Tour de Omán: Juan Sebastián Molano y Fernando Gaviria implicados en una caída en el tercer día de competencia

Para los sprinters colombianos Juan Sebastián Molano y Fernando Gaviria la tercera etapa no fue como lo esperaban. Los dos velocistas nacionales se vieron involucrados en una caída a la salida de una rotonda en los últimos kilómetros.

A pesar del incidente, en el que varios corredores se vieron afectados, tanto Gaviria como Molano consiguieron completar el recorrido. En la llegada al paipano se le vio bastante magullado al finalizar la etapa.

Al final, los dos pedalistas nacionales concluyeron la tercera jornada a más de 12 minutos del ganador el suizo Mauro Schmid (Team Jayco AlUla). Toca esperar en las próximas hoara a que los equipos informen sobre el estado de los golpes recibidos.

La carrera del Oriente Medio continuará este martes con una etapa más sencilla, en la que habrá que prestar especial atención al viento antes de una previsible llegada masiva en Sohar, la general se jugará el miércoles en la subida más dura de la carrera: los casi seis kilómetros de ascenso a Green Mountain con un porcentaje medio del 10%.