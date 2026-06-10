Alastair Christie Johnston se queda con el segundo capítulo del Tour de Gyeongnam 2026

La segunda etapa del Tour de Gyeongnam 2026 la ganó Alastair Christie Johnston (Ccache x Bodywrap). El pedalista oceánico fue el más fuerte de la fuga y logró la victoria, luego de recorrer 104,8 kilómetros en las inmediaciones de la ciudad de Tongyeong, al sur de la república de Corea del Sur.

El corredor australiano, que alcanzó su primera victoria en la temporada, le ganó el mano a mano al rumano Cristian Raileanu (Li Ning Star). Tercero se reportó su compañero de equipo y compatriota Liam Walsh, quien entró encabezando el grupo principal a 6 segundos.



Alastair Christie Johnston y Cristian Raileanu, en la definición de la segunda etapa del Tour de Gyeongnam 2026. (Foto © Ccache x Bodywrap)

En cuanto al único suramericano en competencia, el venezolano Leonel Quintero (Victoire Hiroshima) ingresó en el pelotón en la casilla 57°, a seis segundos del ganador.

La carrera coreana, que no cuenta con participación colombiana, continuará este jueves con la tercera etapa, de las cinco pactadas, una jornada ondulada de 126,1 kilómetros por los alrededores de la ciudad de Sacheon.

Tour de Gyeongnam (2.2)

Resultados Etapa 2 | Tongyeong – Tongyeong (104,8 km)

1 Alastair Christie-Johnston Ccache x Bodywrap 2:25:48 2 Cristian Raileanu Li Ning Star m.t. 3 Liam Walsh Ccache x Bodywrap 0:06 4 Luke Mudgway Li Ning Star 0:06 5 Cameron Scott Li Ning Star 0:06 6 Andrea D’Amato Team UKYO 0:06 7 Jeroen Meijers Victoria Sports Pro Cycling 0:06 8 Elliot Schultz Victoire Hiroshima 0:06 9 Junghoon Lee Team UKYO 0:06 10 Tommaso Dati Seoul Cycling Team 0:06 57 Leonel Quintero Victoire Hiroshima 0:06

Clasificación General Individual