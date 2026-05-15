Ruta
Matthew Brennan repite la dosis y se queda con el segundo capítulo de la Flecha del Sur
El segundo capítulo de la Flecha del Sur 2026 lo ganó Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike). El pedalista británico volvió a ser el más rápido al sprint y logró la victoria, luego de recorrer 151,2 kilómetros por los alrededores de la ciudad de Rumelange, al suroeste de Luxemburgo, en la frontera con Francia.
Con relación al único latinoamericano en competencia, el mexicano Edgar Cadena, del equipo continental alemán Team Storck – MRW Bau, ingresó en el pelotón en la casilla 40° con el mismo tiempo del ganador.
En cuanto al liderato de la prueba, el británico Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike) siguió al comando, ahora escoltado por su compatriota Yanne Dorenbos (Azerion / Villa Valkenburg).
La carrera luxemburguesa, que no cuenta con participación colombiana, continuará este viernes con la tercera etapa, con un trayecto de 156,5 kilómetros en las inmediaciones de la pequeña ciudad de Bourscheid al suroeste de Luxemburgo, en un final picando ligeramente hacia arriba.
Flèche du Sud (2.1)
Resultados Etapa 2 | Rumelange – Rumelange (151,2 km)
|1
|Matthew Brennan
|Team Visma | Lease a Bike
|3:36:42
|2
|Yanne Dorenbos
|Azerion / Villa Valkenburg
|m.t.
|3
|Marcus Sander
|BHS – PL Beton Bornholm
|m.t.
|4
|Dominik Neuman
|ATT Investments
|m.t.
|5
|Kilian Feurstein
|Team Vorarlberg
|m.t.
|6
|Nathan Cusack
|EF Education – Aevolo
|m.t.
|7
|Elliot Rowe
|Team Visma | Lease a Bike
|m.t.
|8
|Jarno Bellens
|Baloise Verzekeringen – Het Poetsbureau Lions
|m.t.
|9
|Lucas Menanteau
|Vendée U Primeo Energie
|m.t.
|10
|Boas Lysgaard
|BHS – PL Beton Bornholm
|m.t.
|40
|Edgar Cadena
|Team Storck – MRW Bau
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Brennan Matthew
|Team Visma | Lease a Bike
|5:50:51
|2
|Sander Hansen Marcus
|BHS – PL Beton Bornholm
|m.t.
|3
|Dorenbos Yanne
|Azerion / Villa Valkenburg
|m.t.
|4
|Neuman Dominik
|ATT Investments
|m.t.
|5
|Nakken Tobias Risan
|Team Drali – Repsol
|m.t.
|6
|Feurstein Kilian
|Team Vorarlberg
|m.t.
|7
|Hoogendoorn Roy
|Metec – SOLARWATT p/b Mantel
|m.t.
|8
|Morang Mil
|Team Lotto Kern-Haus Outlet Montabaur
|m.t.
|9
|Agricola Danijel
|Metec – SOLARWATT p/b Mantel
|m.t.
|10
|Bolle Bert
|VolkerWessels Cycling Team
|m.t.
|30
|Edgar Cadena
|Team Storck – MRW Bau
|m.t.
Ruta
Giro de Italia 2026: Jonas Vingegaard impera en el primer duelo de escaladores y le descuenta tiempo al líder Afonso Eulálio
En el primer duelo de escaladores, Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) cumplió con los pronósticos, saliendo avante para ganar la séptima etapa del Giro de Italia 2026. El portugués Afonso Eulálio (Bahrain – Victorious) mantuvo el liderato de la carrera.
El pedalista danés se llevó el triunfo, tras recorrer 244 kilómetros entre entre la ciudad de Formia y el mítico Blockhaus, el ‘Gigante de los Apeninos’. En la segunda posición entró el austriaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) y tercero llegó el australiano Jai Hindley (Red Bull – BORA – hansgrohe).
En cuanto a los dos colombianos, el zipaquireño Egan Bernal (Netcompany Ineos) fue el mejor de los nuestros en el puesto 21° a 2:57 del ganador, mientras que el boyacense Einer Rubio (Movistar Team) ingresó en la casilla 30° a más de 5 minutos.
Con relación a la clasificación general, el corredor luso Afonso Eulálio (Bahrain – Victorious) salvó la ‘Maglia Rosa’ a pesar de perder tiempo y conservó la primera posición ahora con una ventaja superior a los tres minutos con Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike).
