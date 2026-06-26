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Tour de Francia 2026: Barcelona se prepara para vivir su primer Grand Départ
El próximo sábado 4 de julio, Barcelona escribirá una de las páginas más importantes de su relación con el ciclismo mundial. Por primera vez en la historia, la capital catalana será escenario del Grand Départ del Tour de France, un acontecimiento que situará a la ciudad en el centro neurálgico de la carrera ciclista por etapas más prestigiosa del planeta y que reforzará su trayectoria como sede de grandes eventos deportivos internacionales.
La elección de Barcelona no es un hecho aislado, sino la consolidación de una relación construida durante décadas entre la ciudad, su gente y el Tour de Francia. Junto con Tarragona, Granollers y otras localidades catalanas, la ciudad condal protagonizará un inicio de carrera que pondrá en valor la diversidad del paisaje, la riqueza cultural y la capacidad organizativa de Cataluña, en una salida que combinará deporte, territorio y proyección global.
El Tour de Francia es mucho más que una competición ciclista. Con más de 120 años de historia y 113 ediciones, se ha convertido en una cita universal del deporte, una celebración del esfuerzo colectivo y un fenómeno cultural seguido en más de 190 países. Su dimensión mediática y social lo convierte cada año en una plataforma incomparable para mostrar al mundo los territorios que acogen su recorrido.
Desde su primera edición en 1903, el Tour ha evolucionado hasta convertirse en un símbolo del ciclismo como deporte de equipo, resistencia y superación. Su inicio anual, el Grand Départ, ha dejado de ser únicamente el punto de partida de la carrera para transformarse en una vitrina cultural, paisajística y económica para las ciudades anfitrionas, que encuentran en el Tour de France una oportunidad única de conexión con millones de aficionados.
Barcelona ya había recibido al Tour de Francia en tres ocasiones anteriores, en 1957, 1965 y 2009, siempre con un protagonista común: la gente. En cada paso de la carrera, las calles se llenaron de expectación, actividades y compromiso ciudadano, confirmando que el vínculo entre la ciudad y la ronda francesa no se construye solo sobre el asfalto, sino también sobre la emoción de una afición que ha sabido convertir cada visita en una verdadera fiesta.
La primera llegada del Tour a Barcelona se produjo el 12 de julio de 1957, cuando la carrera cruzó la frontera para finalizar una etapa en la ciudad después de un exigente recorrido desde Perpiñán. Los ciclistas culminaron la jornada en el Estadio de Montjuïc, ante una gran expectación popular. Aquel día se abrió un vínculo nuevo entre Barcelona y la prueba más reconocida del ciclismo internacional.
Ocho años después, el 2 de julio de 1965, el Tour de Francia volvió a Barcelona en una jornada que quedó marcada por la hazaña de José Pérez Francés. El corredor completó en solitario los 221 kilómetros desde Ax-les-Thermes, pasando por el collado de Toses, y logró una victoria memorable en Montjuïc. Su triunfo tuvo un fuerte eco entre la afición catalana y reforzó el carácter deportivo y simbólico de la ciudad.
El 9 de julio de 2009, Barcelona volvió a recibir al Tour con una etapa de recorrido íntegramente catalán que partió desde Gerona y concluyó nuevamente en Montjuïc con la victoria del noruego Thor Hushovd. La presencia de un público numeroso y participativo volvió a demostrar la capacidad de la ciudad para acoger grandes eventos con vocación internacional, manteniendo vivo un escenario que ya forma parte de la memoria ciclista barcelonesa.
En 2026, esa historia dará un paso definitivo. Entre el 4 y el 6 de julio, Barcelona será por primera vez el punto de partida oficial del Tour de France. La ciudad ofrecerá un Grand Départ con una etapa inaugural 100% urbana, atravesando con una contrarreloj por equipos lugares emblemáticos como la Sagrada Família, el Paseo de Gràcia y Montjuïc. Este último, escenario habitual de llegadas y espacio clave de la actividad deportiva de la ciudad, simbolizará una vez más el vínculo entre territorio y deporte.
Como antesala de este momento histórico, Barcelona ya calienta motores con la Festa del Tour, una gran celebración ciudadana que del 26 de junio al 5 de julio llenará los diez distritos con más de 70 actividades gratuitas. Con conciertos, espectáculos itinerantes, cultura popular, gastronomía, comercio, mercados, actividades familiares y propuestas vinculadas al mundo de la bicicleta, la ciudad se prepara para vivir el Tour de Francia 2026 no solo como una carrera, sino como una fiesta colectiva que confirma que Barcelona y el ciclismo siguen pedaleando juntos hacia el futuro.
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Oficial: Jerónimo Calderón contratado por el equipo de desarrollo del Movistar Team
El Movistar Team Academy continúa reforzando su apuesta por el talento joven con la incorporación del colombiano Jerónimo Calderón y el español Raúl López para las temporadas 2027 y 2028. Ambos corredores se sumarán a la estructura de desarrollo de la escuadra telefónica, fortaleciendo un proyecto que apuesta por la formación y el crecimiento de jóvenes ciclistas con proyección internacional.
