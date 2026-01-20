Así van las colombianas en la general del Tour El Salvador; Paula Patiño la mejor en el Top 5

La carrera centroamericana, Tour El Salvador 2026, que cuenta con la participación de 14 colombianas, vivió su tercera etapa en línea, un parcial ondulado de 89,4 kilómetros con final en el Bulevar Claudia Lars.

Transcurridas una contrarreloj y tres etapas en línea de la ronda salvadoreña, la pedalista antioqueña Paula Patiño (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi) se convirtió en la mejor colombiana en el 5° puesto a 9 segundos de la líder, la española Ainara Albert (Roland Cogeas Cycling Team).

A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta la clasificación general con las posiciones de todos las pedalistas nacionales en la carrera salvadoreña femenina, a un día del final.

Tour El Salvador 2026 – Clasificación General de las Colombianas