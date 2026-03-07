Diferentes clubes del Valle del Cauca se dieron cita en el Velódromo Alcides Nieto Patiño para otra válida de los ‘Viernes de Pista’

La Liga de Ciclismo del Valle dio continuidad a los tradicionales “Viernes de Pista” en el Velódromo Alcides Nieto Patiño, escenario que reunió a más de 100 ciclistas pertenecientes a diferentes clubes del Valle del Cauca. como Xpert Bike, Guadalajara Cycling, Orgullo Payma, Strong Cicling, Valle Dorado y Funrv.

“Soñamos con ser potencia del ciclismo en el país y los viernes de pista son un gran paso para conseguir ese objetivo”, dijo el presidente de la Liga de Ciclismo del Valle, Jarlinson Pantano.

En la segunda válida se disputaron las pruebas de keirin y hándicap, competencias de gran espectáculo para los asistentes. Por su parte, en el semifondo se realizaron las pruebas de final desconocido, controladas y ómnium corto.

En la rama femenina se destacaron Sheyling Gómez y Natalia Martínez y entre los varones Johan Marín, Juan Manuel Aristizábal, José Luis Ávila, Miguel Ángel Jaramillo y Juan Felipe Peláez.

“La verdad muy contentos, hemos venido trabajando para que el ciclismo de pista siga creciendo, necesitamos trabajarle mucho más a los semilleros y eso lo que están haciendo los nuevos entrenadores. El sueño de nosotros como liga es siempre tener este escenario lleno y yo se qué con lo que estamos haciendo poco a poco lo vamos a lograr”, concluyó Pantano.