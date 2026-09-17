Segunda victoria seguida de Paul Magnier en el Tour de Eslovaquia; el joven francés extendió su liderato

El francés Paul Magnier (Soudal Quick-Step) sigue imbatible en el Tour de Eslovaquia 2026. El joven sprinter galo alcanzó su segunda victoria consecutiva y extendió su liderato por un día más. Segundo se reportó el italiano Thomas Capra (Bahrain Victorious Development Team) y tercero el checo Šimon Vaníček (ATT Investments).

En el sprint grupal, Magnier de nuevo fue el más rápido y sumó un éxito más en la carrera eslovaca al imponerse con autoridad, completando dos triunfos en las dos etapas disputadas. La jornada totalmente llana se disputó entre entre Levoča y Liptovský Mikuláš con 186,8 kilómetros de recorrido.

En cuanto al único suramericano en competencia, el brasilero Henrique Bravo (Soudal Quick-Step) ingresó en el grupo principal en la casilla 38° con el mismo tiempo del ganador. Bravo subió al puesto 26° de la clasificación general y se encuentra a 21 segundos de su compañero de equipo, Paul Magnier.

La septuagésima edición de la carrera eslovaca, que no cuenta con participación colombiana, continuará este viernes con la tercera jornada, una etapa rompe-piernas, que contará con 195,1 kilómetros entre Tvrdošín y Dohňany, que incluye cuatro puertos categorizados.

Tour de Eslovaquia (2.1)

Resultados Etapa 2 | Levoča – Liptovský Mikuláš (186,8 km)