Paul Magnier sale victorioso en el inicio del Tour de Eslovaquia 2026

En un final ideal para los hombres rápidos, Paul Magnier (Soudal Quick-Step) se impuso en la jornada inaugural del Tour de Eslovaquia 2026, una etapa ondulada de 162,6 kilómetros disputada en la ciudad de Košice, cercana a la frontera húngara.

El corredor galo, que alcanzó su séptima victoria en la temporada, superó en el embalaje al belga Jenthe Biermans (Cofidis) y al noruego Sander Granberg (Team Drali-Repsol), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.

En cuanto al único suramericano en competencia, el brasilero Henrique Bravo (Soudal Quick-Step) se reportó en la casilla 26° un segundo de su compañero de equipo.

La septuagésima edición de la carrera eslovaca, que no cuenta con participación colombiana, continuará este jueves con la segunda jornada, una etapa rompe-piernas, que contará con 186,8 kilómetros entre Levoča y Liptovský Mikuláš, que incluye tres puertos categorizados.



Paul Magnier, primer líder del Tour de Eslovaquia 2026. (Foto © Soudal Quick-Step Pro Cycling Team)

Tour de Eslovaquia (2.1)

Resultados Etapa 1 | Košice – Košice (162,6 km)