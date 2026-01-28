Challenge de Mallorca: Antonio Morgado le gana el duelo a Héctor Álvarez y conquista el Trofeo Calvia

La primera prueba de la Challenge de Mallorca quedó en manos del luso Antonio Morgado. El joven portugués del UAE Team Emirates – XRG fue el más fuerte de los escapados y ganó el Trofeo Calvia, luego de recorrer 148,3 kilómetros por los alrededores de la localidad turística de Palmanova, en un final muy movido y con múltiples ataques.

El podio de la carrera española de un día lo completaron el español Héctor Álvarez (Selección de España) y el noruego Holter Ådne (Uno-X Mobility), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.



Podio del Trofeo Calvia 2026. (Foto © Challenge de Mallorca)

El quindiano Diego Pescador (Movistar Team), quien estuvo muy activo en la zona montañosa, fue el mejor colombiano en la casilla 27° a 3:10, mientras que Alejandro Callejas (Petrolike) finalizó en el puesto 41° a más de cuatro minutos de Morgado.

La jornada inaugural de la Challenge de Mallorca contó con un recorrido montañoso que incluyó las subidas cortas al Coll des Tords (6,6 km al 2,5%), Coll den Claret (5 km al 4,7%), Coll de Sóller (8,4 km al 5,5%) y a Coll de Sa Gramola (3,1 km al 5,2%). Después del último tramo repleto de ascensos, el pelotón afrontó varios kilómetros ondulados hasta la meta en Palmanova.

La fuga del día la protagonizaron francés Adrien Boichis (Red Bull – BORA – hansgrohe), el alemán Georg Steinhauser (EF Education – EasyPost), el noruego Holter Ådne (Uno-X Mobility), el italiano Andrea Pietrobon (Team Polti VisitMalta) y el belga Leander Van Hautegem (Team Flanders – Baloise)

La Challenge de Mallorca continuará este jueves con el Trofeo Ses Salines-Felanitx, que se correrá en la modalidad de crono por equipos con 23,8 kilómetros de distancia en terreno completamente llano.

¡¡TREMENDA DEFINICIÓN!!



António Morgado, en el día de su cumpleaños, se quedó con el Trofeo Calviá en el Challenge de Mallorca 2026.



En segundo lugar, Héctor Álvarez.



Ådne Holter, Antonio Morgado y Héctor Álvarez, en el podio del Trofeo Calvia 2026. (Foto © UAE)

Resultados Trofeo Calvia (1.1)

Palmanova – Palmanova (148.3km)

1 Antonio Morgado UAE Team Emirates-XRG 3:51:06 2 Héctor Álvarez Spain m.t. 3 Ådne Holter Uno-X Mobility 0:38 4 Adrien Boichis Red Bull-BORA-hansgrohe 0:41 5 Georg Steinhauser EF Education-EasyPost 1:15 6 Anthony Turgis Team TotalEnergies 2:03 7 Andrea Vendrame Team Jayco-AlUla 2:03 8 Nils Politt UAE Team Emirates-XRG 2:03 9 Rune Herregodts UAE Team Emirates-XRG 2:21 10 Henri Vandenabeele Team Flanders-Baloise 2:33