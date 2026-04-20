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Ruta

Robinson Chalapud sigue dando la pelea en la HTV Cup vietnamita, prueba de inusual duración con veinticinco etapas

Publicado

Hace 25 mins

el

El nariñense Robinson Chalapud terminó 5° en la etapa 16 de la HTV Cup en Vietnam. (Foto © HTV Cup)
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Pista

Campeonato Nacional de Pista y Ruta Prejuvenil y Juvenil 2026: la Selección Valle rumbo a Bucaramanga

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Hace 4 horas

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20 abril, 2026

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La nómina de la Selección Valle en las categorías prejuvenil y juvenil para el Campeonato Nacional de Pista y Ruta Prejuvenil y Juvenil 2026. (Foto © Prensa Liga de Ciclismo del Valle)
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El Team Orígenes Coffee, invitado a participar en la cuarta edición del Grand Prix Boris Carené

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20 abril, 2026

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El equipo nariñense Orígenes Coffee se destacó en la Vuelta al Valle 2026. (Foto © Orígenes Coffee)
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Remco Evenepoel le ganó el duelo a Mattias Skjelmose y se quedó con la Amstel Gold Race 2026

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20 abril, 2026

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El belga Remco Evenepoel ganó la Amstel Gold Race 2026. (Foto © Amstel Gold Race)
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