Juegos Intercolegiados Nacionales 2026: el ciclismo de ruta, entre las disciplinas escogidas
A partir de este jueves 12 de marzo y hasta el 30 de abril estarán habilitadas las inscripciones para el calendario 2026 de los Juegos Intercolegiados Nacionales, el programa del Ministerio del Deporte que integra a niñas, niños y adolescentes escolarizados entre los 7 y 17 años de todas las regiones del país.
Los establecimientos educativos de todos los municipios del país, y las organizaciones que atienden a deportistas con discapacidad podrán inscribir a sus representantes a través de la página web www.juegosintercolegiados.gov.co
Tras un ejercicio de participación ciudadana que definió los criterios de selección de los deportes y Para deportes que harán parte de esta edición, las disciplinas habilitadas son: ciclismo de ruta, baloncesto, fútbol sala, voleibol, balonmano, baloncesto 3×3, atletismo, ajedrez integrado, natación, tenis de mesa, taekwondo, boxeo, karate Do, judo, levantamiento de pesas, Para atletismo, fútbol, fútbol de salón, bádminton, patinaje y boccia.
El Ministerio del Deporte llegará a los 32 departamentos del país con esta herramienta de transformación social. La meta para esta vigencia contempla impactar positivamente a más de 600 mil deportistas escolares y entrenadores de 9600 Instituciones Educativas en más de 1.120 municipios y áreas no municipalizadas; un espaldarazo al deporte formativo nacional que se ha venido fortaleciendo en los últimos cuatro años.
La ministra del Deporte, Patricia Duque exaltó la inversión destinada para esta vigencia: “Con un total de 64.500 millones de pesos, realizaremos todas las fases del programa y también se garantizará la participación de Colombia en los XXX Juegos Sudamericanos Escolares, organizados por el Consejo Sudamericano del Deporte CONSUDE, una muestra real con el desarrollo integral de nuestros niños, niñas y adolescentes”
Así las cosas, el Gobierno Nacional cumple desarrollando por cuarto año consecutivo, el calendario completo de las justas, logrando la participación de más de 2 millones de deportistas de todas las regiones, demostrando el poder del deporte en la construcción de tejido social.
*Con Información de Mindeporte
París-Niza 2026: el Ineos Grenadiers sale victorioso en la contrarreloj por equipos
Los corredores del Ineos Grenadiers salieron victoriosos en la tercera etapa de la París-Niza 2026, una contrarreloj por equipos de 23,5 kilómetros entre Cosne-Cours-sur-Loire y Pouilly-sur-Loire. El español Juan Ayuso (Lidl Trek) se convirtió en el nuevo líder de la carrera.
El equipo británico fue el mejor de todos en la jornada al cronómetro, superando por 2 segundos a los del Lidl Trek y por 11 segundos a la formación francesa del Decathlon CMA CGM Team.
El Red Bull – BORA – hansgrohe de Daniel Felipe Martínez marcó el quinto tiempo. El XDS Astana Team con Harold Tejada perdió 1:15, mientras que la formación neerlandesa del Team Picnic PostNL con Juan Guillermo Martínez cedió 1:38 con los ganadores.
La ‘carrera del sol’ continuará este miércoles con la disputa de la cuarta etapa, una jornada para los escaladores de 195 kilómetros, que cuenta en su trayecto con tres puertos montañosos. Iniciará en la ciudad de Bourges para finalizar en la comuna de Uchon.
Tirreno-Adriático: Mathieu van der Poel gana la batalla del Sterrato con Isaac del Toro 2°
En la batalla del Sterrato de 206 kilómetros, el todoterreno neerlandés Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech) se sintió como pez en al agua y salió victorioso en la primera etapa en línea de la Tirreno-Adriático 2026.
Con el mismo tiempo ingresó el mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates – XRG) en el segundo puesto lo que le sirvió para apoderarse del liderato que estaba en manos del italiano Filippo Ganna (INEOS Grenadiers).
En cuanto a los colombianos, Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) se reportó en el puesto 14°, luego le siguió Nairo Quintana (Movistar Team) en la casilla 59°, mientras que Brandon Rivera (INEOS Grenadiers) finalizó en la posición 140° y Fernando Gaviria (Caja Rural-Seguros RGA) se clasificó 150°.
La ‘Carrera de los Dos Mares‘ continuará este miércoles con la disputa de la tercera etapa, una jornada de media montaña de 221 kilómetros, que conectará las localidades italianas de Cortona y Magliano de Marsi.
Tirreno-Adriático (2.UWT)
Resultados Etapa 2 | Camaiore – San Gimignano (206 km)
|1
|Mathieu van der Poel
|Alpecin-Premier Tech
|4:53:23
|2
|Isaac del Toro
|UAE Team Emirates – XRG
|m.t.
|3
|Giulio Pellizzari
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|m.t.
|4
|Tobias Johannessen
|Uno-X Mobility
|0:15
|5
|Andrea Vendrame
|Team Jayco AlUla
|0:17
|6
|Alessandro Pinarello
|NSN Cycling Team
|0:17
|7
|Giulio Ciccone
|Lidl – Trek
|0:17
|8
|Andreas Kron
|Uno-X Mobility
|0:17
|9
|Clément Champoussin
|XDS Astana Team
|0:17
|10
|Paul Lapeira
|Decathlon CMA CGM Team
|0:17
|11
|Primož Roglič
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:17
|12
|Ben Healy
|EF Education – EasyPost
|0:17
|13
|Javier Romo
|Movistar Team
|0:17
|14
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|0:17
|15
|Richard Carapaz
|EF Education – EasyPost
|0:17
|59
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|1:27
|140
|Brandon Rivera
|INEOS Grenadiers
|5:54
|150
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|8:30
Así quedó el ranking UCI tras la nueva actualización; Santiago Buitrago mejoró 39 puestos
La Unión Ciclista Internacional (UCI) actualizó su ranking mundial esta semana, luego de finalizar el Trofeo Laigueglia y la Strade Bianche. El escalafón, que tiene en cuenta los resultados en todas las carreras UCI de las últimas 52 semanas, sigue dominado por el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG), quien se mantiene en lo más alto con 11.355 puntos.
El campeón del mundo, que casi dobla en la puntuación a su más inmediato perseguidor, es escoltado por su compañero de equipo, el mexicano Isaac del Toro (6.535) y por el danés Jonas Vingegaard en el 3° puesto con 5.724 puntos.
En cuanto a los colombianos, el más destacado del escalafón es Egan Bernal, quien bajó dos posiciones y se ubica en la casilla 43° con 1.772 puntos, mientras que Santiago Buitrago recuperó 39 puestos y ascendió al lugar 85°.
Por naciones la clasificación UCI la lidera Bélgica con 18.329 puntos, por delante de Dinamarca 2° (17.139), Italia 3° (15.533), Eslovenia 4° (14.705) y Francia 5° (14.889). Colombia ocupa la casilla 16° con 6.177 puntos.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta los primeros puestos y las posiciones más relevantes de los pedalistas colombianos en el ranking de la UCI.
TOP 10 DEL RANKING UCI
Posiciones de los colombianos