Calderón llega procedente del Team Sistecrédito tras consolidarse como uno de los corredores más prometedores del ciclismo colombiano. Su versatilidad y sus destacadas prestaciones sobre la bicicleta de contrarreloj le han permitido destacar tanto a nivel nacional como internacional.
A sus 18 años, el corredor antioqueño ya cuenta con un palmarés notable. En 2024 se proclamó campeón de la contrarreloj de los Juegos Nacionales Juveniles de Colombia y conquistó la medalla de plata en la prueba contrarreloj de los Juegos Bolivarianos de la Juventud. Un año después confirmó su progresión al conquistar el título panamericano júnior de contrarreloj y destacar también en competiciones internacionales de primer nivel.
“Mis inicios en el ciclismo fueron hace tres años. Yo era patinador y empecé a utilizar la bicicleta como un entrenamiento más, aunque desde muy pequeño me gustaba este deporte. Por parte de mi padre siempre ha existido una gran afición por el ciclismo; él compitió en MTB y varios de mis primos llegaron a correr a nivel profesional”, explica Calderón, cuya familia ha estado siempre muy vinculada al mundo de la bicicleta.
Antes de centrarse plenamente en el ciclismo, Calderón practicó durante varios años el patinaje, disciplina en la que también cosechó buenos resultados. Su capacidad para rendir tanto en la montaña como en las pruebas contrarreloj, unida a su rápida evolución competitiva, le han permitido llamar la atención y dar ahora el salto al ciclismo europeo de la mano de Movistar Team Development.
“Cuando terminé mi etapa en el patinaje decidí centrarme en el ciclismo y perseguir el sueño de convertirme en ciclista profesional. Poco a poco fui acumulando experiencia y victorias hasta tener la oportunidad de dar el salto a Europa, que era mi gran sueño”, agregó el antioqueño.
El director deportivo del proyecto, Sebastián Unzué, celebró las nuevas contrataciones: “Estamos muy contentos de dar la bienvenida a Jerónimo y a Raúl a nuestro equipo. Son dos corredores de gran calidad y talento, con un potencial muy prometedor. No tengo dudas de que Movistar Team Academy es el lugar ideal para que sigan creciendo, y estoy convencido de que en los próximos años les veremos hacer grandes cosas”.
Con estas incorporaciones, Movistar Team Academy refuerza su compromiso con la formación de jóvenes talentos y suma a su estructura dos corredores con una notable proyección de futuro, llamados a continuar su desarrollo deportivo dentro de un entorno orientado al alto rendimiento y al crecimiento a largo plazo.
*Con Información Prensa Movistar Team
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Poco a poco se van conociendo a los nuevos campeones nacionales de contrarreloj en los países europeos
Justo una semana antes del inicio del Tour de Francia, como es costumbre en los últimos años, poco a poco se van disputando en la mayoría de los países europeos los títulos nacionales de contrarreloj y ruta.
A medida que se vayan presentado los resultados la Revista Mundo Ciclístico irá actualizando la lista de los diferentes ganadores de la categoría élite en la rama masculina y femenina de los campeonatos nacionales más importantes del territorio europeo.
Bélgica
Hombres (20,7 km)
🥇 Alec Segaert (Bahrain – Victorious)
🥈 Tim Wellens (UAE Team Emirates – XRG)
🥉 Vlad Van Mechelen (Bahrain – Victorious)
Mujeres (20,7 km)
🥇 Lotte Claes (Fenix-Premier Tech)
🥈 Sandrine Tas (Lotto Intermarché Ladies)
🥉 Margot Vanpachtenbeke (Lidl – Trek)
Alemania
Hombres (41 km)
🥇 Nils Politt (UAE Team Emirates – XRG)
🥈 Max Walscheid (Lidl – Trek)
🥉 Jasha Sütterlin (Team Jayco AlUla)
Mujeres (26,2 km)
🥇 Franziska Koch (FDJ United – SUEZ)
🥈 Antonia Niedermaier (CANYON//SRAM)
🥉 Lisa Klein (REMBE | rad-net Women)
España
Hombres (30,8 km)
🥇 Pablo Castrillo (Movistar Team)
🥈 Xabier Mikel Azparren (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team)
🥉 Pablo Torres (UAE Team Emirates – XRG)
Mujeres (18,6 km)
🥇 Mireia Benito (AG Insurance – Soudal Team)
🥈 Sara Martín (Movistar Team)
🥉 Sandra Alonso (Eneicat – Be Call)
Gran Bretaña
Hombres (38,4 km)
🥇 Ethan Hayter (Soudal Quick-Step)
