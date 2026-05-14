Tim Merlier se lleva la jornada inaugural del Tour de Hungría con Juan Sebastián Molano 2° y Fernando Gaviria 7°

Tras un final a pura velocidad, el belga Tim Merlier (Soudal Quick-Step) se adjudicó la primera etapa de la edición 47 del Tour de Hungría, elaborada sobre 143,1 kilómetros entre las ciudades Gyula y Békéscsaba, en terreno totalmente llano.

El campeón europeo fue el más veloz en el embalaje por delante del sprinter boyacense Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates – XRG) y del alemán Phil Bauhaus (Bahrain – Victorious), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.

El otro colombiano en competencia, el velocista antioqueño Fernando Gaviria (Caja Rural-Seguros RGA) ingresó en el 7° puesto con el mismo tiempo del ganador.

La fuga del día la animaron dos corredores del Lidl – Trek, los daneses Mathias Sunekær Norsgaard y Kristian Egholm, pero en la fase final el dúo fue cazado por el pelotón.

Luego de ser neutralizada la escapada, los equipos de los hombres rápidos tomaron el control del lote marcando el ritmo, al final el gran favorito, el belga Tim Merlier (Soudal Quick-Step) no decepcionó y se quedó con el triunfo.

La ronda húngara vivirá su segunda etapa este jueves, otra jornada totalmente llana de 205 kilómetros entre las ciudades de Szarvas y Paks, donde los sprinters tendrán otra batalla.

Tour de Hungría (2.Pro)

Resultados Etapa1 | Gyula – Békéscsaba (143,1 km)