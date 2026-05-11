Ruta
Václav Jezek se queda con el título del Tour de Grecia con Domenico Pozzovivo 2° y Edgar Cadena 12°
El joven pedalista checo Václav Jezek (Kasper crypto4me) se quedó con el título del Tour de Grecia 2026. La quinta y última etapa terminó con un sprint masivo, que no afectó la clasificación general final de la carrera europea, que se celebra anualmente desde 1981.
El podio de la prueba 2.1 del calendario UCI de Europa, que no contó con participación colombiana, lo completaron el italiano Domenico Pozzovivo (Solution Tech-NIPPO-Rali) y el suizo Colin Stüssi (Team Vorarlberg), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
El único ciclista latinoamericano en competencia, el mexicano Edgar David Cadena (Team Storck – MRW Bau) finalizó en la casilla 12° a 30 segundos del campeón.
En la etapa final, disputada entre Piraeus y Syntagma, de 146,5 kilómetros, el vencedor fue el danés Mads Andersen (Swatt Club), que fue el más rápido al sprint.
ΔΕΗ Tour of Hellas (2.1)
Resultados Etapa 5 | Piraeus – Syntagma (146,5 km)
|1
|Mads Andersen
|Swatt Club
|3:09:24
|2
|Dusan Rajovic
|Solution Tech-NIPPO-Rali
|m.t.
|3
|Nikiforos Arvanitou
|Team United Shipping
|m.t.
|4
|Kasper Andersen
|Swatt Club
|m.t.
|5
|Matthew Walls
|Team Storck – MRW Bau
|m.t.
|6
|Kristians Belohvosciks
|BIKE AID
|m.t.
|7
|Jesús Herrada
|Burgos Burpellet BH
|m.t.
|8
|Georgios Boúglas
|Burgos Burpellet BH
|m.t.
|9
|Enrico Dhaeye
|Atom 6 Bikes-Cycleur de Luxe-Auto Stroo Team
|m.t.
|10
|Jonathan Lastra
|Euskaltel-Euskadi
|m.t.
|22
|Edgar David Cadena
|Team Storck – MRW Bau
|m.t.
Clasificación General individual
|1
|Vaclav Jezek
|Kasper crypto4me
|20:27:34
|2
|Domenico Pozzovivo
|Solution Tech-NIPPO-Rali
|0:11
|3
|Colin Stüssi
|Team Vorarlberg
|0:12
|4
|Odd Christian Eiking
|Unibet Rose Rockets
|0:12
|5
|Alessandro Verre
|MBH Bank Ballan Telecom Fort
|0:13
|6
|Jesús Herrada
|Burgos Burpellet BH
|0:21
|7
|Matteo Fabbro
|Solution Tech-NIPPO-Rali
|0:24
|8
|José Manuel Diaz
|Burgos Burpellet BH
|0:25
|9
|Piotr Pekala
|ATT Investments
|0:27
|10
|Lorenzo Galimberti
|Swatt Club
|0:27
|11
|Juaristi Txomin
|Euskaltel-Euskadi
|0:27
|12
|Edgar David Cadena
|Team Storck – MRW Bau
|0:30
Ruta
Giro de Italia 2026: así arranca la general tras el periplo por Bulgaria
Tras el arranque en Bulgaria, el Giro de Italia 2026 sigue en Italia con una clasificación general muy apretada, con el uruguayo Thomas Silva (XDS Astana Team) vistiendo la preciada ‘maglia rosa’. El corredor charrúa, líder sorpresivo de la ronda italiana, cuenta con una ventaja de tan solo cuatro segundos sobre el alemán Florian Stork (Tudor) y el colombiano Egan Bernal (Netcompany INEOS).
El suramericano, de tan 24 años, es la gran sensación e la edición 109° de la ‘Corsa Rosa’, después de ser uno de los grandes protagonistas tras ganar la segunda etapa y apoderarse del liderato. Silva ha puesto a su país en el mapa del ciclismo mundial.
