Ciclo-Retro: los ciclistas con más victorias de etapa en la historia de la Vuelta a Colombia

El boyacense Diego Camargo (Team Medellín-EPM) dio un auténtico recital en Alto Rafael Niño (Alto El Sifón) y conquistó la quinta etapa del Vuelta a Colombia Sistecrédito 2026, ganando solitario, una jornada de alta montaña de 164,7 kilómetros, luego de pasar por Alvarado, Venadillo, Lérida, Armero, Líbano y Murillo, en uno de los ascensos más exigentes de la septuagésima sexta edición.

El nacido en Tuta, Boyacá hace 28 años, que supo sufrir sobre la bicicleta, le sacó 34 segundos al bogotano Javier Jamaica (NU Colombia), quien terminó segundo, mientras que Edgar Andrés Pinzón (Team Sistecrédito) se reportó tercero a 57 segundos.

Con los resultados presentados en la montañosa jornada la clasificación general individual sufrió cambios importantes en los primeros puestos con Wilmar Paredes (Team Medellín-EPM) perdiendo el liderato a manos de su compañero de equipo, el tutense Diego Camargo.

A falta de 25 kilómetros, el bogotano Javier Jamaica, del NU Colombia decidió irse en solitario, pero en la parte final todo cambio cuando llegó la subida al Alto del Sifón donde Diego Camargo cambió de ritmo coronando primero la cima del coloso.

La ronda colombiana continuará este jueves con la sexta etapa, de las nueve pactadas, otra jornada ondulada de 161,1 kilómetros entre la ciudad de Manizales y el municipio de Jericó. El sucesor del cundinamarqués Rodrigo Contreras, campeón de las últimas ediciones, lo conoceremos el próximo domingo en Medellín.