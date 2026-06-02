Gran actuación de Santiago Umba en el Trofeo Alcide Degasperi

El equipo GW Erco Sportfitness emprende un nuevo desafío internacional con su participación en la edición 53 de la Vuelta de la Juventud de Venezuela, competencia que se disputará del 4 al 7 de junio en el estado Táchira y que reunirá a algunas de las principales promesas del ciclismo venezolano y colombiano. La carrera contará con cuatro etapas por las carreteras de San Cristóbal, Michelena, La Grita y San Juan de Colón.

Bajo la dirección de los profesores Luis Alfonso Cely y Rafael Infantino, la escuadra estará integrada por Alejandro Pamplona, Daniel Robayo, Kevin Peñalosa, Santiago Quintero, Daniel Medina y Emiliano Álvarez, corredores que buscarán sumar experiencia internacional y continuar su proceso de formación deportiva en una de las competencias juveniles más tradicionales en el vecino país.

La participación en territorio venezolano hace parte del calendario competitivo diseñado por el equipo para fortalecer el crecimiento de sus jóvenes talentos. El grupo llega motivado tras su destacada actuación en la Clásica de Fusagasugá, donde Pamplona, Robayo y Peñalosa ocuparon las tres primeras posiciones de la clasificación general juvenil.

Entre los corredores convocados sobresale la presencia de Santiago Quintero, reconocido ciclomontañista colombiano y uno de los referentes del MTB ubicado entre los mejores del ranking mundial, quien aportará su experiencia al grupo en esta nueva salida internacional.



Santiago Quintero ganó la útlima etapa de la Clásica El Carmen de Viboral 2025. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

Antes del desplazamiento hacia Venezuela, el director deportivo Luis Alfonso Cely explicó los objetivos que tendrá el equipo en esta gira internacional. “La idea es darle fogueo internacional a estos muchachos que lograron ganar con solvencia la Clásica de Fusagasugá en la categoría juvenil. Queremos seguir aprovechando estas carreras en un país tan cercano como Venezuela, donde también existe un buen nivel competitivo para nuestros corredores“.

El entrenador también destacó la importancia del proyecto para el desarrollo del ciclismo colombiano. “Estamos muy contentos por el apoyo y por haber conformado este equipo. Buscamos impulsar las nuevas figuras del ciclismo colombiano para que sigan mostrando su potencial y puedan ser tenidos en cuenta en futuros compromisos internacionales“.

Tras concluir su participación en la Vuelta de la Juventud venezolana, los corredores permanecerán en territorio tachirense para afrontar un nuevo compromiso internacional. La siguiente cita será la Vuelta a La Fría, competencia en la que el equipo continuará su proceso de fogueo y acumulación de experiencia, manteniendo el objetivo de seguir fortaleciendo el desarrollo competitivo de sus jóvenes talentos en las carreteras de Venezuela.

*Con Información Prensa GW Erco Sportfitness