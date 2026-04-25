Ruta
Robinson Chalapud sigue cerca del podio en la HTV Cup tras la vigésima etapa
El experimentado pedalista nariñense Robinson Chalapud sigue cerca del podio en la HTV Cup vietnamita, luego de finalizar en la casilla 26° en la vigésima etapa, una jornada ondulada de 141 kilómetros, que se diputó entre en la ciudad portuaria de Vung Tau y la capital de la provincia de Binh Dương,Thu Dau Mot.
El escarabajo de 42 años mantuvo viva su lucha por subir al tercer puesto del cual lo separan tan solo 8 segundos con el italiano Lucio Pierantozzi. La carrera es liderada por el bielorruso Yarash Uladzislau, quien mantuvo la ventaja de más de un minuto con su más inmediato perseguidor, el ruso Sergei Kulikov.
La etapa 20 de la prueba asiática quedó en manos del suizo Christoph Janssen, tras llevar a buen puerto una fuga. El segundo puesto lo ocupó el líder Yarash Uladzislau a 4 segundos.
La trigésimo octava edición de la carrera vietnamita, que supera los registros de Vuelta, Giro y Tour, con veinticinco etapas, continuará este sábado con la vigésima jornada, una etapa ondulada de 141 kilómetros entre en la ciudad portuaria de Vung Tau y la capital de la provincia de Binh Dương,Thu Dau Mot.
HTV Cup Vietnam
Resultados Etapa 20 | Vung Tau -> Thu Dau Mot (141 km)
|1
|Christoph Janssen
|Dong Thap 1
|3:15:29
|2
|Roman Maikin
|Gao Hat Ngoc Troi
|1:53
|3
|Pawel Szostka
|Quan Khu 7
|1:53
|4
|Minh Gia Bao Vo
|Quan Khu 7
|1:58
|5
|Le Xuan Loc Pham
|Quan Khu 7
|2:51
|6
|Hoang Sang Nguyen
|Cong An TP. Ho Chi Minh
|2:51
|7
|Dzianis Marchuk
|Kenda Dong Nai
|2:55
|8
|Zakk Patterson
|620 Nong Nghiep Vinh Long
|2:55
|9
|Thanh Sang Ngo
|Dong Thap 2
|2:55
|10
|Ilia Shchegolkov
|Nhua Binh Minh
|2:55
|26
|Robinson Chalapud
|Cong An TP. Ho Chi Minh
|2:55
Ruta
Orgullo Paisa dispone lo mejor de su nómina para afrontar la Vuelta Bantrab en Guatemala
El equipo Orgullo Paisa continúa su proyección internacional y en esta oportunidad dirá presente en la quinta edición de la Vuelta Bantrab, que se disputará en Guatemala del 29 de abril al 3 de mayo de 2026.
El equipo de los antioqueños viajará este lunes 27 de abril rumbo a territorio centroamericano con una nómina competitiva conformada por: Yeison Reyes, Kevin Castillo, Alejandro Osorio, David Santiago Gómez, Bernardo Suaza y Juan Felipe Osorio, bajo la dirección técnica de Juan Pablo Suárez.
“Vamos con un equipo bastante competitivo encabezado por Yeison Reyes y Kevin Castillo. Esperamos hacer un gran papel, estamos muy motivados y queremos estar en los primeros lugar y traerle una alegría a Antioquia”, indicó Suarez.
La competencia contará con cinco exigentes etapas para un total de más de 660 kilómetros de recorrido, combinando jornadas de alta montaña y circuitos que exigirán lo mejor de cada corredor.
La jornada inicial recorrera 161 kilómetros entre Amatitlán, Escuintla, Santa Lucía Cotzumalguapa, San Bernardino y final en Retalhuleu. La segunda etapa tendrá un trazado de 119,3 kilómetros entre San Felipe, Coatepeque, Catarina y San Rafael, con final en el pie de la Cuesta.
El tercer capítulo será un circuito de 132 kilómetros en la Autopista Los Altos, en Quetzaltenango, mientras que la cuarta etapa recorrerá 152,5 kilómetros entre El Migrante, Salcajá, Alaska, Los Encuentros, Tecpán y Patzicía, siendo una de las jornadas más exigentes del evento.
La carrera chapina cerrará con un circuito de 100 kilómetros en la Ciudad de Guatemala, en el sector de Bantrab Reforma – Plaza Costa Rica, donde se definirá la clasificación general.
La participación en esta competencia internacional representa una nueva oportunidad para que el Orgullo Paisa continúe consolidando su proceso deportivo, enfrentando rivales de alto nivel y dejando en alto el nombre de Antioquia y de Colombia.
*Con Información Prensa Orgullo Paisa
Ruta
La nueva edición de la Vuelta a Colombia Femenina Sistecrédito tendrá un recorrido súper exigente
La Federación Colombiana de Ciclismo presentó oficialmente el recorrido de la Vuelta a Colombia Femenina Sistecrédito 2026, una edición que combinará exigencia montañosa, jornadas estratégicas y una contrarreloj individual decisiva para coronar a la nueva campeona de la carrera en su undécima edición.
Del 2 al 7 de junio, el pelotón recorrerá más de 600 kilómetros a través de seis etapas que atravesarán Cundinamarca, Tolima, Quindío y Risaralda, con finales en alto y puertos emblemáticos que pondrán a prueba la resistencia, la táctica y la capacidad escaladora de las mejores ciclistas del país y de los equipos extranjeros participantes.
