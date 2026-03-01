MountainBike
Las gymcanas animaron el inicio de la segunda válida de la Copa Valle Paraíso de Todos de Ciclomontañismo
En la concha acústica del municipio de Ginebra, Valle del Cauca, se llevó a cabo la segunda cita de la temporada de la Copa Valle Paraíso de Todos de Ciclomontañismo, dando apertura a la jornada competitiva con las pruebas de habilidad y destreza denominadas gymcanas.
Las competencias se desarrollaron en seis categorías: Infantil A femenino y masculino, Infantil B femenino y masculino, y Prejuvenil damas y varones, con la participación de destacados ciclistas provenientes de diferentes clubes y regiones como El Tambo (Cauca), Roldanillo, Yumbo, Sevilla, Jamundí y Armenia.
La jornada permitió evidenciar el talento y proceso formativo de los jóvenes deportistas, quienes demostraron gran dominio técnico y habilidades sobre la bicicleta.
Los ganadores de las pruebas de gymcanas
Sheyla Isabella Ruiz, del departamento del Cauca, categoría Infantil A femenino.
Thiago Manzano, de la Fundación Tourmalet de Timbío, Infantil A masculino.
Gabriela Gómez, de Timbío, Infantil B femenino.
Dylan Maya, de Armenia, Infantil B masculino.
Luciana Ríos, del club Super Amigos de Roldanillo, Prejuvenil damas.
Juan José Leyva, del club Sin Fronteras de Sevilla, Prejuvenil masculino.
RESULTADOS COMPLETOS
*Con Información Prensa Liga de Ciclismo del Valle del Cauca
Andalucía Bike Race: Natalia Fischer y Claudia Peretti consiguen su tercera victoria seguida
La Andalucía Bike Race encara sus últimos pedalazos tras la etapa reina. Córdoba fue escenario de la jornada más larga y dura de la carrera con 71 kilómetros y 1400 metros de desnivel, donde ganaron en la rama femenina Natalia Fischer y Claudia Peretti.
La pareja, que consiguió su tercera victoria seguida, realizó una nueva exhibición tras dominar la fase inicial con un ritmo muy alto. Finalmente la pareja del Extremadura Ecopilas cerró la etapa con un tiempo de 3:11:39 para sacar casi 10 minutos a las segundas clasificadas.
En la segunda posición entraron la colombiana Mónica Calderón y la neerlandesa Tessa Kortekaas del Massi ISB Sport después de realizar una gran remontada en el tramo final para adelantar a Adelheid Morath y Sandra Mairhofer (Lee Cougan – Basso Factory Racing) en los últimos metros.
En la rama masculina, David Valero y Marc Stutzmann consiguieron una nueva victoria. Los del Klimatiza Orbea dominaron en todo momento la etapa. El tiempo de 2:37:34 les valió para volver a aumentar la ventaja sobre sus rivales y afrontar la última etapa con un margen muy complicado de remontar.
La carrera andaluza de MTB cierra mañana su 16ª edición con una etapa corta, pero explosiva, de 40 kilómetros rumbo a Linares, pasando por el Cerro Muriano y Los Villares, encadenando senderos rápidos, tramos de ritmo y pequeñas subidas que mantendrán la etapa viva de principio a fin.
*Con Información Andalucía Bike Race
Ginebra acogerá la segunda válida de la Copa Valle Paraíso de Todos de Ciclomontañismo
La Liga de Ciclismo del Valle del Cauca confirmó que los días 28 de febrero y 1 de marzo se realizará en el municipio de Ginebra la Segunda Válida de la Copa Valle Paraíso de Todos de ciclomontañismo, evento que reunirá a deportistas de diferentes categorías del departamento.
Como parte de las novedades implementadas por la Comisión Vallecaucana de MTB, esta válida incluirá la modalidad de gymcanas, además de la tradicional prueba de XCO, fortaleciendo así los procesos formativos y competitivos del ciclomontañismo regional.
Para Javier Escobar, vicepresidente de la Comisión Vallecaucana de Ciclomontañismo, “Ginebra tiene la suficiente experiencia para garantizar el éxito; más de seis años realizando las válidas de Copa Valle y válida nacional avalan el trabajo de la comisión de MTB”, destacó el directivo.
*Con Información Prensa Liga de Ciclismo del Valle del Cauca
Leonardo Paéz y Dario Chechi pasan a comandar la Andalucía Bike Race tras ganar la segunda etapa
La Andalucía Bike Race tuvo cambio de líderes en la categoría élite masculinas luego de disputarse la segunda etapa. El colombiano Leonardo Páez y el italiano Dario Chechi del Lee Cougan – Basso Factory Racing asumieron el liderato de la carrera andaluza tras la victoria.
El hasta entonces líder, el español David Valero sufrió un pinchazo a falta de 7 kilómetros, lo que privó a la dupla del Klimatiza Orbea Team repetir la victoria. Finalmente la pareja del LeeCougan-Basso se impuso con un tiempo de 2 horas, 9 minutos y 3 segundos. El tercer cajón del podio lo ocuparon Alessio Trabalza y Alessio Agostinelli también del Lee Cougan – Basso Factory Racing.
La etapa de 51 kilómetros contó con una subida inicial a Climbpro de casi 600 metros a lo largo de 10 kilómetros con 1000 metros de desnivel. En Jabalcuz fue el punto más alto, seguido de una pista con rampas exigentes, senderos estrechos, subidas cortas y explosivas, pasos de roca y bajadas rápidas entre olivares. La Sierra del Neveral, con bajadas largas, técnicas y divertidas fue el preludio antes de finalizar la etapa en el espectacular Olivo Arena tras casi 2000 metros de desnivel acumulado.
La carrera española de MTB continuará este jueves con la tercera y última etapa en tierras jienenses antes de viajar a Córdoba. El Olivo Arena volverá a acoger el final de una jornada intensa y muy rápida, con salida directa hacia el Castillo de Jaén por pistas anchas y rampas irregulares. La etapa recorrerá 47 kilómetros y contará con el atractivo de pendientes de entre el 6 y el 10% que exigen buena tracción y ritmo sostenido entre pasos de roca, curvas enlazadas y bajadas rápidas que serán clave para abrir diferencias. Todo ello en una etapa que llevará a los corredores a través de 1300 metros de desnivel.
*Con Información Andalucía Bike Race