La fuga del día la animaron el español Diego Pablo Sevilla (Team Polti VisitMalta), el canadiense Nickolas Zukowsky (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), además de los neerlandeses Tim Naberman (Team Picnic PostNL) y Jardi Christiaan van der Lee (EF Education – EasyPost), pero al final el cuarteto terminó siendo neutralizado por el grupo de favoritos.
La ronda italiana continuará este sábado con el octavo capítulo, otra jornada montañosa que se correrá sobre 156 kilómetros con salida en la ciudad de Chieti y llegada en Fermo, que incluye cuatro puertos categorizados.
Giro d’Italia (2.UWT)
Resultados Etapa 7 | Formia – Blockhaus (244 km)
|1
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|6:09:15
|2
|Felix Gall
|Decathlon CMA CGM Team
|0:13
|3
|Jai Hindley
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|1:02
|4
|Giulio Pellizzari
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|1:05
|5
|Ben O’Connor
|Team Jayco AlUla
|1:05
|6
|Mathys Rondel
|Tudor Pro Cycling Team
|1:29
|7
|Giulio Ciccone
|Lidl – Trek
|1:40
|8
|Derek Gee
|Lidl – Trek
|1:42
|9
|Michael Storer
|Tudor Pro Cycling Team
|1:44
|10
|Thymen Arensman
|Netcompany INEOS
|1:44
|21
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|2:57
|30
|Einer Rubio
|Movistar Team
|5:47
Clasificación General Individual
|1
|Afonso Eulálio
|Bahrain – Victorious
|30:59:23
|2
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|3:17
|3
|Felix Gall
|Decathlon CMA CGM Team
|3:34
|4
|Jai Hindley
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|4:25
|5
|Giulio Pellizzari
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|4:28
|6
|Ben O’Connor
|Team Jayco AlUla
|4:32
|7
|Mathys Rondel
|Tudor Pro Cycling Team
|4:56
|8
|Giulio Ciccone
|Lidl – Trek
|4:57
|9
|Thymen Arensman
|Netcompany INEOS
|5:07
|10
|Michael Storer
|Tudor Pro Cycling Team
|5:11
|11
|Jan Hirt
|XDS Astana Team
|5:23
|12
|Christian Scaroni
|NSN Cycling Team
|5:40
|13
|Derek Gee
|Lidl – Trek
|6:10
|14
|Igor Arrieta
|UAE Team Emirates – XRG
|6:11
|15
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|6:18
|38
|Einer Rubio
|Movistar Team
|19:07
Ruta
Tim Merlier gana la tercera etapa del Tour de Hungría con Fernando Gaviria 2° y Juan Sebastián Molano 3°
En un final ideal para los hombres rápidos, Tim Merlier se impuso en la tercera etapa del Tour de Hungría 2026, donde los abanicos hicieron de las suyas. El belga fue el más rápido en la definición, en una jornada que discurrió entre las ciudades de Kaposvár y Szekszárd tras recorrer 152,3 kilómetros.
El campeón europeo, que alcanzó su segunda victoria en la carrera, le ganó el duelo de velocistas a los colombianos: con Fernando Gaviria (Caja Rural – Seguros RGA) 2° y Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates – XRG) 3°, los tres con el mismo tiempo.
En cuanto a la clasificación general individual, el belga Tim Merlier (Soudal Quick-Step) le arrebató el liderato el francés Benoît Cosnefroy (UAE Team Emirates – XRG). El podio provisional lo completa el boyacense Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates – XRG) .
La ronda húngara vivirá su cuarta etapa este sábado, una jornada rompe-piernas de 188,2 kilómetros entre Mohács y Pécs, que incluye dos puertos de montaña categorizados.
