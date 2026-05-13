Giro de Italia 2026: épica victoria de Igor Arrieta en la caótica quinta etapa con Afonso Eulálio de nuevo líder

En un final inesperado y caótico, el español Igor Arrieta (UAE Team Emirates – XRG) le ganó el duelo a su compañero de fuga el portugués Afonso Eulálio (Bahrain – Victorious) y se impuso en la quinta etapa del Giro de Italia 2026, una lluviosa jornada de 203 kilómetros disputada entre Praia a Mare y Potenza.

Arrieta, quien hizo la épica, se recuperó fenomenalmente de una caída y de un error en una curva en los últimos kilómetros y contra todo pronóstico se quedó la victoria. Tercero llegó el uruguayo Thomas Silva (XDS Astana Team) a 51 segundos de los dos punteros.

El mejor colombiano de la jornada fue el zipaquireño Egan Bernal (Netcompany Ineos) en el puesto 33°, quien entró con los favoritos a más de 7 minutos, mientras que el boyacense Einer Rubio (Movistar Team) ingresó en la casilla 52°, tras ser parte de la fuga del día.

En cuanto a la nueva clasificacipon general, esta sufrió un revolcón en los primeros puestos con Afonso Eulálio (Bahrain – Victorious) como nuevo dueño de la ‘Maglia Rosa’, mientras que Egan Bernal (Netcompany Ineos) bajó al 9° puesto, ahora 6:16 del nuevo líder.

La ronda italiana continuará este jueves con la disputa de la sexta etapa, una jornada llana de 141 kilómetros, que conectará a la localidad de Paestum con Naples.

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Giro d’Italia (2.UWT)

Resultados Etapa 5 | Praia a Mare – Potenza (203 km)

1 Igor Arrieta UAE Team Emirates – XRG 5:07:51 2 Afonso Eulálio Bahrain – Victorious 0:02 3 Thomas Silva XDS Astana Team 0:51 4 Lorenzo Milesi Movistar Team 1:29 5 Christian Scaroni XDS Astana Team 1:30 6 Gianmarco Garofoli Soudal Quick-Step 1:30 7 Koen Bouwman Team Jayco AlUla 3:11 8 Johannes Kulset Uno-X Mobility 3:13 9 Andrea Raccagni Soudal Quick-Step 3:29 10 Ludovico Crescioli Team Polti VisitMalta 4:42

33 Egan Bernal Netcompany INEOS 7:13 52 Einer Rubio Movistar Team 17:06



Afonso Eulálio, nuevo líder del Giro de Italia 2026. (Foto Bahrain – Victorious © Sprint Cycling)

Clasificación General Individual