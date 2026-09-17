Ruta
Filippo D’Aiuto le gana el pulso al lote y se lleva la penúltima etapa del Giro de los Abruzos
En un final a pura velocidad, el italiano Filippo D’Aiuto (General Store – Essegibi – F.Lli Curia) se quedó con el triunfo en la tercera y penúltima etapa del Giro de los Abruzos 2026, que se disputó entre las localidades italianas de Oricola y San Benedetto dei Marsi con un recorrido de 159 kilómetros.
D’Aiuto, gran protagonista de la fuga del día, le ganó el pulso al grupo principal en los últimos metros. Segundo entró el francés Dorian Godon (Netcompany INEOS) y tercero el italiano Tommaso Dati (Team UKYO), ambos a dos segundos del ganador.
En cuanto a los dos suramericanos que siguen en competencia, el colombiano Fernando Gaviria (Caja Rural – Seguros RGA) ingresó en el puesto 35°, seguido del chileno Vicente Rojas (Bardiani CSF 7 Saber), los dos a seis segundos del vencedor.
Con relación a la clasificación general, todo se mantuvo igual con el italiano Alessandro Fancellu (MBH Bank CSB Telecom Fort) al comando, escoltado por dos hombres del Tudor Pro Cycling Team: el teutón Lennart Jasch 2° y el francés Mathys Rondel 3°.
En los primeros compases de la jornada se filtraron seis corredores en la fuga del día: el estadounidense Jack Makohon (EF Education – Aevolo), el israelí Omer Ramon (NSN Development Team), además de los italianos Giacomo Garavaglia (Swatt Club), Filippo D’Aiuto (General Store – Essegibi – F.Lli Curia), Michele Pascarella (Team Nippo Nuovacomauto Obor) y Manuel Oioli (Swatt Club), al final solo resistió D’Aiuto, que a la postre terminó ganando.
La octava edición del Il Giro d’Abruzzo finalizará este viernes con el cuarto y último capítulo, una etapa rompe-piernas de 182 kilómetros entre Silvi y Controguerra, donde conoceremos al sucesor del alemán Georg Zimmermann, campeón del año pasado.
Il Giro d’Abruzzo (2.1)
Resultados Etapa 3 | Oricola – San Benedetto dei Marsi (159 km)
|1
|Filippo D’Aiuto
|General Store – Essegibi – F.Lli Curia
|3:15:31
|2
|Dorian Godon
|Netcompany INEOS
|0:02
|3
|Tommaso Dati
|Team UKYO
|0:02
|4
|Luca Colnaghi
|Bardiani CSF 7 Saber
|0:02
|5
|Riccardo Lorello
|S.C. Padovani Polo Cherry Bank
|0:02
|6
|Tommaso Bessega
|Team Polti VisitMalta
|0:02
|7
|Andrea D’Amato
|Team UKYO
|0:02
|8
|Ludovico Crescioli
|Team Polti VisitMalta
|0:02
|9
|Alessandro Fancellu
|MBH Bank CSB Telecom Fort
|0:02
|10
|Kévin Vauquelin
|Netcompany INEOS
|,,
|35
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|0:06
Clasificación General Individual
|1
|Alessandro Fancellu
|MBH Bank CSB Telecom Fort
|10:43:21
|2
|Lennart Jasch
|Tudor Pro Cycling Team
|0:08
|3
|Mathys Rondel
|Tudor Pro Cycling Team
|0:10
|4
|Dorian Godon
|Netcompany INEOS
|0:11
|5
|Ludovico Crescioli
|Team Polti VisitMalta
|0:12
|6
|Kévin Vauquelin
|Netcompany INEOS
|0:12
|7
|Diego Ulissi
|XDS Astana Development Team
|0:12
|8
|Nicolò Garibbo
|Team UKYO
|0:16
|9
|Nicola Conci
|XDS Astana Development Team
|0:16
|10
|Domenico Pozzovivo
|Solution Tech NIPPO Rali
|0:22
|125
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|46:09
Ruta
Wilson Peña sigue mandando en la Vuelta a Mérida 2026
El zipaquireño Wilson Peña, corredor del Team Sistecrédito, que en esta oportunidad representa a la Selección Colombia, sigue líder de la tercera edición de la Vuelta a Mérida en Bicicleta, luego de defender el liderato en la segunda etapa, de 133,2 kilómetros, que se disputó entre Caño El Tigre y Palmarito.
