Milo De La Mare conquista la Gipuzkoa Klasikoa; David Morales el mejor colombiano

El joven pedalista británico Milo De La Mare (CAMS Majaco) conquistó la octava edición de la Gipuzkoa Klasikoa, carrera ciclística española adscrita al calendario UCI, que contó con dos días de competencia y tres jornadas.

Los puestos de honor de la carrera vasca los completaron el alemán Julian Kadrispahic (Cannibal – Victorious U19 Development Team) y el inglés Dexter Townsend (Harrogate Nova Race Team), quienes ocuparon el 2° y 3° cajón del podio, respectivamente.

En cuanto a los tres colombianos en competencia, David Morales (Gepla-Watersley R+D Road Cycling Team) terminó en el puesto 27°, José Manuel Posada (CPS Professional Team) finalizó en la casilla 54° y Ricardo Cruz (Gepla-Watersley R+D Road Cycling Team) se clasificó 76°.

En las ocho ediciones que se han disputado de la ‘Klasikoa’ figurán campeones de la talla de Carlos Rodriguez y Juan Ayuso. Colombia cuenta con un podio, el de Paulo Pantoja, tercero en 2021. España y Gran Bretaña, igualan en el historial de ganadores con dos triunfos, cada uno.

Gipuzkoa Klasikoa (2.1)

Resultados Etapa 2 | Egia – Egia (104 km)

1 Mark Ketteringham Harrogate Nova Race Team 2:29:00 2 Jakob Resen Tscherning Cycling Academy 0:04 3 Matthew Fletcher Harrogate Nova Race Team 0:05 4 Pietro Solavaggione Cannibal – Victorious U19 Development Team 0:05 5 Andreas Stenstrop Tscherning Cycling Academy 0:05 6 Oliver Tregear Gepla-Watersley R+D Road Cycling Team 0:05 7 Loek Hovers Willebrord Wil Vooruit 0:05 8 Milo De La Mare CAMS Majaco 0:05 9 Marius Retho CREF Pays de la Loire ,, 10 Guido Paladini CPS Professional Team ,, 11 Heiberg Dige Tscherning Cycling Academy 0:05 12 Julian Kadrispahic Cannibal – Victorious U19 Development Team 0:05 15 David Morales Gepla-Watersley R+D Road Cycling Team 0:05 40 José Manuel Posada CPS Professional Team 0:48 72 Ricardo Cruz Gepla-Watersley R+D Road Cycling Team 2:23

Clasificación General Final