La carrera abrirá con una fracción de alta exigencia en territorio cundinamarqués, con el doble paso por el Alto del Sisga, saliendo de manera controlada de Chía, avanzando hasta Villapinzón y haciendo el retorno para terminar en Tocancipá, en un trazado ondulado y acumulativo que premiará la regularidad y tendrá una llegada al sprint.
La segunda jornada mantendrá el protagonismo de la montaña con dos ascensos tradicionales: el paso por el Alto del Vino y el exigente Alto del Trigo, antes del arribo a Guaduas. Será un día clave para las aspirantes al título, en un recorrido que favorece ataques lejanos y estrategias ofensivas.
La tercera fracción, que se llevará a cabo entre Honda y Girardot, tendrá un perfil más rodador, la cuál ofrecerá oportunidades para las corredoras más rápidas y para los equipos interesados en controlar la carrera. Sin embargo, el desgaste acumulado podría abrir espacio a fugas estratégicas rumbo a Girardot.
La etapa reina, tendrá como escenario cumbre el mítico Alto de La Línea, uno de los puertos más emblemáticos del ciclismo colombiano, que por segunda ocasión en la historia recibirá al pelotón femenino élite y Sub-23. El ascenso final, tras el paso por Cajamarca, será determinante para la clasificación general y perfila diferencias importantes entre las favoritas.
El pelotón continuará en la quinta etapa por el Eje Cafetero en una jornada quebrada que incluirá el paso por el Alto del Roble y un recorrido técnico antes del arribo a Santuario. Una fracción que puede generar movimientos tácticos en la antesala de la contrarreloj final.
La Vuelta se definirá con una exigente contrarreloj individual de 30 kilómetros entre el Ingenio Risaralda (cerca de La Virginia) y Apía. Una prueba contra el reloj que exigirá potencia, administración del esfuerzo y precisión técnica, ideal para consolidar o revertir diferencias en la clasificación general.
La Vuelta a Colombia Femenina Sistecrédito 2026 presenta un recorrido equilibrado, con alta presencia de montaña y un cierre contra el cronómetro que garantiza espectáculo hasta el último kilómetro. La combinación de puertos históricos y escenarios estratégicos reafirma el compromiso con el fortalecimiento y la proyección del ciclismo femenino colombiano en el calendario nacional.
Recorrido Oficial Vuelta a Colombia Femenina Sistecrédito 2026
ETAPA 1 – martes 2 de junio
Chía – Tocancipá – Gachancipá – Cruce Sesquilé – Alto del Sisga – Chocontá – Villapinzón – retorno a 2km – Villapinzón – Chocontá – Alto del Sisga – Gachancipá – Tocancipá / 121 km.
ETAPA 2 – miércoles 3 de junio
Cota – Siberia – Alto del Vino – La Vega – Villeta – Alto del Trigo – Guaduas /118 km.
ETAPA 3 – jueves 4 de junio
Honda – Cambao – Guataquí – Nariño – Girardot / 116 km.
ETAPA 4 – viernes 5 de junio
Girardot – Variante Ibagué – Cajamarca – Alto de La Línea / 116 km.
ETAPA 5 – sábado 6 de junio
Armenia – Alto del Roble – Pereira – Avenida Américas – Mercasa – Cerrito – La Virginia – Ingenio Risaralda – Santuario / 107 km.
ETAPA 6 – domingo 7 de junio
CRI – Ingenio Risaralda (cerca a La Virginia) – Apia / 30 km.
*Con Información de Fedeciclismo
Ruta
“Tuve que tirar de experiencia y se dieron las cosas”: Nairo Quintana tras ganar en Pola de Lena
El ganador del Giro de Italia 2014 y la Vuelta a España 2016, Nairo Quintana, consiguió la victoria en la segunda etapa de la Vuelta a Asturias, triunfo que le permitió convertirse en el nuevo líder de la carrera asturiana, que ya ganó en dos oportunidades en 2017 y 2021.
“Ha sido una etapa fenomenal, un muy buen trabajo del equipo. Estar con los jóvenes me llena de motivación de juventud y hoy es un día para mostrarlo. Los años pasan y la juventud viene creciendo, pero bueno tuve que tirar de experiencia y se dieron las cosas”, indicó Quintana.
Es la primera vez que el escalador boyacense gana una etapa tras su regreso a la escuadra telefónica Movistar Team y es su primer podio después de terminar tercero en los campeonatos nacionales de ruta en 2023.
“Ha sido increíble. Hace muchos años no ganaba y aunque este año anuncié el fin de mi carrera deportiva, siempre he estado motivado entrenándome, preparándome y por eso poder ganar hoy es una alegría inmensa. Estoy muy feliz, disfrutando de mi último año y emocionado de estar aquí al lado de muchísimos amigos”, agregó el escarabajo.
Por último, en un día de luto para el ciclismo colombiano Nairo habló del fallecimiento de su paisano Cristián Camilo Muñoz. “Es verdaderamente triste, esta mañana cuando hemos escuchado la noticia me he quedado frío, un muchacho que tenía mucha vida por delante, muchísimo que dar al país y es verdaderamente lamentable, mis condolencias para la familia, para el ciclismo colombiano, para su equipo y el patrocinador Nu, lamentando la situación profundamente y pues nos da mucha tristeza”.