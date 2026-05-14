Pedro Sequera sale victorioso en el inicio de la Vuelta Ciclística a Barinitas

En un final lleno de emociones, Pedro Sequera (Team Bancamiga – Confitería La Guacamaya) ganó la primera etapa de la Vuelta Ciclística a Barinitas 2026, luego de recorrer 98,7 kilómetros en el municipio que le pone nombre a la carrera.

El experimentado pedalista venezolano, de 34 años, cruzó la línea de meta de primero superando a sus compatriotas Gregory Guevara (Mincomercio Criket Trujillo) y de Luis Gómez (Fina Arroz – Multimarcas CES), quienes finalizaron 2° y 3°, respectivamente.

El rencuentro del pueblo de Barinitas con el ciclismo venezolano y la gloria sobre dos ruedas, tendrá cinco días de competencia por los alrededores del municipio Bolívar, en el piedemonte andino.

La carrera avalada por la Federación Venezolana de Ciclismo continuará este jueves con la segunda etapa, un circuito metropolitano de 15 vueltas, en el noroeste del Estado Barinas.

RESULTADOS PRIMERA ETAPA