🥈 Connor Swift (Netcompany INEOS)
🥉 Josh Charlton (INEOS Grenadiers Racing Academy)
Mujeres (25,6 km)
🥇 Zoe Bäckstedt (CANYON//SRAM)
🥈 Anna Morris
🥉 Elynor Bäckstedt (UAE Team ADQ)
Francia
Hombres (29,7 km)
🥇 Rémi Cavagna (Groupama – FDJ United)
🥈 Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale Team)
🥉 Ewen Costiou (Groupama – FDJ United)
Mujeres (29,7 km)
🥇 Célia Le Mouël (Ma Petite Entreprise)
🥈 Maeva Squiban (UAE Team ADQ)
🥉 Cédrine Kerbaol (EF Education-Oatly)
Italia
Hombres (40,3 km)
🥇 Filippo Ganna (Netcompany INEOS)
🥈 Luca Giaimi (UAE Team Emirates – XRG)
🥉 Mattia Cattaneo (Red Bull – BORA – hansgrohe)
Países Bajos
Hombres (35,8 km)
🥇 Huub Artz (Lotto-Intermarché)
🥈 Dylan van Baarle (Soudal Quick-Step)
🥉 Sjoerd Bax (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team)
Mujeres (35,8 km)
🥇 Daniek Hengeveld (Team Visma | Lease a Bike)
🥈 Femke de Vries (Team Visma | Lease a Bike)
🥉 Lieke Nooijen (Team Visma | Lease a Bike)
Eslovaquia
Hombres (48,1 km)
🥇 Lukáš Kubiš (Unibet Rose Rockets)
🥈 Martin Svrček (Soudal Quick-Step)
🥉 Dávid Kaško (Dukla Banska Bystrica)
Mujeres (24 km)
🥇 Viktória Chladoňová (Team Visma | Lease a Bike)
🥈 Nina Andacká (VIF Cycling Team)
🥉 Alica Brádlerová
Kazajistán
Hombres (30,8 km)
🥇 Yevgeniy Fedorov (XDS Astana Team)
🥈 Nicolás Vinokurov (XDS Astana Team)
🥉 Anton Kuzmin (XDS Astana Team)
Mujeres (25 km)
🥇 Rinata Sultanova (UAE Development Team)
🥈 Akpeiil Ossim (XDS China Women Team)
🥉 Faina Potapova
Hungría
Hombres (38 km)
🥇 Barnabas Peak (MBH Bank Ballan Telecom Fort)
🥈 Janos Pelikan (Team United Shipping)
🥉 Attila Valter (Bahrain Victorious)
Mujeres (19 km)
🥇 Petra Zsanko (Aromitalia Vaiano)
🥈 Adél Horváth
🥉 Fanni Hajdu
Lituania
Hombres (27 km)
🥇 Aivaras Mikutis (Tudor Pro Cycling Team)
🥈 Rokas Kmieliauskas (Energus Cycling Team)
🥉 Aironas Gerdauskas (Energus Cycling Team)
Mujeres (27 km)
🥇 Olivija Baleišytė (Dubai Police Cycling Team)
🥈 Skaistė Mikašauskaitė
🥉 Neimantė Laužikaitė
Letonia
Hombres (34 km)
🥇 Kristians Belohvosciks (Bike AID)
🥈 Karlis Klismets (Energus Cycling Team)
🥉 Kristers Kovgers
Mujeres (17 km)
🥇 Dana Rozlapa (Keukens Redant Cycling Team)
🥈 Kitija Siltumēna (KDM-Pack Cycling Team)
🥉 Madara Āboma
Rumania
Hombres (40 km)
🥇 Cristian Raileanu (Li Ning Star)
🥈 Văidian Iustin-Ioan (MENtoRISE Teem CCN)
🥉 Buta Catalin (MENtoRISE Teem CCN)
Mujeres (17 km)
🥇 Catalina-Andreea Catineanu (Keukens Redant Cycling Team)
Ruta
Tour de Francia: Remco Evenepoel y Florian Lipowitz, las dos bazas de lujo del potente Red Bull – BORA – Hansgrohe
El belga Remco Evenepoel y el alemán Florian Lipowitz, quienes terminaron terceros en las dos últimas ediciones del Tour de Francia, en ambos casos detrás de Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard, liderarán al equipo Red Bull – BORA – hansgrohe en el Tour de Francia, que se disputará del 4 al 26 de julio. El colombiano Daniel Felipe Martínez se quedó por fuera de la lista.
“El Tour ya no lo gana un ciclista excepcional en solitario, sino un gran equipo. Creemos que presentamos uno de las formaciones más completas de la historia. Con Remco y Florian, contamos con dos líderes que ya han demostrado que pueden subir al podio del Tour. Sus diferentes fortalezas nos brindan opciones tácticas que podrían resultar decisivas”, indicó Zak Dempster, director deportivo de la escuadra teutona, en declaraciones recogidas por el equipo.
Junto a los dos líderes el elenco teutón alineará a otro ciclista que ya sabe lo que es subirse al podio en una Gran Vuelta, se trata del australiano Jai Hindley, ganador del Giro de Italia 2022 y que viene de ser tercero en la Corsa Rosa de este año. Maxim Van Gils, Mattia Cattaneo, Jan Tratnik, Nico Denz y Tim van Dijke completan la potente alineación.
“La fuerza de esta plantilla va mucho más allá de Remco y Florian. Contamos con escaladores experimentados, ciclistas completos y corredores capaces de asumir responsabilidades en cualquier situación de carrera. Cada Tour desarrolla su propia dinámica, y con esta formación tenemos una respuesta para casi cualquier escenario posible”, dijo Patxi Vila, director deportivo del equipo en el Tour de Francia.