Tour de Hongría (2.Pro)
Resultados Etapa 3 | Kaposvár – Szekszárd (152,3 km)
|1
|Tim Merlier
|Soudal Quick-Step
|3:16:03
|2
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|m.t.
|3
|Juan Sebastián Molano
|UAE Team Emirates – XRG
|m.t.
|4
|Max Kanter
|XDS Astana Team
|m.t.
|5
|Lorenzo De Longhi
|Campana Imballagi – Morbiato – Trentino
|m.t.
|6
|Ben Oliver
|Modern Adventure Pro Cycling
|m.t.
|7
|Simone Buda
|Solme – Olmo – Arvedi
|m.t.
|8
|Alexis Renard
|Cofidis
|m.t.
|9
|Itamar Einhorn
|NSN Cycling Team
|m.t.
|10
|Davide Persico
|MBH Bank CSB Telecom Fort
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Tim Merlier
|Soudal Quick-Step
|10:29:32
|2
|Benoît Cosnefroy
|UAE Team Emirates – XRG
|0:04
|3
|Juan Sebastián Molano
|UAE Team Emirates – XRG
|0:10
|4
|Victor Vercouillie
|Team Flanders – Baloise
|0:13
|5
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|0:14
|6
|Alexis Renard
|Cofidis
|,,
|7
|Mathias Norsgaard
|Lidl – Trek
|,,
|8
|Kay De Bruyckere
|Pauwels Sauzen – Altez Industriebouw Cycling Team
|0:15
|9
|Max Kanter
|XDS Astana Team
|0:16
|10
|Michael Vanthourenhout
|Pauwels Sauzen – Altez Industriebouw
|0:18
Ruta
Matvei Boldyrev consigue su segunda victoria consecutiva en la Vuelta a Portugal del Futuro con Winston Maestre en el top 3
El joven ruso Matvei Boldyrev se impuso en la segunda etapa de la Vuelta a Portugal del Futuro 2026, luego de recorrer 127, kilómetros entre Sernancelhe y São Pedro do Sul. La nueva promesa del equipo de desarrollo del UAE Team Emirates alcanzó su segunda victoria consecutiva en la carrera.
Boldyrev, que se afianzó como líder de la clasificación general, le sacó 23 segundos a su perseguidores, el estadounidense Jesse Maris (Technosylva Rower Bembibre) y al venezolano Winston Maestre (Caja Rural – Alea), segundo y tercero respectivamente. El colombiano Jean Piere Alarcón (Maia / Earth Consulters) se retiró de la carrera.
Los otros dos suramericanos en competencia, los dos brasileros se reportaron a más de un minuto del ganador así: Guilherme Lino (Santa Maria da Feira – Moreira – Boflex) en el puesto 19° y Andrey Braguini (GI Group Holding – Simoldes – UDO) en la casilla 21°.
La ronda portuguesa para pedalistas sub-23 continuará este sábado con una jornada ondulada de 156 kilómetros entre las localidades portuguesas de Penela y São Pedro do Sul.
Volta a Portugal do Futuro (2.2U)
Resultados Etapa 2 | Figueiró dos Vinhos – Castanheira de Pera (142,6 km)
|1
|Matvei Boldyrev
|UAE Team Emirates Gen Z
|3:43:18
|2
|Jesse Maris
|Technosylva Rower Bembibre
|,,
|3
|Winston Maestre
|Caja Rural – Alea
|0:23
|4
|Daniel Moreira
|Selección de Portugal
|0:25
|5
|Rafael Barbas
|Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua
|,,
|6
|Heimo Fugger
|UAE Team Emirates Gen Z
|,,
|7
|André Ribeiro
|GI Group Holding – Simoldes – UDO
|0:27
|8
|Jeremy Smith
|Óbidos Cycling Team
|,,
|9
|Jaime Torres
|UAE Team Emirates Gen Z
|,,
|10
|Pedro Castro
|GI Group Holding – Simoldes – UDO
|,,
|DNF
|Jean Piere Alarcón
|Maia / Earth Consulters
|Se retiró
Clasificación General Individual
|1
|Matvei Boldyrev
|UAE Team Emirates Gen Z
|7:29:00
|2
|Jaime Torres
|UAE Team Emirates Gen Z
|1:25
|3
|Jesse Maris
|Technosylva Rower Bembibre
|1:54
|4
|Rúben Rodrigues
|Feira dos Sofás – Boavista
|2:06
|5
|Daniel Moreira
|Selección de Portugal
|2:25
|6
|Rafael Barbas
|Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua
|,,
|7
|Jeremy Smith
|Óbidos Cycling Team
|2:27
|8
|Sven van der Werf
|Maia / Earth Consulters
|2:59
|9
|Adria Franquesa
|Óbidos Cycling Team
|,,
|10
|Cláudio Leal
|Selección de Portugal
|3:24