Mauro Schmid gana tercera etapa del Tour de Omán y se pone líder; Diego Pescador y Nairo Quintana en el top 10 de la general

En un final cuesta arriba, Mauro Schmid (Team Jayco AlUla) se llevó la victoria en la tercera etapa del Tour de Omán 2026, una jornada de perfil ondulado con 191,3 kilómetros, disputada entre Samail y Eastern Mountain.

El pedalista suizo, que alcanzó su segunda victoria del año en el Oriente Medio, sacó a relucir sus dotes de escalador para vencer claramente al italiano Christian Scaroni (XDS Astana Team) y al noruego Martin Tjøtta (Uno-X Mobility), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.

En cuanto a los colombianos, Diego Pescador (Movistar Team) ingresó en el 6° puesto y Nairo Quintana (Movistar Team) finalizó en la casilla 11°, mientras que Fernando Gaviria (Caja Rural – Seguros RGA) y Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates – XRG) se vieron implicados en una caída y se reportaron en un ‘gruppetto’ a más de 12 minutos del vencedor.



Diego Pescador terminó 6° detrás de Thomas Bonnet. (Foto Movistar Team © Sprint Cycling)

En cuanto a la clasificación general, el suizo Mauro Schmid (Team Jayco AlUla) pasó al comando con 4 y 9 segundos de ventaja sobre Christian Scaroni (XDS Astana Team) y Martin Tjøtta (Uno-X Mobility). Diego Pescador (Movistar Team) subió al 5° puesto y Nairo Quintana (Movistar Team) entró al top 10°.

La carrera del Oriente Medio continuará este martes con la cuarta etapa, saliendo de Samail para terminar en Eastern Mountain con 191,3 kilómetros de recorrido llano, en un trayecto que no tendrá ningún obstáculo montañoso.

Tour of Oman (2.Pro)

Resultados Etapa 3 | Samail «Al Fayhaa Resthouse» – Eastern Mountain (191,3 km)

1 Mauro Schmid Team Jayco AlUla 4:13:17 2 Christian Scaroni XDS Astana Team ,, 3 Martin Tjøtta Uno-X Mobility 0:03 4 Sebastian Berwick Caja Rural – Seguros RGA ,, 5 Thomas Bonnet TotalEnergies 0:07 6 Diego Pescador Movistar Team ,, 7 Cristián Rodríguez XDS Astana Team 0:11 8 Chris Harper Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team ,, 9 Paul Double Team Jayco AlUla 0:15 10 Diego Ulissi XDS Astana Team 0:18 11 Nairo Quintana Movistar Team 0:20 12 Adam Yates UAE Team Emirates – XRG 0:22 13 Louis Rouland Cofidis ,, 103 Fernando Gaviria Caja Rural – Seguros RGA 12:12 104 Juan Sebastián Molano UAE Team Emirates – XRG 12:12



Mauro Schmid, nuevo líder del Tour de Omán 2026. (Foto © Tour of Oman)

Clasificación General Individual