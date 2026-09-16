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Noticias

Primicia: Germán Darío Gómez exonerado de su Control Analítico Adverso

Publicado

Hace 14 horas

el

Gómez recibió muy buenas noticias de parte de la UCI sobre el estado de su procedimiento por Analítico Adverso que se resolvió a su favor. (Foto © Team Polti Visit Malta)
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Triathlon

Juegos Suramericanos 2026: Carolina Velásquez oro en el triatlón ¡Un triunfo para la historia del deporte colombiano!

Publicado

Hace 2 horas

el

16 septiembre, 2026

Por

La antioqueña Carolina Velásquez se lució en Argentina conquistó el oro en el triatlón femenino de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. (Foto © Juegos Suramericanos 2026)
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Ruta

Mathieu van der Poel gana de forma espectacular la jornada inaugural del Tour de Luxemburgo

Publicado

Hace 4 horas

el

16 septiembre, 2026

Por

El neerlandés Mathieu van der Poel rebasó a Pierre Gautherat sobre el final y terminó ganando la primera etapa del Tour de Luxemburgo 2026. (Foto Škoda Tour de Luxembourg © Alpecin-Premier Tech)
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Ruta

Giro de los Abruzos: victoria de Lennart Jasch en el segundo capítulo y Vicente Rojas mejora en la general

Publicado

Hace 5 horas

el

16 septiembre, 2026

Por

El alemán Lennart Jasch ganó la segunda etapa del Il Giro d'Abruzzo 2026. (Foto Il Giro d'Abruzzo © LaPresse)
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