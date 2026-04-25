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Ruta

Robinson Chalapud sigue cerca del podio en la HTV Cup tras la vigésima etapa

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El nariñense Robinson Chalapud sigue 4° en la clasificación general de la HTV Cup en Vietnam. (Foto © HTV Cup)
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