Matthew Brennan gana un entretenido duelo de sprinters en la Kuurne-Brussels-Kuurne 2026

En un final a pura velocidad, Matthew Brennan se adjudicó la Kuurne-Brussels-Kuurne 2026. El velocista del Team Visma | Lease a Bike fue el primero en cruzar la línea de meta en un entretenido duelo de sprinters tras un recorrido de 194,9 kilómetros.

Brennan supero a sus rivales tras un gran trabajo sincronizado por sus compañeros de equipo. El podio lo completaron dos italianos del Tudor Pro Cycling Team: Luca Mozzato 2° y Matteo Trentin 3°..

El único colombiano en competencia, el boyacense Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates – XRG) llegó rezagado, finalizando en la casilla 135° a más de 8 minutos del ganador.

La carrera flamenca, que contó un total de cinco tramos adoquinado, se definió como lo esperado, donde los hombres rápidos aparecieron y deleitaron a los aficionados que se congregaron en territorio belga.

Resultados Kuurne – Brussel – Kuurne (1.Pro)

Kortrijk – Kuurne (194,9 km)