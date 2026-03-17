La Milano-Torino, el próximo gran reto del joven escarabajo Martín Santiago Herreño

El joven escarabajo Martín Santiago Herreño, ciclista formado en las huestes del Club de Canapro, y quien hace parte del equipo italiano Bardiani-CSF 7 Saber, estará por segunda vez en Milano-Torino, una prueba legendaria que supera los 100 años de historia y en la que el año pasado ocupó el puesto 96° a 8:10 del mexicano Isaac del Toro, campeón de la clásica italiana.

El colombiano de 19 años, que participó en el campeonato nacional de ruta sin mucha figuración, viene mostrando una leve mejoría en su rendimiento. Herreño ya ha participado en dos competencias europeas este año, siendo su mejor resultado en el Trofeo Laigueglia (1.Pro), ubicándose en el puesto 44° a más de 4 minutos de sus compatriota Santiago Buitrago, ganador de la prueba.

Para la tradicional antesala de la Clásica Milán-San Remo al pedalista nacional lo acompañarán los hermanos Matteo y Filippo Turconi, Luca Covili, Manuele Tarozzi, Alex Tolio y Luca Paletti, mientras que Roberto Reverberi liderará al equipo italiano desde el coche de apoyo.

La histórica prueba italiana, que este año cumple su edición 106, repetirá el formato utilizado el pasado año presentando un doble ascenso a la Basílica de Superga como punto clave de un recorrido destinado de este modo a escaladores puros, ya que la subida cuenta con un desnivel medio superior al 9% en sus 4 kilómetros.

La prueba partirá de la ciudad italiana de Rho y finalizará tras 174 kilómetros, con un recorrido llano en la primera parte y un final que incluye la tradicional doble ascensión del puerto más emblemático de la carrera, Superga.