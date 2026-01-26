BMX
La selección Valle de BMX Racing se alista para competir en las primeras válidas de la Copa Nacional GW Shimano
La selección Valle de BMX Racing se prepara para afrontar las primeras válidas de la Copa Nacional GW Shimano, evento que se llevará a cabo en la pista William Jiménez de la ciudad de Cali, del 6 al 8 de febrero. Este evento no se desarrollaba en la capital del Valle del Cauca desde el año 2018, y regresa ahora con una selección rojiblanca fortalecida y con grandes expectativas de triunfo.
El técnico venezolano José Luis Primera, estratega del Valle del Cauca y quien además representó a su país como deportista en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, fue el encargado de dar a conocer la nómina de atletas que representarán al departamento en este importante certamen nacional.
La selección está conformada por los siguientes deportistas: Valery Thaliana Hernández, Guadalupe Palacios, Tomás Palmesano, Samuel Andrés Cristancho, Santiago Vivas Amaya, Alejandro Murillo, Jean Carlos Barbosa, Jean Pool Rengifo, Andrés Pérez Ospina, Joan Sebastián Erira, Nicolás Gómez, Santiago Uribe, José Martín Fuertes, Francesca Morera y Laura Ramírez.
Así mismo, integran el equipo los deportistas pertenecientes al programa Talento y Reserva de Indervalle: Steven Varela, Jhan Mondragón y Juan Esteban Escobar, quienes también estarán presentes con la selección en la válida nacional.
El profesor José Luis Primera manifestó que el grupo del Valle del Cauca es altamente experimentado, ya que cuenta con deportistas de talla mundial, lo que permite afrontar la competencia con grandes aspiraciones y confianza en obtener resultados destacados.
*Con Información Prensa Liga de Ciclismo del Valle
La Liga de Ciclismo del Valle inició la temporada 2026 con las valoraciones médicas de sus deportistas
Inició a la temporada 2026 para la Liga de Ciclismo del Valle con un proceso de valoraciones médicas de sus deportistas, con el objetivo de garantizar un adecuado estado físico y de salud de cara a las competencias del nuevo año.
Las evaluaciones están a cargo de un equipo de profesionales del Instituto del Deporte, la Educación Física y la Recreación del Valle del Cauca (Indervalle), especializados en medicina deportiva, e incluyen valoraciones en las áreas de nutrición, psicología y fisioterapia.
En esta primera fase del año se ha dado prioridad a los deportistas de la modalidad BMX Racing, quienes tendrán la posibilidad de competir en el primer evento nacional de la temporada. En total, son 14 los atletas que hacen parte de la Selección Valle de esta modalidad, los cuales estarán en acción bajo las órdenes del profesor José Luis Primera.
La competencia se llevará a cabo del 6 al 8 de febrero en la pista William Alexander Jiménez, durante el Campeonato Nacional de BMX, certamen que contará con la participación de más de 1.000 deportistas provenientes de todo el país.
*Con Información Prensa Liga de Ciclismo del Valle
La pista Antonio Roldán Betancur de Medellín vio coronar a nuevos los campeones del Baby BMX 2026
Luego de dos jornadas cargadas de emoción, adrenalina y espíritu deportivo, el Baby BMX 2026 coronó a sus nuevos campeones en la pista Antonio Roldán Betancur de Medellín, siendo esta la primera competencia oficial para el bicicrós de nuestra región.
El certamen, que hizo parte del Festival de Festivales, organizado por la Corporación Los Paisitas y operado por la Corporación Donde Nacen los Campeones (BMX Antioquia), reunió a 222 deportistas de más de 30 clubes, quienes demostraron un alto nivel competitivo y confirmaron el excelente momento que vive el BMX antioqueño y nacional desde las categorías menores.
Durante dos días, niños y niñas de diferentes edades ofrecieron un gran espectáculo para ellos y para sus familias que no se perdieron ninguna mangas y que ronda a ronda iba aumentando las emociones, en un escenario que históricamente ha sido semillero de grandes figuras del bicicrós mundial. El público asistente pudo disfrutar de carreras vibrantes, marcadas por la técnica, la velocidad y el juego limpio, valores que hacen del Baby BMX un evento formativo de gran calidad.
Si bien el Festival celebra su décimo quinta versión, para el Baby BMX fue la séptima edición que, además, ratificó su importancia dentro del proceso deportivo de los jóvenes pilotos, muchos de los cuales sueñan con seguir los pasos de campeones mundiales surgidos de este mismo evento. La destacada organización, el acompañamiento de entrenadores y familias, y el compromiso de los clubes participantes fueron claves para el éxito del campeonato.
En total estuvieron en competencia 21 categorías que consagraron como campeones a los siguientes deportistas:
Damas novatas: Maria José Agudelo (7-8 años), Maria Celeste Henao (9-10 años) y Luciana Tejada (11-12 años)
Damas: Juanita Villa (6 años y menos), Antonia Ramírez (7-8 años), Elizabeth Díaz (9-10 años) e Isabella Henao (11-12 años)
Principiantes: Miguel Ángel Guzmán (6 años y menos), Martín Sánchez (7-8 años), Maximiliano Álvarez (9-10 años) y Samuel David Roa (11-12 años)
Novatos: Thiago Escobar (6 años y menos), Nicolás Restrepo (7-8 años), Jerónimo Sánchez (9-10 años) y Agustín Osorio (11-12)
Expertos: Martín Vásquez (7 años), Said Sierra (8 años), Jacob Vargas (9 años), Mateo Espejo (10 años), Tomás García (11 años) y Emiliano Barrientos (12 años).
Con la coronación de los campeones del Baby BMX 2026, Antioquia reafirma su papel protagónico en el desarrollo del bicicrós colombiano y deja sembrada la ilusión de una nueva generación de talentos que seguirá dando de qué hablar en escenarios departamentales, nacionales e internacionales.
*Con Información de BMX Antioquia
Todo listo en Antioquia para el BabyBMX, un festival y semillero de grandes figuras
El 2026 promete grandes emociones para el BMX a nivel departamental, nacional y mundial. Tras un receso de cerca de cuatro semanas, en el que los deportistas tuvieron tiempo para descansar y recargar energías, regresa la adrenalina del bicicrós con un evento que ya es tradición en Antioquia: el BabyBMX del Festival de Festivales, organizado por la Corporación Los Paisitas y operado por la Corporación Donde Nacen los Campeones (BMX Antioquia).
Esta será la séptima edición de un certamen que ha sido semillero de grandes figuras de la modalidad, como Nicol Foronda, Samuel Marulanda y Valentina Jiménez, los tres han sido campeones mundiales en categorías challenger.
Para este año, el evento contará con la participación de 222 deportistas, en representación de 30 clubes, quienes tomarán la partida en el que es considerado el evento deportivo infantil más grande del país.
Las competencias se disputarán hasta el jueves 15 de enero en la pista Antonio Roldán Betancur de Medellín. Los entrenamientos oficiales se realizarán hoy desde las 11:00 de la mañana.
Entre los deportistas inscritos que parten como destacados se encuentra Antonia Ramírez, de la categoría Damas 7-8, quien fue elegida como deportista proyección de Antioquia en la pasada Noche de los Mejores. En la rama masculina, el nombre a seguir será el de Emiliano Barrientos (Expertos 12), piloto paisa que viene de consagrarse campeón de la Copa Nacional 2025.
*Con Información de BMX Antioquia