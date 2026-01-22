Nairo Quintana, listo para abrir su temporada europea en la Clásica Camp de Morvedre 2026

La santandereana Ana Cristina Sanabria anunció su retiro del ciclismo profesional a los 35 años. Conocida como la hija ilustre de Zapatoca ganó en tres ocasiones la Vuelta a Colombia y en cuatro oportunidades el Tour Femenino colombiano, además de sus tres títulos en la CRI de los Campeonatos Nacionales y múltiples victoria de etapa.

“Hoy quiero compartir una decisión profunda y sincera, he decidido cerrar mi etapa como ciclista profesional. El ciclismo ha sido y será parte de mi existencia como el oxígeno que Dios me da para mantenerme viva. Me formó como deportista, pero sobre todo como persona. Me enseñó disciplina, perseverancia, respeto, trabajo en equipo y amor por el esfuerzo. Cada entrenamiento, cada carrera, cada victoria y cada dificultad fueron parte de un camino que valoro y agradezco profundamente”, dijo Sanabria en un comunicado.

Considerada como una de las máximas referentes del ciclismo femenino nacional en los últimos años recorrió sus últimos kilómetros con el equipo Just Cycling Viem Team. Una de sus primeras victorias fue en la Clásica de Anapoima en 2011.



Ana Cristina Sanabria, campeona nacional de CRI en tres oportunidades. (Foto © RMC)

A los 16 años decidió que sería deportista. Ya había probado con el atletismo, y aunque le gustaba correr dicho deporte no la atraía tanto como la bici. Reinaldo Cruz, miembro del Comité de Deportes de Zapatoca, vio que Ana Cristina era rápida en su recorrido y empezó a entrenarla. En 2007 y 2008 la llevó a practicar el ciclomontañismo, donde fue campeona departamental juvenil.

Su andadura por el deporte de las bielas empezó seriamente en 2009, con 19 años, viajó a Bucaramanga para empezar a entrenar en ciclismo de pista y ruta y ese año participó por primera vez en los campeonatos nacionales, donde más adelante alcanzó tres títulos en la CRI.

La múltiple vencedora de pruebas contrarreloj, que inscribió su nombre como pionera femenina en el récord de la hora, le llegó la hora de ponerle punto final a una carrera profesional llena de éxitos.

“Hoy cierro este ciclo con gratitud, orgullo, el corazón feliz y la conciencia tranquila después de haberlo entregado todo. Me llevo aprendizajes que permanecerán conmigo para siempre y el honor de haber representado a mis raíces, mi departamento, mi país y a mi deporte con compromiso y pasión. Gracias por haber sido parte de tantos kilómetros. Esta etapa de mi vida termina, pero la carrera continua”, concluyó la santandereana.

Su exitoso palmarés



Su último título lo obtuvo en la Vuelta a Boyacá en 2024. (Foto © RMC)

2011: Gana la de Clásica de Anapoima

2013: El título de la Vuelta Femenina a Costa Rica

2014: Campeona del Tour Femenino de Colombia

2015: Gana la Vuelta a Boyacá y Tour Femenino de Colombia

2016: Títulos en la Clásica de Anapoima, Tour Femenino de Colombia y Vuelta a Colombia Femenina. Subcampeona Panamericana de la CRI

2017: Gana la Clásica de Anapoima, Tour Femenino de Colombia, Vuelta a Boyacá, y Vuelta a Colombia Femenina.

2018: Campeona de Juegos Suramericanos Cochabamba en la ruta y la CRI, de la Vuelta a Boyacá y de la Vuelta a Colombia Femenina. Subcampeona de Centroamericanos y del Caribe Barranquilla en la CRI

2019: Campeona de la Vuelta a Boyacá

2023: Ganadora de la Vuelta a Boyacá

2024: Vencedora de la Vuelta a Boyacá