Vuelta a San Juan 2026: Leonardo Cobarrubia se impone con clase en un intenso sprint y Tomás Contte sigue líder

Publicado

Hace 1 día

el

El argentino Leonardo Cobarrubia ganó la quinta etapa de la Vuelta a San Juan 2026. (Foto © Vuelta a San Juan)
Ruta

Matteo Malucelli gana al sprint la penúltima etapa del AlUla Tour; Sergio Higuita sigue 3° en la general

Publicado

Hace 6 mins

el

30 enero, 2026

Por

El italiano Matteo Malucelli ganó la cuarta etapa del AlUla Tour 2026. (Foto © AlUla Tour)
Ruta

La liga de ciclismo del valle confirmó la nómina de la selección que estará en los campeonatos nacionales de ruta 2026

Publicado

Hace 46 mins

el

30 enero, 2026

Por

La Selección Valle estará dirigida por los profesores Dalivier Ospina y Hebert Gutiérrez. (Foto © Prensa Liga de Ciclismo del Valle)
Ruta

Ciclo-Retro: momentos memorables del ciclismo femenino colombiano que perdurarán en la historia

Publicado

Hace 7 horas

el

30 enero, 2026

Por

Ainara Albert, Paula Patiño y Naia Amondarain, en el podio del Tour El Salvador 2026. (Foto © Tour El Salvador)
