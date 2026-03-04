Connect with us

Pista

El Velódromo Alcides Nieto Patiño vivirá la segunda jornada de los ‘Viernes de Pista’

Publicado

Hace 21 mins

el

La Liga de Ciclismo del Valle da seguimiento a los tradicionales “Viernes de Pista” en el Velódromo Alcides Nieto Patiño. (Foto © Prensa Liga de Ciclismo del Valle)
Temas relacionados:
Anuncio

Pista

La renovación del Velódromo Martín Emilio Cochise Rodríguez es un hecho

Publicado

Hace 1 hora

el

4 marzo, 2026

Por

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunciando la renovación del Velódromo Martín Emilio Cochise Rodríguez. (Foto © RMC)
Seguir leyendo

Pista

“Nos deja un balance positivo, pero tenemos que trabajar mucho más”: John Jaime González tras la actuación en el Panamericano de Pista

Publicado

Hace 4 días

el

28 febrero, 2026

Por

John Jaime González, director técnico de Colombia en el Campeonato Panamericano de Pista Santiago 2026. (Foto © COC)
Seguir leyendo

Pista

Martha Bayona inicia su defensa ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo

Publicado

Hace 6 días

el

26 febrero, 2026

Por

La medalista mundial Martha Bayona, suspendida 18 meses por la Unión Ciclista Internacional. (Foto © FCC)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Todos los derechos reservados © 2007-2020 Mundo Ciclístico SAS.
Calle 79 No. 18-34 Of. 602
Tel: (+57) 1 9370461
Email: mundociclistico@gmail.com
Bogotá, Colombia, Sur América.