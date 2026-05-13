Cat Ferguson bicampeona de la Clásica Femenina de Navarra; Marina Espínola la suramericana más destacada

En un final lleno de emociones, la británica Cat Ferguson (Team Movistar) se impuso en la Clásica Femenina a Navarra 2026, luego de recorrer 133,4 kilómetros por los alrededores de la ciudad de Pamplona. La pedalista inglesa revalidó el título obtenido el año pasado.

El podio de la carrera española, que no contó con participación colombiana, lo completaron la australiana Ruby Roseman-Gannon (Liv AlUla Jayco) y la irlandesa Fiona Mangan (Mayenne Monbana My Pie), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.



Ruby Roseman-Gannon, Cat Ferguson y Fiona Mangan, en el podio de la Clásica Femenina de Navarra 2026. (Foto Movistar Team © Sprint Cycling)

En cuanto a las dos pedalistas suramericanas en competencia, la paraguaya Agua Marina Espínola (Team Abadie Magnan) se calsificó en el puesto 38° a más de 3 minutos de la ganadora, mientras que la chilena Catalina Soto (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi) no concluyó la prueba.

La próxima cita del ciclismo femenino, que reunirá a lo mejor del pelotón internacional, se realizará del 15 al 17 de mayo con la Itzulia Women, también en España. La competencia tendrá participación colombiana con Juliana Londoño (Team Picnic PostNL) y Paula Patiño (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi).

Resultados Navarra Women’s Elite Classic (1.Pro)

Pamplona – Pamplona (133,4 km)

1 Cat Ferguson Movistar Team 3:37:23 2 Ruby Roseman-Gannon Liv AlUla Jayco m.t. 3 Fiona Mangan Mayenne Monbana My Pie m.t. 5 Nina Berton EF Education-Oatly m.t. 6 Pfeiffer Georgi Team Picnic PostNL m.t. 7 Arianna Fidanza Laboral Kutxa – Fundación Euskadi m.t. 8 Katie Scott DAS – Hutchinson m.t. 9 Julia Borgström Hitec Products – Fluid Control m.t. 10 Sandra Alonso Selección de España m.t.