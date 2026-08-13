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Riley Sheehan sale victorioso en el inicio del Tour Checo con Samuel Flórez y Edward Cruz en el grupo principal
En un final a pura velocidad, el estadounidense Riley Sheehan se impuso en la primera etapa del Tour Checo 2026. El corredor del NSN Cycling Team fue el más rápido en el sprint, luego de recorrer 163,2 kilómetros entre Praga y Karlovy Vary.
El pedalista norteamericano, que alcanzó su segunda victoria en la temporada, derrotó en el embalaje al británico Ben Turner (Netcompany INEOS) y al estonio Romet Pajur (Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies), quienes terminaron segundo y tercero respectivamente. El mejor suramericano fue el venezolano Francisco Peñuela (Caja Rural – Seguros RGA) en el puesto 13°.
Con relación a los dos colombianos en competencia, el antioqueño Samuel Flórez (Modern Adventure Pro Cycling) entró en la casilla 49° y el bogotano Edward Cruz (Bardiani CSF 7 Saber) se clasificó 59°, ambos en el grupo principal con el mismo tiempo del ganador.
La carrera checa del calendario UCI continuará este viernes con la segunda etapa, de las cuatro pactadas, una jornada ondulada de 155 kilómetros entre la ciudad de Mladá Boleslav y la montaña de Ještěd, la más alta de la cordillera al norte de la República Checa en un ascenso de 15 km con 4.1 % de desnivel.
Czech Tour (2.Pro)
Resultados Etapa 1 | Praga – Karlovy Vary (163,2 km)
|1
|Riley Sheehan
|NSN Cycling Team
|3:45:15
|2
|Ben Turner
|Netcompany INEOS Cycling Team
|m.t.
|3
|Romet Pajur
|Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies
|m.t.
|4
|Scott McGill
|Modern Adventure Pro Cycling
|m.t.
|5
|Nolan Huysmans
|Team Flanders-Baloise
|m.t.
|6
|Dominik Neuman
|ATT Investments
|m.t.
|7
|Filippo Turconi
|Bardiani-CSF 7 Saber
|m.t.
|8
|Jules Hesters
|Team Flanders-Baloise
|m.t.
|9
|Thomas Pesenti
|Team Polti VisitMalta
|m.t.
|10
|Sergi Darder
|Caja Rural-Seguros RGA
|m.t.
|13
|Francisco Peñuela
|Caja Rural-Seguros RGA
|m.t.
|47
|Samuel Flórez
|Modern Adventure Pro Cycling
|m.t.
|58
|Edward Cruz
|Bardiani CSF 7 Saber
|m.t.
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Vuelta a Colombia 2026: cancelada la etapa a Jericó y está en vilo la continuidad de la carrera
En declaraciones recogidas por nuestro periodista Andrés Piedrahita, el presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, Rubén Darío Galeano, se refirió a la cancelación de la sexta etapa de la Vuelta a Colombia 2026, que tenía como destino el municipio de Jericó.
Galeano, también habló sobre la situación que enfrenta el pueblo colombiano en la actualidad, por cuenta del terremoto que azotó al país al inicio de la semana, y que mantiene en vilo la continuidad de la carrera más importante del calendario ciclístico nacional.
En este momento la caravana multicolor se dirige al municipio de Jericó, en el departamento de Antioquia, donde se decidirá si la ronda colombiana prosigue o sí llega a su fin.
En caso de que se decida dar por terminada la carrera, será declarado como campeón el boyacense Diego Camargo, quien lidera tras cinco intensos días de competencia. Todas las estapas que transurrieron fueron ganadas por el Team Medellín-EPM, cuatro de ellas, por el antioqueño Wilmar Paredes.
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Ciclo-Retro: ciclistas con más victorias de etapa por edición en la historia de la Vuelta a Colombia
Las 76 ediciones de la Vuelta a Colombia han sido suficientes para ver a las mejores generaciones de escarabajos. El 5 de enero de 1951 se dio el primer pedalazo de la carrera más importante del calendario nacional.
