cajón.
En cuanto a los tres colombianos en competencia, Nairo Quintana (Movistar Team) fue el mejor de los nuestros en el puesto 41°, luego le siguió Edward Cruz (Bardiani CSF 7 Saber) en la casilla 85°, mientras que Martín Santiago Herreño (Bardiani CSF 7 Saber) finalizó en la posición 131° a más de 10 minutos del ganador.
La fuga del día la animaron el neerlandés Enzo Leijnse (Anicolor / Campicarn), el húngaro Márton Dina (MBH Bank CSB Telecom Fort), los belgas Jasper Schoofs (Soudal Quick-Step Devo Team) y Kenny Molly (Van Rysel Roubaix) y los españoles Carlos García Pierna (Burgos Burpellet BH) y Mikel Bizkarra (Euskaltel – Euskadi), pero sobre el final todos fueron neutralizados por el grupo de favoritos.
Las competencias de la región valenciana finalizarán este domingo con la Clásica Comunidad Valenciana 1969 (UCI 1.1), que contará con la participación del boyacense Nairo Quintana (Movistar Team).
Resultados Gran Premio Castellón – Ruta de la Cerámica (1.1)
Castellón – Onda (171,7 km)
|1
|Michael Matthews
|Team Jayco AlUla
|4:03:47
|2
|Pau Miquel
|Bahrain – Victorious
|,,
|3
|Lukáš Kubiš
|Unibet Rose Rockets
|,,
|4
|Barrenetxea Jon
|Movistar Team
|,,
|5
|Berasategi Xabier
|Euskaltel – Euskadi
|0:03
|6
|Vendrame Andrea
|Team Jayco AlUla
|,,
|7
|Cavia Daniel
|Burgos Burpellet BH
|,,
|8
|Morgado António
|UAE Team Emirates – XRG
|0:05
|9
|Álvarez Héctor
|Selección de España
|,,
|10
|Martín Gotzon
|Euskaltel – Euskadi
|0:07
|41
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|0:32
|85
|Edward Cruz
|Bardiani CSF 7 Saber
|4:30
|131
|Martín Santiago Herreño
|Bardiani CSF 7 Saber
|10:44
Últimos Ganadores del Gran Premio Castellón – Ruta de la Cerámica
2024 – 🥇 El australiano Michael Matthews
2025 – 🥇 El portugués Antonio Morgado
2026 – 🥇 El australiano Michael Matthews
Ruta
La británica Francesca Hall conquista el Grand Prix San Salvador 2026 con Paula Patiño en el top 10
El Grand Prix San Salvador quedó en manos de la europea Francesca Hall (Roland Cogeas Cycling Team), quien fue la más fuerte en el ascenso final para quedarse con el primer lugar tras recorrer los 74,9 kilómetros de la exigente ruta entre San Marcos y la Puerta del Diablo.
La británica de 30 años registró un tiempo de 2 horas y 53 minutos, para cubrir el trayecto montañoso que tuvo una subida súper exigente de más de 20 kilómetros con una pendiente media de 7,1%, que exprimió al máximo a las 95 pedalistas que tomaron la salida.
El podio de la carrera salvadoreña lo completaron la ucraniana Yuliia Biriukova (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi) y la italiana Irene Cagnazzo (Vini Fantini – BePink) 2° y 3°, respectivamente. La mejor colombiana fue Paula Patiño (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi) en el 8° puesto a 1:14 de la ganadora.
La próxima competencia en territorio salvadoreño será esta domingo con en el Grand Prix El Salvador, otra carrera de un día de 76 kilómetros, que se llevará a cabo en el distrito de Santa Elena.
Resultados Grand Prix San Salvador (1.1)
San Marcos – Puerta del Diablo (74,9 km)
|1
|Francesca Hall
|Roland Cogeas Cycling Team
|2:14:15
|2
|Yuliia Biriukova
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|0:18
|3
|Irene Cagnazzo
|Vini Fantini – BePink
|,,
|4
|Yanina Kuskova
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|0:43
|5
|Ainara Albert
|Roland Cogeas Cycling Team
|0:46
|6
|Giorgia Vettorello
|Roland Cogeas Cycling Team
|0:50
|7
|Ekaterina Kovalchuk
|Roland Cogeas Cycling Team
|1:14
|8
|Paula Patiño
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|,,
|9
|Anastasiya Samsonova
|Roland Cogeas Cycling Team
|,,
|10
|Sara Roel
|Azteca Cycling Team
|,,
|15
|Jessica Marcela Parra
|Pato Bike BMC Team
|2:23
|18
|Angie Mariana Londoño
|Selección Colombia
|3:22
|24
|Milena Salcedo
|Pato Bike BMC Team
|5:36
|29
|Jessenia Meneses
|Selección Colombia
|8:31
|32
|Luciana Osorio
|Selección Colombia
|10:14
|40
|Natalia Muñoz
|Pato Bike BMC Team
|11:56
|41
|Vanesa Zuluaga
|Selección Colombia
|12:19
|42
|Andrea Vargas
|Azteca Cycling Team
|12:46