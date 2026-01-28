Marjolein van ‘t Geloof sale victoriosa en el Grand Prix Oriente en Usulután con Catalina Soto 3°

El Grand Prix Oriente concluyó con la victoria de la neerlandesa Marjolein van ‘t Geloof, del equipo Laboral Kutxa – Fundación Euskadi, quien se quedó con el primer lugar tras recorrer 76 kilómetros entre Costa del Sol y Usulután, en suelo salvadoreño.

“Tuve que esperar mucho tiempo para otra etapa al sprint, pero pude ayudar al equipo. Fue perfecto y estoy feliz que podamos finalizar estas increíbles semanas así y celebrar”, dijo Vant Gelof tras finalizar la carrera.



Vittoria Grassi, Marjolein van ‘t Geloof y Catalina Soto, en el podio del Grand Prix Oriente 2026. (Foto © Secretaría de Prensa de la Presidencia de El Salvador)

A la corredora de Países Bajos la acompañaron en el podio de la carrera salvadoreña la italiana Vittoria Grassi (Vini Fantini Bepink) 2° y la chilena Catalina Soto (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi) 3°.

Esta fue la última competencia en territorio salvadoreño, en la que compitieron 12 pedalistas colombianas, donde volvió a destacarse la Selección Colombia de ruta femenina. La mejor de las nuestras fue Milena Salcedo (Pato Bike BMC Team) en el 4° puesto.

#LaboralKutxaEuskadi 💜 #GPOriente



🏆 MARJOLEIN VAN’T GELOOF 🏆



El Salvadorreko lasterketa egunak ondo amaitzeko modu hobeagorik ez zaigu okurritzen 💪



Una victoria más para acabar los días de competición en El Salvador. Un día de mantener la calma y proteger a Van’t Geloof… pic.twitter.com/4IOWYYP8BE — LABORALKutxaTeam (@LABORALkTeam) January 28, 2026

Resultados Grand Prix Oriente (1.1)

Costa del Sol – Usulután (76 km)