Peña, de 28 años, supera por 20 segundos a su compatriota Sebastián Castaño (Selección Colombia – Team Sistecrédito). En el tercer cajón del podio se encuentra otro escarabajo, se trata de Estiven García (Selección Colombia – Team Sistecrédito), mientras que el dominio colombiano lo completan José Misael Urián (Selección Colombia – Team Sistecrédito) y David Hoyos (Team Nativos), quienes cierran el top 5.
Ya en lo referente a la etapa, esta la ganó el venezolano Arlex Méndez (Lotería del Táchira), que fue más rápido en el embalaje que su compatriota Rikeyberth Alvarado, mientras que el mejor colombiano del día fue Sebastián Castaño (Selección Colombia – Team Sistecrédito) en el 3° lugar.
La carrera venezolana, competencia que retornó al calendario ciclístico dos décadas después, continuará este viernes con la disputa de la segunda etapa en línea. En total serán cinco jornadas que recorrerán 13 municipios del estado merideño, con 505 kilómetros de recorrido.
Clasificación General Individual
|1
|Wilson Peña
|Selección Colombia – Team Sistecrédito
|3:24:20
|2
|Sebastián Castaño
|Selección Colombia – Team Sistecrédito
|0:24
|3
|Estiven García
|Selección Colombia – Team Sistecrédito
|0:45
|4
|José Misael Urián
|Selección Colombia – Team Sistecrédito
|0:48
|5
|David Hoyos
|Team Nativos
|0:52
|6
|Diego Cuervo
|Team Fam Level Up
|0:53
|7
|Edgar Andrés Pinzón
|Selección Colombia – Team Sistecrédito
|1:12
|8
|Luis Alfredo Pinto
|Alcaldía Valera – Confitería la Guacamaya
|1:18
|9
|Arley Cuadros
|Alcaldía Valera – Confitería la Guacamaya
|1:24
|10
|Nelson Peña
|Gobernación de Mérida
|1:28
Ruta
Etapa y liderato para Marijn van den Berg en el Tour de Luxemburgo; Samuel Flórez mejora en la general
En una gran actuación, el neerlandés Marijn van den Berg (EF Education – EasyPost) salió victorioso en la segunda etapa del Tour de Luxemburgo 2026, luego de recorrer 170,5 kilómetros entre Mertert y Vianden y de pasó se apoderó del liderato de la carrera que estaba en manos del neerlandés Mathieu van der Poel (Alpecin – Premier Tech).
El ciclista de Países Bajos fue el más fuerte en la parte final y llegó por delante de todos. El belga Timo Kielich (Team Visma | Lease a Bike) entró 2°, mientras que el francés Pierre Gautherat (Decathlon CMA CGM Team) ingresó 3°, ambos con el mismo tiempo del ganador.
En cuanto al único colombiano en competencia, el joven antioqueño Samuel Flórez (Modern Adventure Pro Cycling) se reportó en el puesto 40° lo que le significó mejorar 8 puestos en la clasificación general individual.
La ronda luxemburguesa continuará este viernes con la tercera etapa, una jornada ondulada de 179,6 kilómetros entre Wiltz y Diekirch, que incluye siete pequeños repechos categorizados.
Skoda Tour de Luxembourg (2.Pro)
Resultados Etapa 2 | Niederkorn (Differdange) – Junglinster (166,8 km)
|1
|Marijn van den Berg
|EF Education-EasyPost
|3:50:12
|2
|Timo Kielich
|Team Visma | Lease a Bike
|m.t.
|3
|Pierre Gautherat
|Decathlon CMA CGM Team
|m.t.
|4
|Jasper Stuyven
|Soudal Quick-Step
|m.t.
|5
|Mathieu van der Poel
|Alpecin-Premier Tech
|m.t.
|6
|Andrea Bagioli
|Lidl-Trek
|m.t.
|7
|Elias Maris
|Team Flanders-Baloise
|m.t.
|8
|Eike Behrens
|Team Lotto-Kern Haus Outlet Montabaur
|m.t.
|9
|Léandre Lozouet
|CIC Pro Cycling Academy
|m.t.
|10
|Mathieu Kockelmann
|Selección de Luxemburgo
|m.t.
|40
|Samuel Flórez
|Modern Adventure Pro Cycling
|m.t.
