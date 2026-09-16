Noticias
Primicia: Germán Darío Gómez exonerado de su Control Analítico Adverso
El ciclista colombiano Germán Darío Gómez fue exonerado dentro del proceso abierto tras el Resultado Analítico Adverso por boldenona que le fue notificado a comienzos de este año, según pudo conocer en exclusiva Revista Mundo Ciclístico. El santandereano viajará la próxima semana a Europa para reintegrarse a la disciplina del Team Polti Visit Malta, equipo con el que continuará su carrera deportiva tras varios meses de incertidumbre.
El caso de Gómez había sido anunciado el pasado 27 de enero, cuando la Unión Ciclista Internacional (UCI) informó que el corredor colombiano había sido notificado de un Resultado Analítico Adverso por boldenona y uno de sus metabolitos, tras un control realizado fuera de competición el 28 de diciembre de 2025. En ese momento, el ciclista fue suspendido provisionalmente mientras avanzaba el procedimiento correspondiente.
Desde el primer momento, Gómez defendió públicamente su inocencia. En un comunicado difundido entonces, el corredor aseguró: “El ciclismo me ha dado todo, ha sido el pilar y el bastión de mi vida. Por eso nunca he considerado las malas prácticas para obtener ventaja. Nunca ha sido ni será un camino para alcanzar un objetivo”. También sostuvo que iniciaría el proceso para limpiar su nombre y poder continuar con su carrera deportiva.
La resolución favorable le abre ahora la puerta al regreso al pelotón internacional. De acuerdo con la información conocida por Mundo Ciclístico, el colombiano ya tiene previsto desplazarse la próxima semana para ponerse nuevamente bajo las órdenes del Team Polti Visit Malta, escuadra italiana a la que pertenece y con la que venía desarrollando su calendario deportivo antes de la suspensión provisional.
El expediente de Germán Darío Gómez había generado especial atención en el ciclismo colombiano por tratarse de uno de los corredores nacionales con mayor proyección internacional. La notificación inicial no equivalía a una sanción definitiva, sino al inicio de un procedimiento en el que el deportista tenía derecho a ejercer su defensa, como finalmente ocurrió hasta llegar a su exoneración.
Para el corredor santandereano, esta decisión representa un punto de quiebre después de meses complejos en lo personal y deportivo. Su regreso al Team Polti Visit Malta marcará el comienzo de una nueva etapa, con el objetivo de recuperar ritmo competitivo, retomar su lugar en el calendario europeo y dejar atrás un proceso que condicionó buena parte de su temporada.
Con esta primicia, Revista Mundo Ciclístico confirma el desenlace favorable del caso y el próximo regreso de Germán Darío Gómez a la disciplina de su equipo. El colombiano volverá a Europa con la posibilidad de reactivar su carrera y reencontrarse con la competencia, después de haber sostenido desde el inicio su intención de demostrar su inocencia y limpiar su buen nombre.
Triathlon
Juegos Suramericanos 2026: Carolina Velásquez oro en el triatlón ¡Un triunfo para la historia del deporte colombiano!
La triatleta antioqueña Carolina Velásquez hizo historia en Argentina al conquistar la presea dorada en la prueba individual femenina del triatlón de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y le dio al país su primera medalla de oro individual femenina en esta disciplina en 28 años.
Velásquez se lució en la Costanera Este, dentro de la ciudad de Santa Fe y dominó de principio a fin el exigente recorrido compuesto por 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo en ruta y 5 kilómetros de atletismo, registrando un tiempo total de 59 minutos y 50 segundos.
La deportista nacida en Marinilla hace 29 años, fue escoltada en el podio por la brasileña Djenyfer Arnold, quien arribó 2° a 30 segundos de la colombiana, y por la venezolana Rosa Martínez, quien se quedó con la medalla de bronce.
En la rama masculina, los chilenos Andree Buc y Mateo Mendoza lograron el primer y segundo lugar, tras un impecable desempeño de los australes que incluyó a Diego Moya en la quinta posición. El podio lo completó el argentino Tiago Muñoz.
Ruta
Mathieu van der Poel gana de forma espectacular la jornada inaugural del Tour de Luxemburgo
El formidable pedalista neerlandés Mathieu van der Poel (Alpecin – Premier Tech) se convirtió en el primer líder del Tour de Luxemburgo 2026, tras ganar la etapa inicial de 157,5 kilómetros, que se disputó por la calles de la capital luxemburguesa.
Luego de una remontada espectacular, el corredor de Países Bajos fue el primero en cruzar a la meta, superando al francés Pierre Gautherat (Decathlon CMA CGM Team) y a su compatriota Marijn van den Berg (EF Education – EasyPost), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto al único colombiano en competencia, el joven antioqueño Samuel Flórez (Modern Adventure Pro Cycling) se reportó en el puesto 46° a más de un minuto del ganador.
