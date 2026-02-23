Connect with us

Pista

Campeonato Panamericano de Pista 2026: Cristián Ortega se quedó con la presea dorada en la prueba del kilómetro

Publicado

Hace 6 horas

el

El barranquillero Cristián Ortega se consagró campeón en la prueba del kilómetro. (Foto © FCC)
Pista

Martha Bayona inicia su defensa ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo

Publicado

Hace 2 horas

el

23 febrero, 2026

Por

La medalista mundial Martha Bayona, suspendida 18 meses por la Unión Ciclista Internacional. (Foto © FCC)
Pista

El bogotano Jordan Parra se corona campeón panamericano de la eliminación en Santiago 2026

Publicado

Hace 1 día

el

22 febrero, 2026

Por

Jordan Parra, nuevo campeón panamericano de la eliminación en Santiago 2026. (Foto © FCC)
Pista

Stefany Cuadrado revalidó el título panamericano del kilómetro en Santiago 2026 con récord incluido

Publicado

Hace 1 día

el

22 febrero, 2026

Por

Stefany Cuadrado, en el podio como campeona del kilómetro, en el Campeonato Panamericano de Pista. (Foto © FCC)