Efraín ‘el Zipa’ Forero, primer campeón de la Vuelta a Colombia, sumó 7 triunfos de etapa, al año siguiente se destacó el francés José Beyaert con 5 victorias y luego apareció Ramon Hoyos Vallejo, quien en cuatro años salió victorioso en 34 ocasiones.
En los años 60’s, el gran dominador fue Martín Emilio ‘Cochise’ Rodríguez, una de las leyendas vivas del ciclismo colombiano, en los 70’s tuvimos a Álvaro Pachón y a Rafael Antonio Niño. Ya más reciente en el nuevo milenio sobresalieron el letón Andris Naudužs, el santandereano Hernán Buenahora y el venezolano José Rujano, quienes, con 4 victorias, entraron en esta lista de más ganadores por edición.
En 2023, Miguel Ángel López fue el gran dominador ganando nueve etapas, en una gran demostración que será difícil de igualar en esta era moderna. En la presente edición William Paredes lleva cuatro triunfos, faltando cuatro etapas por disputarse.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico hace un recorrido por la historia de la carrera más emblemática del ciclismo colombiano, recordando a los legendarios pedalistas que más han ganado etapas en más de 7 decadas de competencia.
Miguel Ángel López – 9 etapas (2023)
José Rujano – 4 etapas (2009)
Hernán Buenahora – 4 etapas (2001)
Andris Naudužs – 4 etapas (2000)
Rafael Antonio Niño – 4 etapas (1977)
Álvaro Pachón – 4 etapas (1971)
Cochise Rodríguez – 4 etapas (1967) – 8 etapas (1966) – 9 etapas (1964) – 6 etapas (1963)
Javier Amado «El Ñato» Suárez – 5 etapas (1965)
Julio Jiménez – 4 etapas (1961)
Rubén Darío Gómez – 4 etapas (1959)
José Bernardo Pulido – 4 etapas (1958)
Ramón Hoyos – 8 etapas (1956) – 12 etapas (1955) – 6 etapas (1954) – 8 etapas (1953)
José Beyaert – 5 etapas (1952)
Efraín Forero – 7 etapas (1951)
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Así quedó el ranking UCI tras la nueva actualización; Santiago Umba escaló más de 25 posiciones
La Unión Ciclista Internacional (UCI) actualizó su ranking mundial esta semana, luego de finalizar el Tour de Polonia y la Vuelta a Burgos. El escalafón, que tiene en cuenta los resultados en todas las carreras UCI de las últimas 52 semanas, sigue liderado por el esloveno Tadej Pogacar, quien sigue en lo más alto con 11.321 puntos.
Al campeón del mundo lo escoltan el belga Remco Evenepoel (7.356) y el danés Jonas Vingegaard (6.866), mientras que el zipaquireño Egan Bernal se mantuvo en el mejor colombiano de la lista, en la casilla 28°.
En cuanto al resto de los nacionales, el huilense Harold Tejada ascendió al puesto 71°. Le siguen el bogotano Santiago Buitrago en la posición 98°, quien escaló 4 lugares y el cundinamarqués Daniel Felipe Martínez en la casilla 140°.
Los grandes ascensos los dieron los boyacenses Santiago Umba, quien escaló 28 posiciones hasta el puesto 258° y Juan Sebastián Molano, que recuperó 10 posiciones, subiendo hasta el puesto 330° del escalafón.
Por naciones la clasificación UCI la lidera Bélgica con 23.142 puntos, por delante de Francia 2° (19.144), Dinamarca 3° (18.115), Eslovenia 4° (14.377) e Italia 5° (13.233). Colombia ocupa la casilla 15° con 6.420 puntos.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta las posiciones más relevantes de los pedalistas colombianos en el ranking de la UCI y los primeros puestos.
Posiciones de los colombianos
TOP 15 DEL RANKING UCI