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El NU Colombia, con cambios para afrontar la Vuelta a Asturias
El equipo de ciclismo Nu Colombia viajó a Oviedo, noroeste de España, para afrontar su segundo desafío internacional de la temporada 2026, donde disputará del 23 al 26 de abril la Vuelta a Asturias, una de las carreras por etapas más importantes del calendario ibérico.
Para encarar la carrera española la formación colombiana dirigida por Raúl Mesa, tendrá dos cambios obligados en la nómina con relación a la que participó en las clásicas francesas. El primero, Juan Diego Alba que se ausentará debido a una caída, y el segundo Cristián Muñoz, quien retornó a Colombia y su reemplazo será el tolimense Camilo Ardila.
Para este segundo bloque de la gira, la escuadra morada presentará una nómina encabezada por el triple campeón de la Vuelta a Colombia, Rodrigo Contreras, y por Sergio Henao, dos corredores de amplio recorrido internacional que aportarán experiencia y jerarquía.
La formación del equipo para la cita francesa la completan el bogotano Javier Jamaica, el santandereano Carlos Alberto Gutiérrez y el antioqueño Sebastián Henao, grupo con el que el conjunto colombiano intentará figurar entre las montañas de Cantabria y la bahía de Vizcaya, en la capital asturiana.
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Paula Patiño, una de las escogidas del Laboral Kutxa-Euskadi para afrontar la Flecha Valona 2026
La pedalista antioqueña Paula Patiño viajó con su equipo el Laboral Kutxa – Fundación Euskadi a territorio belga para disputar la Flecha Valona, una de las clásicas que conforman la ‘Trilogía de las Ardenas’, junto a la Amstel Gold Race y la Lieja-Bastoña-Lieja.
La paisa, de 29 años, viene de hacer un top 10 en el Gran Premio Ciudad de Éibar, que precisamente fue ganado por su compañera Usoa Ostolaza, quien será la carta principal de la escuadra vasca en la importante carrera del calendario femenino.
La Flecha Valona va a poner en juego su 29ª edición el miércoles 22 de abril; en 2025, la victoria correspondió a la neerlandesa Puck Pieterse, quien defenderá el título obtenido el año pasado.
En la lista de grandes favoritas aparecen Demi Vollering, ganadora de la Flecha Valona en 2023, así como la campeona olímpica de MTB en París 2024, Pauline Ferrand-Prévot, del Team Visma | Lease a Bike.
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Tommaso Dati da la sorpresa y gana en el inicio del Tour de los Alpes; Martín Herreño el mejor colombiano
La primera etapa del Tour de los Alpes 2026 la ganó sorpresivamente Tommaso Dati (Team UKYO). El italiano fue el más rápido en la definición y logró la victoria por delante de los World Tour, luego de recorrer 144,3 kilómetros por los alrededores de de la ciudad de Innsbruck, en Austria.
El corredor europeo, de 23 años, que alcanzó su segunda victoria de la temporada, superó al británico Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) y al alemán Florian Stork (Tudor Pro Cycling Team), quienes ingresaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a los tres colombianos en competencia, todos llegaron en el grupo principal con el mismo tiempo del ganador. Martín Santiago Herreño (Bardiani CSF 7 Saber) finalizó en el puesto 35°, Egan Bernal (Ineos Grenadiers) terminó en la casilla 59° y Juan Felipe Rodríguez (EF Education – EasyPost) se clasificó 67°.
La segunda etapa de la carrera europea del calendario UCI se correrá este martes con un recorrido de 147,5 kilómetros entre Telfs y Martell/Val Martello, una jornada rompe-piernas, que incluye dos puertos montañosos categorizados.
