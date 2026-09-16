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Ruta

Vuelta a España: las tres grandes revelaciones que nos dejó la última grande de la temporada 2026

Publicado

Hace 22 horas

el

El colombiano Juan Felipe Rodríguez, una de las grandes revelaciones de la Vuelta a España 2026. (Foto © EF Pro Cycling)
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Mathieu van der Poel gana de forma espectacular la jornada inaugural del Tour de Luxemburgo

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Hace 5 horas

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16 septiembre, 2026

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El neerlandés Mathieu van der Poel rebasó a Pierre Gautherat sobre el final y terminó ganando la primera etapa del Tour de Luxemburgo 2026. (Foto Škoda Tour de Luxembourg © Alpecin-Premier Tech)
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Giro de los Abruzos: victoria de Lennart Jasch en el segundo capítulo y Vicente Rojas mejora en la general

Publicado

Hace 6 horas

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16 septiembre, 2026

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El alemán Lennart Jasch ganó la segunda etapa del Il Giro d'Abruzzo 2026. (Foto Il Giro d'Abruzzo © LaPresse)
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Ruta

Paul Magnier sale victorioso en el inicio del Tour de Eslovaquia 2026

Publicado

Hace 8 horas

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16 septiembre, 2026

Por

El francés Paul Magnier, ganador de la primera etapa del Tour de Eslovaquia 2026. (Foto © Soudal Quick-Step Pro Cycling Team)
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