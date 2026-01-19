“Este es mi primer podio en una carrera UCI”: Brandon Vega tras finalizar 3° en la Vuelta al Táchira

El pedalista bogotano Brandon Vega, que estuvo siempre entre los mejores de la general, se quedó con el cuarto lugar en la jornada final y aseguró su puesto en el último cajón del podio de la Vuelta al Táchira a 3’07” del campeón, el venezolano Jorge Abreu.

“Fue una etapa muy bonita, dura, creo que nos salió todo perfecto. Sacamos al tercero de la general, fuimos a bloque con Gil en la subida. Al final ganamos la etapa, nos quedamos con el tercer puesto y campeones por equipos con esta linda gente”, dijo Vega, en declaraciones recogidas por su equipo.



Diego Méndez, Jorge Abreu y Brandon Vega, en el podio de la Vuelta al Táchira 2026. (Foto GW Erco SportFitness © Luis Cobaria)

El talentoso escarabajo, que salió victorioso en la quinta jornada, también terminó como el mejor extranjero de la ronda tachirense, superando a su compatriota Alexander Gil por más de 2 minutos.

“Este es mi primer podio en una carrera UCI, esto me dice que debo seguir confiando en mi y como dice el profe Cely, creérmela y poder llegar a ser un capo para el equipo”, concluyó el corredor capitalino de 23 años.

*Con Información Prensa GW Erco SportFitness