Matthew Brennan repite la dosis y se queda con el segundo capítulo de la Flecha del Sur

El segundo capítulo de la Flecha del Sur 2026 lo ganó Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike). El pedalista británico volvió a ser el más rápido al sprint y logró la victoria, luego de recorrer 151,2 kilómetros por los alrededores de la ciudad de Rumelange, al suroeste de Luxemburgo, en la frontera con Francia.

Con relación al único latinoamericano en competencia, el mexicano Edgar Cadena, del equipo continental alemán Team Storck – MRW Bau, ingresó en el pelotón en la casilla 40° con el mismo tiempo del ganador.

En cuanto al liderato de la prueba, el británico Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike) siguió al comando, ahora escoltado por su compatriota Yanne Dorenbos (Azerion / Villa Valkenburg).

La carrera luxemburguesa, que no cuenta con participación colombiana, continuará este viernes con la tercera etapa, con un trayecto de 156,5 kilómetros en las inmediaciones de la pequeña ciudad de Bourscheid al suroeste de Luxemburgo, en un final picando ligeramente hacia arriba.

Flèche du Sud (2.1)

Resultados Etapa 2 | Rumelange – Rumelange (151,2 km)

1 Matthew Brennan Team Visma | Lease a Bike 3:36:42 2 Yanne Dorenbos Azerion / Villa Valkenburg m.t. 3 Marcus Sander BHS – PL Beton Bornholm m.t. 4 Dominik Neuman ATT Investments m.t. 5 Kilian Feurstein Team Vorarlberg m.t. 6 Nathan Cusack EF Education – Aevolo m.t. 7 Elliot Rowe Team Visma | Lease a Bike m.t. 8 Jarno Bellens Baloise Verzekeringen – Het Poetsbureau Lions m.t. 9 Lucas Menanteau Vendée U Primeo Energie m.t. 10 Boas Lysgaard BHS – PL Beton Bornholm m.t. 40 Edgar Cadena Team Storck – MRW Bau m.t.

Clasificación General Individual