Las diferencias entre los favoritos al podio son cortas, ya que hay 34 corredores a diez segundos con el jefe de filas del Team Visma | Lease a Bike, el danés Jonas Vingegaard, como el gran favorito.
La carrera se reanuda este martes ya en territorio italiano con la cuarta etapa, una jornada ondulada, de 138 kilómetros, entre Catanzaro y Cosenza, donde se avecina otra llegada masiva. La primera cita seria con la montaña será el viernes , donde se subirá al Blockhaus, una ascensión de primera categoría, en una etapa durísima de 244 kilómetros y 4.650 metros de desnivel.
Clasificación General Individual
|1
|Thomas Silva
|XDS Astana Team
|13:10:05
|2
|Florian Stork
|Tudor Pro Cycling Team
|0:04
|3
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS Cycling Team
|0:04
|4
|Thymen Arensman
|Netcompany INEOS Cycling Team
|0:06
|5
|Giulio Ciccone
|Lidl-Trek
|0:06
|6
|Jan Christen
|UAE Team Emirates-XRG
|0:10
|7
|Martin Tjøtta
|Uno-X Mobility
|0:10
|8
|Johannes Kulset
|Uno-X Mobility
|0:10
|9
|Enric Mas
|Movistar Team
|0:10
|10
|Lennert Van Eetvelt
|Lotto-Intermarché
|0:10
|11
|Christian Scaroni
|XDS Astana Team
|0:10
|12
|Juan Pedro López
|Movistar Team
|0:10
|13
|Jan Hirt
|NSN Cycling Team
|0:10
|14
|Filippo Zana
|Soudal Quick-Step
|0:10
|15
|Markel Beloki
|EF Education-EasyPost
|0:10
|16
|Einer Rubio
|Movistar Team
|0:10
|17
|Javier Romo
|Movistar Team
|0:10
|18
|Darren Rafferty
|EF Education-EasyPost
|0:10
|19
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|0:10
|20
|Damiano Caruso
|Bahrain Victorious
|0:10
|21
|Alexander Cepeda
|EF Education-EasyPost
|0:10
|22
|Felix Engelhardt
|Team Jayco-AlUla
|0:10
|23
|Jai Hindley
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:10
|24
|Mathys Rondel
|Tudor Pro Cycling Team
|0:10
|25
|Ben O’Connor
|Team Jayco-AlUla
|0:10
|26
|Davide Piganzoli
|Team Visma | Lease a Bike
|0:10
|27
|Michael Storer
|Tudor Pro Cycling Team
|0:10
|28
|Martin López
|XDS Astana Team
|0:10
|29
|Matteo Sobrero
|Lidl-Trek
|0:10
|30
|Felix Gall
|Decathlon CMA CGM Team
|0:10
|31
|Giulio Pellizzari
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:10
|32
|Giovanni Aleotti
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:10
|33
|Andreas Leknessund
|Uno-X Mobility
|0:10
|34
|Josh Kench
|Groupama-FDJ United
|0:10
|35
|Tobias Lund Andresen
|Decathlon CMA CGM Team
|1:05
Ruta
Ciclo-Retro: 17 escarabajos suman 34 victorias en la rica historia de Colombia en el Giro de Italia
La historia del ciclismo colombiano en el Giro de Italia se ha escrito con letras mayúsculas. Esta carrera, considerada como una de las grandes del ciclismo, que cuenta con más de 100 años de historia, ha tenido en las últimas temporadas grandes actuaciones de los escarabajos.
En total 17 pedalistas nacionales han conquistado un total de 34 victorias de etapa en la ‘Corsa Rosa’. Cochise Rodríguez fue el primer colombiano en participar y en obtener un triunfo en una fracción.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les trae a todos nuestros lectores los 34 triunfos de etapa que nos han brindado nuestros pedalistas nacionales en la prestigiosa ronda italiana.
