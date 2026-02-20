UAE Tour 2026: Jonathan Milan repite victoria al sprint y Harold Tejada sigue en el top 3 de la general

Nuevo final al sprint en el UAE Tour 2026 y por segunda vez en la carrera el italiano Jonathan Milan (Lidl Trek) se llevó la victoria, en esta oportunidad en la quinta etapa disputada en Dubái sobre un trayecto de 168 kilómetros en terreno llano.

El lote controló la carrera en el tramo final, capturando a la fuga y dejando todo al embalaje, en el que el velocista italiano se llevó de nuevo la victoria por delante del noruego Erlend Blikra (Uno-X Mobility) y del italiano Matteo Malucelli (XDS Astana Team), quienes entaron 2° y 3°, respectivamente.

Con relación a los colombianos en competencia, Harold Tejada (XDS Astana Team) finalizó en el puesto 44°, Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates – XRG) 46°, Nairo Quintana (Movistar Team) 64° y Sergio Higuita (XDS Astana Team) 79°, los cuatro con el mismo tiempo del ganador.



Antonio Tiberi, el líder del UAE Tour 2026. (Foto © UAE Tour)

En cuanto a la general, no se presentaron cambios importantes. De esta manera, el italiano Antonio Tiberi (Bahrain – Victorious) mantuvo la primera posición, aventajando por 21 segundos al mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates – XRG). El podio lo completa el huilense Harold Tejada (XDS Astana Team).

La carrera emiratí continuará este sábado con la disputa de la sexta etapa, una jornada decisiva de 169 kilómetros con salida en Al Ain y llegada a Jebel Hafeet, en un final en ascenso.

¡SEGUNDA VICTORIA CONSECUTIVA!



Jonathan Milan se quedó con la Etapa 5 de la UAE Tour y es líder de la general.



Su tiempo fue de 3 hrs, 33 min y 18 seg.



Por otro lado, su hermano Matteo, cayó en el cierre de la carrera.#CiclismoEnDSPORTS pic.twitter.com/1f2Fo96Ze4 — DSPORTS (@DSports) February 20, 2026

UAE Tour (2.UWT)

Resultados Etapa 5 | Dubai Al Mamzar Park – Hamdan Bin Mohammed Smart University (168 km)

1 Jonathan Milan Lidl – Trek 3:33:18 2 Erlend Blikra Uno-X Mobility m.t. 3 Matteo Malucelli XDS Astana Team m.t. 4 Luka Mezgec Team Jayco AlUla m.t. 5 Daniel Skerl Bahrain – Victorious m.t. 6 Ethan Vernon NSN Cycling Team m.t. 7 Steffen De Schuyteneer Lotto Intermarché m.t. 8 Axel Huens Groupama – FDJ United m.t. 9 Madis Mihkels EF Education – EasyPost m.t. 10 Nicolò Parisini Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team m.t. 44 Harold Tejada XDS Astana Team m.t. 46 Juan Sebastián Molano UAE Team Emirates – XRG m.t. 64 Nairo Quintana Movistar Team m.t. 79 Sergio Higuita XDS Astana Team m.t.



Antonio Tiberi, en el podio como líder del UAE Tour 2026. (Foto © UAE Tour)

Clasificación General Individual