La segunda etapa de la ronda luxemburguesa se disputará este jueves con inicio en Niederkorn y llegada a Junglinster, con un recorrido de 166,8 kilómetros en terreno ondulado.
Skoda Tour de Luxemburgo (2.Pro)
Resultados Etapa 1 | Luxembourg-Knuedler – Luxembourg-Fëschmaart (157,5 km)
|1
|Mathieu van der Poel
|Alpecin-Premier Tech
|3:45:42
|2
|Pierre Gautherat
|Decathlon CMA CGM Team
|m.t.
|3
|Marijn van den Berg
|EF Education-EasyPost
|m.t.
|4
|Per Strand Hagenes
|Team Visma | Lease a Bike
|0:02
|5
|Jasper Stuyven
|Soudal Quick-Step
|0:02
|6
|Axel Mariault
|CIC Pro Cycling Academy
|0:02
|7
|Andrea Raccagni
|Soudal Quick-Step
|0:02
|8
|Mattéo Vercher
|Team TotalEnergies
|0:02
|9
|Nicolás Breuillard
|Team TotalEnergies
|0:02
|10
|Davide Piganzoli
|Team Visma | Lease a Bike
|0:02
|46
|Samuel Flórez
|Modern Adventure Pro Cycling
|1:26
Ruta
Giro de los Abruzos: victoria de Lennart Jasch en el segundo capítulo y Vicente Rojas mejora en la general
Segundo capítulo del Il Giro d’Abruzzo 2026, y el triunfo fue para un alemán. Lennart Jasch, alzó este miércoles los brazos como gran vencedor de la etapa rompe-piernas de 143 kilómetros entre Popoli Terme y Caramanico Terme, que incluyó dos puertos montañosos categorizados y varios repechos.
El corredor teutón del Tudor Pro Cycling Team fue el hombre más fuerte en la fase final, y pasó primero por la línea de meta. Segundo entró francés Dorian Godon (Netcompany INEOS) y terceró se reportó el italiano Matteo Scalco (XDS Astana Team), ambos a 9 segundos del vencedor.
En cuanto a los dos suramericanos que siguen en competencia, el chileno Vicente Rojas (Bardiani CSF 7 Saber) ingresó en el puesto 23°, mientras que el colombiano Fernando Gaviria (Caja Rural – Seguros RGA) entró en la casilla 128° a más de 25 del ganador.
Con relación a la clasificación general individual, el italiano Alessandro Fancellu (MBH Bank CSB Telecom Fort) mantuvo el liderato y sus escoltas ahora son dos hombres del Tudor Pro Cycling Team: el teutón Lennart Jasch y el francés Mathys Rondel.
La octava edición del Il Giro d’Abruzzo continuará este jueves con la tercera etapa, que iniciará en Oricola y finalizará en San Benedetto dei Marsi, sobre un recorrido ondulado de 159 kilómetros.
Il Giro d’Abruzzo (2.1)
Resultados Etapa 2 | Popoli Terme – Caramanico Terme (143 km)
|1
|Lennart Jasch
|Tudor Pro Cycling Team
|3:36:25
|2
|Dorian Godon
|Netcompany INEOS
|0:09
|3
|Matteo Scalco
|XDS Astana Team
|0:09
|4
|Tommaso Dati
|Team UKYO
|0:09
|5
|Nicolò Garibbo
|Team UKYO
|0:09
|6
|Ludovico Crescioli
|Team Polti VisitMalta
|0:09
|7
|Riccardo Lorello
|S.C. Padovani Polo Cherry Bank
|0:09
|8
|Giacomo Ballabio
|Team Vorarlberg
|0:09
|9
|Riccardo Barbuto
|Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone
|0:09
|10
|Xabier Berasategi
|Euskaltel – Euskadi
|0:09
|23
|Vicente Rojas
|Bardiani CSF 7 Saber
|0:09
|128
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|25:14
Clasificación General Individual
|1
|Alessandro Fancellu
|MBH Bank CSB Telecom Fort
|7:27:48
|2
|Lennart Jasch
|Tudor Pro Cycling Team
|0:04
|3
|Mathys Rondel
|Tudor Pro Cycling Team
|0:06
|4
|Diego Ulissi
|XDS Astana Development Team
|0:08
|5
|Nicolò Garibbo
|Team UKYO
|0:12
|6
|Kévin Vauquelin
|Team Polti VisitMalta
|0:12
|7
|Ludovico Crescioli
|Netcompany INEOS
|0:12
|8
|Nicola Conci
|XDS Astana Development Team
|0:12
|9
|Dorian Godon
|Netcompany INEOS
|0:17
|10
|Domenico Pozzovivo
|Solution Tech NIPPO Rali
|0:18