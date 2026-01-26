La selección Valle de BMX Racing se alista para competir en las primeras válidas de la Copa Nacional GW Shimano

La selección Valle de BMX Racing se prepara para afrontar las primeras válidas de la Copa Nacional GW Shimano, evento que se llevará a cabo en la pista William Jiménez de la ciudad de Cali, del 6 al 8 de febrero. Este evento no se desarrollaba en la capital del Valle del Cauca desde el año 2018, y regresa ahora con una selección rojiblanca fortalecida y con grandes expectativas de triunfo.

El técnico venezolano José Luis Primera, estratega del Valle del Cauca y quien además representó a su país como deportista en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, fue el encargado de dar a conocer la nómina de atletas que representarán al departamento en este importante certamen nacional.



Guadalupe Palacios, una de las bicicrosistas del Valle con mayor proyección. (Foto © Prensa Liga de Ciclismo del Valle)

La selección está conformada por los siguientes deportistas: Valery Thaliana Hernández, Guadalupe Palacios, Tomás Palmesano, Samuel Andrés Cristancho, Santiago Vivas Amaya, Alejandro Murillo, Jean Carlos Barbosa, Jean Pool Rengifo, Andrés Pérez Ospina, Joan Sebastián Erira, Nicolás Gómez, Santiago Uribe, José Martín Fuertes, Francesca Morera y Laura Ramírez.

Así mismo, integran el equipo los deportistas pertenecientes al programa Talento y Reserva de Indervalle: Steven Varela, Jhan Mondragón y Juan Esteban Escobar, quienes también estarán presentes con la selección en la válida nacional.



El técnico venezolano José Luis Primera . (Foto © Prensa Liga de Ciclismo del Valle)

El profesor José Luis Primera manifestó que el grupo del Valle del Cauca es altamente experimentado, ya que cuenta con deportistas de talla mundial, lo que permite afrontar la competencia con grandes aspiraciones y confianza en obtener resultados destacados.

*Con Información Prensa Liga de Ciclismo del Valle