Clasificacion General Individual
|1
|Marijn van den Berg
|EF Education-EasyPost
|7:35:40
|2
|Pierre Gautherat
|Decathlon CMA CGM Team
|0:04
|3
|Mathieu van der Poel
|Alpecin-Premier Tech
|0:04
|4
|Jasper Stuyven
|Soudal Quick-Step
|0:16
|5
|Davide Piganzoli
|Team Visma | Lease a Bike
|0:16
|6
|Nicolas Breuillard
|Team TotalEnergies
|0:16
|7
|Axel Mariault
|CIC Pro Cycling Academy
|0:16
|8
|Mattéo Vercher
|Team TotalEnergies
|0:16
|9
|Andrea Raccagni
|Soudal Quick-Step
|+ 16
|10
|Per Strand Hagenes
|Team Visma | Lease a Bike
|0:16
|38
|Samuel Flórez
|Modern Adventure Pro Cycling
|1:40
Ruta
Sergio Higuita, la estelar contratación del Caja Rural-Seguros RGA para las dos próximas temporadas
El pedalista antioqueño Sergio Higuita formará parte de la plantilla del Caja Rural-Seguros RGA para las dos próximas temporadas. El paisa aportará su experiencia y saber hacer a un conjunto que sigue demostrando su ambición por crecer con un corredor que esta misma campaña ha finalizado en el top-10 de la Vuelta a Suiza (9º) y que acumula cerca de 500 puntos UCI en un calendario centrado casi exclusivamente en competiciones del World Tour.
“Me uno al Caja Rural-Seguros RGA, un equipo con mucha historia que ha ido creciendo año tras año consiguiendo grandes victorias y podios. El equipo en este momento se está fortaleciendo, ha hecho un gran año y se enfrenta a los mejores del World Tour sin miedo. Me gusta como proyecto y por eso me convenció unirme al equipo. También hay algo especial, y es que el color del equipo es verde y blanco, al igual que la región donde vivo que es Antioquía en Colombia. Lo voy a llevar como si fuera mi bandera con todo el corazón”, dijo Higuita, en declaraciones recogidas por su nuevo equipo.
Durante sus ocho temporadas en la máxima categoría, divididas en formaciones del nivel del EF Education-EasyPost, Bora-hansgrohe y XDS-Astana, Higuita ha acumulado triunfos de etapa en la Vuelta a España, el Tour de Romandía o la Itzulia. Además, se impuso en la clasificación general de la Volta a Catalunya de 2022, en una cerrada batalla frente a Richard Carapaz. Sus buenos dotes de escalador y su interesante punta de velocidad, sobre todo en grupos reducidos, le convierten en un ciclista muy valioso para una formación Pro-Team con un competitivo programa de carreras en la máxima categoría.
“Tengo mucha experiencia ya en el ciclismo europeo, por lo que creo que puedo transmitir confianza y tranquilidad. Siempre he sido un corredor que cuando hay la oportunidad de ganar o estar cerca sabe mantener muchas veces la calma y la cabeza fría. También hay que aportar a los corredores confianza, motivación y alegría”, agregó el escarabajo.
Recién cumplidos los 29 años, Higuita reúne casi una década de experiencia en el pelotón profesional, con participaciones en cuatro ediciones del Tour de Francia y otras tantas de La Vuelta. Una edad y un momento de su carrera perfectos para asumir nuevos retos y responsabilidades con su llegada a Caja Rural-Seguros RGA.
“Estoy súper motivado, es un proyecto en el que quiero hacerlo lo mejor posible de corazón y quiero que todos me apoyen y me envíen sus mejores energías y positivismo. Obviamente va a haber días que son de mucha batalla pero seguro que hay días muy bonitos también. Sin duda hay que agradecer a los aficionados que siempre nos apoyan en los días buenos y en los días más difíciles, que es cuando más lo valoro”, concluyó Higuita.
*Con información Prensa Caja Rural-Seguros RGA