Filippo D’Aiuto le gana el pulso al lote y se lleva la penúltima etapa del Giro de los Abruzos

En un final a pura velocidad, el italiano Filippo D’Aiuto (General Store – Essegibi – F.Lli Curia) se quedó con el triunfo en la tercera y penúltima etapa del Giro de los Abruzos 2026, que se disputó entre las localidades italianas de Oricola y San Benedetto dei Marsi con un recorrido de 159 kilómetros.

D’Aiuto, gran protagonista de la fuga del día, le ganó el pulso al grupo principal en los últimos metros. Segundo entró el francés Dorian Godon (Netcompany INEOS) y tercero el italiano Tommaso Dati (Team UKYO), ambos a dos segundos del ganador.

En cuanto a los dos suramericanos que siguen en competencia, el colombiano Fernando Gaviria (Caja Rural – Seguros RGA) ingresó en el puesto 35°, seguido del chileno Vicente Rojas (Bardiani CSF 7 Saber), los dos a seis segundos del vencedor.



Fernando Gaviria finalizó 35° en la tercera etapa del Il Giro d’Abruzzo 2026. (Foto Il Giro d’Abruzzo © LaPresse)

Con relación a la clasificación general, todo se mantuvo igual con el italiano Alessandro Fancellu (MBH Bank CSB Telecom Fort) al comando, escoltado por dos hombres del Tudor Pro Cycling Team: el teutón Lennart Jasch 2° y el francés Mathys Rondel 3°.

En los primeros compases de la jornada se filtraron seis corredores en la fuga del día: el estadounidense Jack Makohon (EF Education – Aevolo), el israelí Omer Ramon (NSN Development Team), además de los italianos Giacomo Garavaglia (Swatt Club), Filippo D’Aiuto (General Store – Essegibi – F.Lli Curia), Michele Pascarella (Team Nippo Nuovacomauto Obor) y Manuel Oioli (Swatt Club), al final solo resistió D’Aiuto, que a la postre terminó ganando.

La octava edición del Il Giro d’Abruzzo finalizará este viernes con el cuarto y último capítulo, una etapa rompe-piernas de 182 kilómetros entre Silvi y Controguerra, donde conoceremos al sucesor del alemán Georg Zimmermann, campeón del año pasado.



Filippo D’Aiuto celebrando su victoria en la tercera etapa del Il Giro d’Abruzzo 2026. (Foto Il Giro d’Abruzzo © LaPresse)

Il Giro d’Abruzzo (2.1)

Resultados Etapa 3 | Oricola – San Benedetto dei Marsi (159 km)

1 Filippo D’Aiuto General Store – Essegibi – F.Lli Curia 3:15:31 2 Dorian Godon Netcompany INEOS 0:02 3 Tommaso Dati Team UKYO 0:02 4 Luca Colnaghi Bardiani CSF 7 Saber 0:02 5 Riccardo Lorello S.C. Padovani Polo Cherry Bank 0:02 6 Tommaso Bessega Team Polti VisitMalta 0:02 7 Andrea D’Amato Team UKYO 0:02 8 Ludovico Crescioli Team Polti VisitMalta 0:02 9 Alessandro Fancellu MBH Bank CSB Telecom Fort 0:02 10 Kévin Vauquelin Netcompany INEOS ,, 35 Fernando Gaviria Caja Rural – Seguros RGA 0:06



Alessandro Fancellu, líder del Il Giro d’Abruzzo 2026. (Foto Il Giro d’Abruzzo © LaPresse)

Clasificación General Individual