Tour of the Alps (2.Pro)
Resultados Etapa 1 | Innsbruck – Innsbruck (144,3 km)
|1
|Tommaso Dati
|Team UKYO
|3:21:35
|2
|Thomas Pidcock
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|m.t.
|3
|Florian Stork
|Tudor Pro Cycling Team
|m.t.
|4
|Gabriele Bessega
|Team Polti VisitMalta
|m.t.
|5
|Federico Iacomoni
|Team UKYO
|m.t.
|6
|Felix Engelhardt
|Team Jayco AlUla
|m.t.
|7
|Andrea Pietrobon
|Team Polti VisitMalta
|m.t.
|8
|Leonardo Vesco
|Italy
|m.t.
|9
|Sean Quinn
|EF Education – EasyPost
|m.t.
|10
|Aleksandr Vlasov
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|m.t.
|35
|Martín Santiago Herreño
|Bardiani CSF 7 Saber
|m.t.
|59
|Egan Bernal
|Ineos Grenadiers
|m.t.
|67
|Juan Felipe Rodriguez
|EF Education – EasyPost
|m.t.
Ruta
Robinson Chalapud sigue dando la pelea en la HTV Cup vietnamita, prueba de inusual duración con veinticinco etapas
El experimentado pedalista nariñense Robinson Chalapud, que continúa corriendo en Vietnam, terminó quinto en la etapa 16 de la HTV Cup, tras completar 140,9 kilómetros entre el balneario costero de Nha Trang y la ciudad de Da Lat.
“Etapa muy dura hoy, pero lo dimos todo hasta el final. Seguimos en la pelea, cuarto en la general a solo siete segundos del podio. Quedan nueve días y vamos a luchar hasta el último kilómetro. Gracias a mi equipo por el respaldo constante”, dijo Chalapud.
El escarabajo, retirado hace una temporada del campo profesional, pero todavía activo en escenarios menores, subió al cuarto puesto de la general y está muy cerca de meterse al podio de la trigésimo octava edición de la competencia asiática, uno de los eventos deportivos más importantes de un país donde la bicicleta se hizo popular por efecto de la antigua colonización francesa.
La carrera vietnamita, que supera los registros de Vuelta, Giro y Tour, con veinticinco etapas en veintisiete días, continuará este martes con el capítulo 17, un exigente circuito de 51 kilómetros en la ciudad de Da Lat, la capital de la provincia de Lâm Đồng, en el sur de Vietnam.
HTV Cup Vietnam
Resultados Etapa 16 | Nha Trang -> Da Lat (141 km)
|1
|Sergei Kulikov
|Tap Doan Loc Troi
|3:58:51
|2
|Moise Mugisha
|Vinama Tp Ho Chi Minh
|m.t.
|3
|Yarash Uladzislau
|Thanh Pho Ho Chi Minh NewGroup
|m.t.
|4
|Lucio Pierantozzi
|Vo Dac Dong Nai
|2:35
|5
|Robinson Chalapud
|Cong An TP. Ho Chi Minh
|2:35
|6
|Thang Nguyen
|Vinama Tp Ho Chi Minh
|10:01
|7
|Sang Nguyen
|Cong An TP. Ho Chi Minh
|10:01
|8
|Le Xuan Loc Pham
|Quan Khu 7
|10:01
|9
|Pawel Szostka
|Quan Khu 7
|15:52
|10
|Roman Maikin
|Gao Hat Ngoc Troi
|15:52
Clasificación General Individual
|1
|Yarash Uladzislau
|Thanh Pho Ho Chi Minh NewGroup
|19:20:37
|2
|Sergei Kulikov
|Tap Doan Loc Troi
|1:06
|3
|Lucio Pierantozzi
|Vo Dac Dong Nai
|2:48
|4
|Robinson Chalapud
|Cong An TP. Ho Chi Minh
|2:56
|5
|Moise Mugisha
|Vinama Tp Ho Chi Minh
|9:51
|6
|Le Xuan Loc Pham
|Quan Khu 7
|10:54
|7
|Thang Nguyen
|Vinama Tp Ho Chi Minh
|12:55
|8
|Sang Nguyen
|Cong An TP. Ho Chi Minh
|12:57
|9
|Dzianis Marchuk
|Kenda Dong Nai
|18:05
|10
|Pawel Szostka
|Quan Khu 7
|18:42