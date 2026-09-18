Daniel Cavia gana la jornada inaugural del Tour de Huangshan; Alejandro Callejas el mejor suramericano

El Burgos Burpellet BH arrancó de la mejor manera posible su segunda participación en el Tour de Huangshan y con el mismo protagonista que en 2025. Daniel Cavia, vigente campeón de la carrera china, se impuso al sprint en la primera etapa y sumó la novena victoria de la temporada para el equipo español.

Cavia fue el más rápido en la llegada masiva, luego de recorrer 120 kilómetros entre el Parque de Wenfeng y el distrito que le pone nombre a la carrera. Segundo entró el neozelandés Luke Mudgway (Li Ning Star) y tercero se reportó el neerlandés Jesper Rasch (China Anta – Mentech Cycling Team).



El podio de la primera etapa del Tour de Huangshan 2026. (Foto © Tour of Huangshan)

Con relación a los cinco suramericanos en competencia todos ingresaron en el grupo principal y se clasificaron así: el colombiano Alejandro Callejas (Roojai Insurance Winspace) 26°, el brasilero Nicolás Sessler (Victoria Sports Pro Cycling) 34°, el argentino Eduardo Sepúlveda (Li Ning Star) 36°, el colombiano Hernán Aguirre (Qinghai Tianyoude Hotel Cycling Team) 37° y el ecuatoriano Jonathan Caidedo (Wheeltop Rotor Chengdu Team) 42°.

La segunda etapa de la novel carrera china se correrá este sábado con un recorrido de 101 kilómetros, en el distrito de Huangshan, que incluye dos puertos montañosos categorizados.



Daniel Cavia, primer líder del Tour de Huangshan 2026. (Foto © Tour of Huangshan)

Tour de Huangshan (2.1)

Resultados Etapa 1 | Wenfeng Park – Huangshan District Government Square (120 km)