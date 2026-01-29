Vuelta a San Juan 2026: Leonardo Cobarrubia se impone con clase en un intenso sprint y Tomás Contte sigue líder

En un intenso sprint, Leonardo Cobarrubia (SEP San Juan) se llevó una espectacular victoria en la quinta etapa de la Vuelta a San Juan, luego de recorrer 138,7 kilómetros entre Rivadavia y Ullum. El argentino supo definir con maestría el trabajo de su equipo y alcanzó su segundo triunfo de la temporada.

La acción victoriosa del velocista gaucho se dio en los últimos metros, cuando en una excepcional aceleración le resultó ser suficiente para llegar a la meta primero por delante de sus compatriotas Kevin Castro (Diberbol) y Santiago Videla (Fuerza Activa).



Podio de la quinta etapa de la Vuelta a San Juan 2026. (Foto © Vuelta a San Juan)

En cuanto a la clasificación general todo siguió igual en los primeros puestos. El gaucho Tomás Contte (Municipalidad de Pocito) mantuvo el liderato, escoltado por el chileno Cristóbal Baeza (Plus Racing).

La ronda sanjuanina continúa este jueves con la sexta etapa que conectará Media Agua con la Capital en Sarmiento a lo largo de 124,3 kilómetros. El próximo domingo en San Juan conoceremos al sucesor de Nicolas Tivani, ganador de la última edición.



Tomás Contte sigue líder de la Vuelta a San Juan 2026. (Foto © Vuelta a San Juan)

CLASIFICACIONES QUINTA ETAPA