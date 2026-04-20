Robinson Chalapud sigue dando la pelea en la HTV Cup vietnamita, prueba de inusual duración con veinticinco etapas

El experimentado pedalista nariñense Robinson Chalapud, que continúa corriendo en Vietnam, terminó 5° en la etapa 16 de la HTV Cup, tras completar 140,9 kilómetros entre el balneario costero de Nha Trang y la ciudad de Da Lat.

“Etapa muy dura hoy, pero lo dimos todo hasta el final. Seguimos en la pelea, 4° en la general a solo 7 segundos del podio. Quedan nueve días y vamos a luchar hasta el último kilómetro. Gracias a mi equipo por el respaldo constante”, dijo Chalapud.



Robinson Chalapud con los favoritos en la etapa 16 de la HTV Cup en Vietnam. (Foto © HTV Cup)

El escarabajo, retirado hace una temporada del campo profesional, pero todavía en activo en escenarios menores, subió al cuarto puesto de la general y está muy cerca de meterse al podio de la trigésimo octava edición de la competencia asiática, uno de los eventos deportivos más importantes de un país donde la bicicleta se hizo popular por efecto de la antigua colonización francesa.

La carrera vietnamita, que supera los registros de Vuelta, Giro y Tour, con veinticinco etapas en veintisiete días, continuará este martes con la etapa 17, un exigente circuito de 51 kilómetros en la ciudad de Da Lat, la capital de la provincia de Lâm Đồng en el sur de Vietnam.

HTV Cup Vietnam

Resultados Etapa 16 | Nha Trang -> Da Lat (141 km)