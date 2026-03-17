Connect with us

Ruta

Matys Grisel se impone al sprint en el tercer capítulo del Tour de Taiwán y le arrebata el liderato a Matthew Fox

Publicado

Hace 3 horas

el

El francés Matys Grisel ganó la tercera etapa del Tour de Taiwán 2026. (Foto © Astemo Utsunomiya Blitzen)
Temas relacionados:
Anuncio

Ruta

La Milano-Torino, el próximo gran reto del joven escarabajo Martín Santiago Herreño

Publicado

Hace 18 mins

el

17 marzo, 2026

Por

Martín Santiago Herreño correrá por segunda vez la clásica italiana Milano-Torino. (Foto © Bardiani-CSF 7 Saber)
Seguir leyendo

Ruta

El Ineos de Egan Bernal estrenaría nuevo patrocinador ¿Vingegaard sería parte del acuerdo con Netcompany?

Publicado

Hace 4 horas

el

17 marzo, 2026

Por

El zipaquireño Egan Bernal se destacó en los campeonatos nacionales de ruta 2026. (Foto Carlos Cruz © FCC)
Seguir leyendo

Ruta

Campeonato Panamericano de Ruta Montería 2026: en detalle los perfiles y las altimetrías de todas las pruebas

Publicado

Hace 4 horas

el

17 marzo, 2026

Por

Walter Vargas, uno de los favoritos a ganar la contarreloj del Panamericano de Ruta en la categoría élite. (Foto © COC)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Todos los derechos reservados © 2007-2020 Mundo Ciclístico SAS.
Calle 79 No. 18-34 Of. 602
Tel: (+57) 1 9370461
Email: mundociclistico@gmail.com
Bogotá, Colombia, Sur América.