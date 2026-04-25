Robinson Chalapud sigue cerca del podio en la HTV Cup tras la vigésima etapa

La Federación Colombiana de Ciclismo presentó oficialmente el recorrido de la Vuelta a Colombia Femenina Sistecrédito 2026, una edición que combinará exigencia montañosa, jornadas estratégicas y una contrarreloj individual decisiva para coronar a la nueva campeona de la carrera en su undécima edición.

Del 2 al 7 de junio, el pelotón recorrerá más de 600 kilómetros a través de seis etapas que atravesarán Cundinamarca, Tolima, Quindío y Risaralda, con finales en alto y puertos emblemáticos que pondrán a prueba la resistencia, la táctica y la capacidad escaladora de las mejores ciclistas del país y de los equipos extranjeros participantes.

La carrera abrirá con una fracción de alta exigencia en territorio cundinamarqués, con el doble paso por el Alto del Sisga, saliendo de manera controlada de Chía, avanzando hasta Villapinzón y haciendo el retorno para terminar en Tocancipá, en un trazado ondulado y acumulativo que premiará la regularidad y tendrá una llegada al sprint.

La segunda jornada mantendrá el protagonismo de la montaña con dos ascensos tradicionales: el paso por el Alto del Vino y el exigente Alto del Trigo, antes del arribo a Guaduas. Será un día clave para las aspirantes al título, en un recorrido que favorece ataques lejanos y estrategias ofensivas.

La tercera fracción, que se llevará a cabo entre Honda y Girardot, tendrá un perfil más rodador, la cuál ofrecerá oportunidades para las corredoras más rápidas y para los equipos interesados en controlar la carrera. Sin embargo, el desgaste acumulado podría abrir espacio a fugas estratégicas rumbo a Girardot.



La mexicana Andrea Ramírez escribió su nombre en el mítico Alto de La Línea el año pasado. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

La etapa reina, tendrá como escenario cumbre el mítico Alto de La Línea, uno de los puertos más emblemáticos del ciclismo colombiano, que por segunda ocasión en la historia recibirá al pelotón femenino élite y Sub-23. El ascenso final, tras el paso por Cajamarca, será determinante para la clasificación general y perfila diferencias importantes entre las favoritas.

El pelotón continuará en la quinta etapa por el Eje Cafetero en una jornada quebrada que incluirá el paso por el Alto del Roble y un recorrido técnico antes del arribo a Santuario. Una fracción que puede generar movimientos tácticos en la antesala de la contrarreloj final.

La Vuelta se definirá con una exigente contrarreloj individual de 30 kilómetros entre el Ingenio Risaralda (cerca de La Virginia) y Apía. Una prueba contra el reloj que exigirá potencia, administración del esfuerzo y precisión técnica, ideal para consolidar o revertir diferencias en la clasificación general.

La Vuelta a Colombia Femenina Sistecrédito 2026 presenta un recorrido equilibrado, con alta presencia de montaña y un cierre contra el cronómetro que garantiza espectáculo hasta el último kilómetro. La combinación de puertos históricos y escenarios estratégicos reafirma el compromiso con el fortalecimiento y la proyección del ciclismo femenino colombiano en el calendario nacional.

Recorrido Oficial Vuelta a Colombia Femenina Sistecrédito 2026

ETAPA 1 – martes 2 de junio

Chía – Tocancipá – Gachancipá – Cruce Sesquilé – Alto del Sisga – Chocontá – Villapinzón – retorno a 2km – Villapinzón – Chocontá – Alto del Sisga – Gachancipá – Tocancipá / 121 km.

ETAPA 2 – miércoles 3 de junio

Cota – Siberia – Alto del Vino – La Vega – Villeta – Alto del Trigo – Guaduas /118 km.

ETAPA 3 – jueves 4 de junio

Honda – Cambao – Guataquí – Nariño – Girardot / 116 km.

ETAPA 4 – viernes 5 de junio

Girardot – Variante Ibagué – Cajamarca – Alto de La Línea / 116 km.

ETAPA 5 – sábado 6 de junio

Armenia – Alto del Roble – Pereira – Avenida Américas – Mercasa – Cerrito – La Virginia – Ingenio Risaralda – Santuario / 107 km.

ETAPA 6 – domingo 7 de junio

CRI – Ingenio Risaralda (cerca a La Virginia) – Apia / 30 km.

*Con Información de Fedeciclismo