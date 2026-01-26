Connect with us

BMX

La selección Valle de BMX Racing se alista para competir en las primeras válidas de la Copa Nacional GW Shimano

Publicado

Hace 2 horas

el

La nómina de la Selección Valle de BMX Racing para la temporada 2026. (Foto © Prensa Liga de Ciclismo del Valle)
BMX

La Liga de Ciclismo del Valle inició la temporada 2026 con las valoraciones médicas de sus deportistas

Publicado

Hace 3 días

el

23 enero, 2026

Por

Profesionales de Indervalle evalúan a los deportistas de la Liga de Ciclismo del Valle. (Foto © Prensa Liga de Ciclismo del Valle)
BMX

La pista Antonio Roldán Betancur de Medellín vio coronar a nuevos los campeones del Baby BMX 2026

Publicado

Hace 1 semana

el

18 enero, 2026

Por

Coronados los nuevos campeones del festival deportivo Baby BMX 2026. (Foto © BMX Antioquia)
BMX

Todo listo en Antioquia para el BabyBMX, un festival y semillero de grandes figuras

Publicado

Hace 2 semanas

el

14 enero, 2026

Por

222 bicicrosistas están listos para el Festival de Festivales. (Foto © BMX Antioquia)