*2023 – Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) » Etapa 19
*2023 – Einer Augusto Rubio (Movistar) » Etapa 13
*2022 – Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) » Etapa 17
*2021 – Egan Bernal (Ineos Grenadiers) Etapa » 9
*2021 – Egan Bernal (Ineos Grenadiers) Etapa » 16
*2019 – Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) Etapa » 3
*2019 – Esteban Chaves (Mitchelton-Scott) Etapa » 19
*2018 – Esteban Chaves (Mitchelton-Scott) Etapa » 6
*2017 – Fernando Gaviria (Quick Step Floors) Etapa » 3
*2017 – Fernando Gaviria (Quick Step Floors) Etapa » 5
*2017 – Nairo Quintana (Movistar) Etapa » 9
*2017 – Fernando Gaviria (Quick Step Floors) » Etapa 12
*2017 – Fernando Gaviria (Quick Step Floors) » Etapa 13
*2016 – Esteban Chaves (Orica GreenEdge) » Etapa 14
*2014 – Rigoberto Urán (Omega Pharma) » Etapa 12
*2014 – Nairo Quintana (Movistar) » Etapa 16
*2014 – Julián Arredondo (Trek Factory Racing) » Etapa 18
*2014 – Nairo Quintana (Movistar) » Etapa 19
*2013 – Rigoberto Urán (Sky) » Etapa 10
*2012 – Miguel Ángel Rubiano (Androni Giocattoli) » Etapa 6
*2007 – Luis Felipe Laverde (Cerámica Panaria) » Etapa 6
*2006 – Luis Felipe Laverde (Cerámica Panaria) » Etapa 13
*2005 – Iván Ramiro Parra (Selle Italia) » Etapa 14
*2005 – Iván Ramiro Parra (Selle Italia) » Etapa 13
*2001 – Carlos Contreras (Selle Italia) » Etapa 14
*2000 – Víctor Hugo Peña (Vitalicio Seguros-Grupo Generali) » Etapa 11
*1999 – José Jaime González (Kelme Costa Blanca) » Etapa 5
*1997 – José Jaime González (Kelme Costa Blanca) » Etapa 20
*1995 – Oliverio Rincón (ONCE) » Etapa 14
*1992 – Luis Alberto Herrera (Manzana Postobón) » Etapa 9
*1989 – Luis Alberto Herrera (Café de Colombia) » Etapa 18
*1989 – Luis Alberto Herrera (Café de Colombia) » Etapa 13
*1975 – Martín Emilio Cochise Rodríguez (Bianchi-Campagnolo) » Etapa 19
(Foto Archivo © RMC)
*1973 – Martín Emilio Cochise Rodríguez (Bianchi-Campagnolo) » Etapa 15
Ruta
Tour de Azerbaiyán: así quedaron los Team Medellín-EPM en la general luego de la segunda jornada
Transcurridos dos días de competencia en el Tour de Azerbaiyán, Diego Camargo se convirtió en el mejor del Team Medellín-EPM. El boyacense subió al puesto 12° de la clasificación general a 19 segundos del nuevo líder, el kazajo Yevgeniy Fedorov (XDS Astana Team).
La novel carrera del calendario UCI, que cuenta con la participación de seis escarabajos, vivió su segunda etapa, una jornada rompe-piernas de 193,3 kilómetros disputada entre la ciudad de Bakú y la localidad de Ismailli, que incluyó tres puertos de montaña categorizados.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta como quedaron los pedalistas del equipo continental antioqueño en el giro azerbaiyano, luego de dos capítulos.
Así quedaron los del Team Medellín-EPM en la Clasificación General
|12
|Diego Camargo
|Team Medellín – EPM
|0:19
|42
|Brayan Sánchez
|Team Medellín – EPM
|14:15
|49
|David González
|Team Medellín – EPM
|14:17
|57
|Óscar Sevilla
|Team Medellín – EPM
|,,
|67
|Daniel Méndez
|Team Medellín – EPM
|14:23
|72
|Walter Vargas
|Team Medellín – EPM
|14:27