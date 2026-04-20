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El NU Colombia, con cambios para afrontar la Vuelta a Asturias

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Hace 16 mins

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El boyacense Cristián Camilo Muñoz, uno de los cambios obligados para la Vuelta a Asturias 2026. (Foto © Gilberto Chocce / Revista Mundo Ciclístico)
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Paula Patiño, una de las escogidas del Laboral Kutxa-Euskadi para afrontar la Flecha Valona 2026

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20 abril, 2026

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La antioqueña Paula Patiño, se medirá a las mejores ciclistas en la Flecha Valona 2026. (Foto © Laboral Kutxa - Fundación Euskadi)
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Tommaso Dati da la sorpresa y gana en el inicio del Tour de los Alpes; Martín Herreño el mejor colombiano

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20 abril, 2026

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El italiano Tommaso Dati ganó la primera etapa Tour de los Alpes 2026. (Foto © Tour of The Alps)
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Robinson Chalapud sigue dando la pelea en la HTV Cup vietnamita, prueba de inusual duración con veinticinco etapas

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20 abril, 2026

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El nariñense Robinson Chalapud terminó 5° en la etapa 16 de la HTV Cup en Vietnam. (Foto © HTV Cup)
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