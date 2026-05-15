Tim Merlier gana la tercera etapa del Tour de Hungría con Fernando Gaviria 2° y Juan Sebastián Molano 3°

En un final ideal para los hombres rápidos, Tim Merlier se impuso en la tercera etapa del Tour de Hungría 2026, donde los abanicos hicieron de las suyas. El belga fue el más rápido en la definición, en una jornada que discurrió entre las ciudades de Kaposvár y Szekszárd tras recorrer 152,3 kilómetros.

El campeón europeo, que alcanzó su segunda victoria en la carrera, le ganó el duelo de velocistas a los colombianos: con Fernando Gaviria (Caja Rural – Seguros RGA) 2° y Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates – XRG) 3°, los tres con el mismo tiempo.

En cuanto a la clasificación general individual, el belga Tim Merlier (Soudal Quick-Step) le arrebató el liderato el francés Benoît Cosnefroy (UAE Team Emirates – XRG). El podio provisional lo completa el boyacense Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates – XRG) .

La ronda húngara vivirá su cuarta etapa este sábado, una jornada rompe-piernas de 188,2 kilómetros entre Mohács y Pécs, que incluye dos puertos de montaña categorizados.

https://twitter.com/CajaRural_RGA/status/2055295695788142658

Tour de Hongría (2.Pro)

Resultados Etapa 3 | Kaposvár – Szekszárd (152,3 km)

1 Tim Merlier Soudal Quick-Step 3:16:03 2 Fernando Gaviria Caja Rural – Seguros RGA m.t. 3 Juan Sebastián Molano UAE Team Emirates – XRG m.t. 4 Max Kanter XDS Astana Team m.t. 5 Lorenzo De Longhi Campana Imballagi – Morbiato – Trentino m.t. 6 Ben Oliver Modern Adventure Pro Cycling m.t. 7 Simone Buda Solme – Olmo – Arvedi m.t. 8 Alexis Renard Cofidis m.t. 9 Itamar Einhorn NSN Cycling Team m.t. 10 Davide Persico MBH Bank CSB Telecom Fort m.t.

Clasificación General Individual