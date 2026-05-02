¡Insuperable! Tadej Pogacar consigue su tercera victoria en el Tour de Romandía con Sergio Higuita dentro del top 5

El campeón del mundo, Tadej Pogacar no le dio espacio a sus rivales y ganó lacuarta y penúltima etapa del Tour de Romandia 2026. El esloveno del UAE, que sumó su tercera victoria en la carrera, se despegó en la subida final y logró mantener su ventaja para llevarse otro triunfo en la temporada.

La penúltima jornada de la carrera suiza llevó al pelotón desde Broc hasta Charmey, en una jornada rompe-piernas con cuatro puertos de montaña categorizados a lo largo del recorrido ondulado de 149,6 kilómetros.

En la batalla por el segundo puesto en los resultados del día, el alemán Florian Lipowitz (Red Bull – BORA – hansgrohe) logró llegar en solitario. Esto fue 14 segundos detrás de Pogacar. Con un retaso de más de minuto, el español Pablo Castrillo (Movistar Team) cruzó la línea de meta en el tercer lugar, mientras que Sergio Higuita (XDS Astana Team) completó los cinco primeros.

En cuanto a los otros colombianos en competencia, Nairo Quintana (Movistar Team) ingresó en la casilla 13°, mientras que Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe) se clasificó 30° a más de tres minutos del ganador.

La carrera helvética del calendario UCI finalizará este domingo con la disputa de la quinta y última etapa, otra jornada montañosa de 178,2 kilómetros entre Lucens y Leysin, donde conoceremos al sucesor del portugués João Almeida, campeón del año pasado.

Tour de Romandie (2.UWT)

Resultados Etapa 4 | Broc – Charmey (149,6 km)

1 Tadej Pogačar UAE Team Emirates – XRG 3:40:24 2 Florian Lipowitz Red Bull – BORA – hansgrohe 0:14 3 Pablo Castrillo Movistar Team 1:42 4 Lorenzo Fortunato XDS Astana Team ,, 5 Sergio Higuita XDS Astana Team 1:47 6 Yannis Voisard Tudor Pro Cycling Team ,, 7 Luke Tuckwell Red Bull – BORA – hansgrohe ,, 8 Junior Lecerf Soudal Quick-Step ,, 9 Jefferson Cepeda Movistar Team ,, 10 Alexander Cepeda EF Education – EasyPost ,, 11 Cristián Rodríguez XDS Astana Team ,, 13 Nairo Quintana Movistar Team ,, 30 Daniel Felipe Martínez Red Bull – BORA – hansgrohe 3:34



Tadej Pogacar, líder del Tour de Romandía 2026. (Foto UAE © Sprint Cycling)

Clasificación General Individual