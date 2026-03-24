Vuelta al Valle Paraíso de Todos 2026: los equipos desfilaron por el Teatro Guillermo Barney Materón

La Vuelta al Valle Paraíso de Todos 2026 tuvo su presentación oficial con la puesta en escena de los equipos y la nueva indumentaria del ciclismo vallecaucano para la temporada.

La Villa de las Palmas recibió a los equipos que desde mañana participarán en la competencia, mientras que el Teatro Guillermo Barney Materón fue el escenario de las actividades previas, donde desfilaron uno a uno los equipos que harán parte de la edición 2026.

Para esta versión se confirmó la participación de 127 corredores hombres de 17 equipos y 44 corredoras pertenecientes a 8 escuadras femeninas, quienes comenzarán la fiesta del ciclismo desde mañana con la primera etapa de la vuelta.

El acto contó con la presencia de representantes de diferentes entidades, entre ellos la gerente de Indervalle, Ana Milena Orozco; el director del IMDER Palmira, Educleiser Valencia; Martha Isabel Ramírez, gerente de Rentas del departamento; Juan David Tamayo, director de la Vuelta al Valle; Jarlinson Pantano, presidente de la Liga de Ciclismo del Valle; Andrés Cuervo, concejal de Palmira, y Juan Pablo Coral, representante del nuevo patrocinador Corazón de Caña.

Durante la jornada también se realizó la presentación oficial de la nueva piel del ciclismo vallecaucano para esta temporada, así como las camisetas que se entregarán durante la competencia en las modalidades de líder general, ganador de etapa, montaña, sprints, sub-23, mejor vallecaucano y la camisa de excelencia.

Entre los equipos participantes se destacan las escuadras Nu Colombia, Sistecrédito GW Erco, Fuerzas Armadas, dos fromaciones ecuatorianas y la presencia de conjuntos vallecaucanos como Funrv, Pro Strong Cycling y las selecciones rojiblancas tanto en hombres como en damas.

La competencia comenzará mañana con una etapa de 138,4 kilómetros, con salida desde Candelaria, paso hacia El Cerrito y final con circuito nuevamente en Candelaria.

LISTA DE INSCRITOS

*Con Información Prensa Liga de Ciclismo del Valle